читать дальше его с разных сторон, задуматься - Вам сюда. Прогулка с Юлией будет интересна не только туристам, а и местным жителям, а современная часть острова может стать открытием и магнитом для молодежи.

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