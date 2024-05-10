Центральный вокзал – экскурсии в Нью-Йорке

Найдено 3 экскурсии в категории «Центральный вокзал» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $10. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Нью-Йорк за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Влюбиться в Нью-Йорк за один день: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Нью-Йорк за один день: богемный Сохо, деловой Уолл-стрит, этнические кварталы и другие уникальные районы города
Начало: Clark street metro station
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
$530 за всё до 10 чел.
Аудиопрогулка по Нью-Йорку: а вы хотели бы жить на Манхэттене?
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
2 отзыва
Аудиопрогулка по Манхэттену: истории за фасадами небоскрёбов
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, пройдя по маршруту от Madison Square Garden до церкви св. Агнессы с увлекательным аудиогидом
Начало: Возле Madison Square Garden
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
$10 за человека
Нью-Йорк железнодорожный
🚉 На поезде
Индивидуальная
3 часа
Железнодорожное путешествие по Нью-Йорку: от Grand Central до Penn Station
Погрузитесь в уникальное путешествие по железнодорожному миру Нью-Йорка, открывая его историю и современность
Начало: На Grand Central Terminal
Завтра в 10:00
10 июня в 17:00
$350 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Станислав
    10 мая 2024
    Аудиопрогулка по Нью-Йорку: а вы хотели бы жить на Манхэттене?
    Отличный аудиогид, хорошо погулял 👍🏻
  • Н
    Наталья
    29 февраля 2024
    Аудиопрогулка по Нью-Йорку: а вы хотели бы жить на Манхэттене?
    Спасибо за экскурсию. Мне понравился такой формат. Понятно, легко и доступно и по цене в том числе, приятный дикторский голос
    читать дальше

    и речь. Можешь останавливаться и прослушивать еще раз. Приведены интересные факты (правда не знаю, насколько это достоверно)) Единственное, что вызвало сомнение, что это давно записанные экскурсии, т. к. в одном из аудио файлов говорится, что реконструкция закончится в 2010 году, но в целом это не смутило, т. к. все исторические места наврятли изменили историю за эти года. Можно добавить еще одну экскурсию, т. к. в Манхеттене много мест про которые можно рассказать. Друзьям своим уже порекомендовала это приложение.

  • С
    Сергей
    22 сентября 2023
    Влюбиться в Нью-Йорк за один день
    Двое пап с двумя сыновьями подростками. Легко, интересно, без лишних не нужных подробностей. Камилла знала ответы на все интересующие вопросы. За 8 часов побывали по обширной программе во многих местах и узнали много нового. Рекомендуем двумя руками!!
  • Х
    Хохлова
    14 июля 2022
    Влюбиться в Нью-Йорк за один день
    Спасибо!
  • В
    Валерия
    13 марта 2020
    Влюбиться в Нью-Йорк за один день
    Камилла- отличный гид! Рассказала много интересного и необычного!) экскурсия - не просто повествование об основных событиях в истории города и посещение самых известных мест, а рассказ о жизни, о людях, посещение атмосферных улочек! Легкая и ненавязчивая подача, очень интересно, рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Центральный вокзал»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Влюбиться в Нью-Йорк за один день
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  3. Нью-Йорк железнодорожный
Какие места ещё посмотреть в Нью-Йорке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Уолл-стрит
  3. Манхеттен
  4. Национальный мемориал 11 сентября
  5. Таймс-сквер
  6. Центральный парк
  7. Музей Метрополитен
  8. Бродвей
  9. Бруклинский мост
  10. Музей современного искусства
Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в июне 2024
Сейчас в Нью-Йорке в категории "Центральный вокзал" можно забронировать 3 экскурсии от 10 до 530. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Нью-Йорке (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Центральный вокзал», 7 ⭐ отзывов, цены от $10. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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