Найдено 3 экскурсии в категории « Крыши » в Нью-Йорке на русском языке, цены от $230. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3.5 часа 15 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Контрасты Нью-Йорка Исследовать Таймс-сквер, Центральный парк, Бродвей и другие знаковые места Мидтауна Начало: Ваш отель «Выясните, где находится дерево, из которого делают водонапорные бочки на крышах зданий» $375 за всё до 4 чел. 2.5 часа 19 отзывов Индивидуальная В Метрополитен-музей - с влюблённым в него искусствоведом Погрузитесь в мир искусства с профессиональным гидом, который покажет вам шедевры Метрополитен-музея и объяснит, почему они так важны Начало: В музее Метрополитен «С мая по октябрь экскурсия заканчивается на открытой крыше, откуда открываются прекрасные виды на Центральный парк и манхэттенский скайлайн» от $230 за человека Пешая 3 часа 9 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Бруклин не хуже, чем Манхэттен Погулять по модным районам Уильямсберг, Бруклин-Хайтс и Дамбо и раскрыть местные секреты «Вы проникнетесь атмосферой свободы и творчества, заглянете в бар на крыше с шикарными видами и узнаете, какие люди любят здесь селиться и как они проводят время» $321 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Нью-Йорка

