Контрасты Нью-Йорка
Исследовать Таймс-сквер, Центральный парк, Бродвей и другие знаковые места Мидтауна
Начало: Ваш отель
«Выясните, где находится дерево, из которого делают водонапорные бочки на крышах зданий»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$375 за всё до 4 чел.
В Метрополитен-музей - с влюблённым в него искусствоведом
Погрузитесь в мир искусства с профессиональным гидом, который покажет вам шедевры Метрополитен-музея и объяснит, почему они так важны
Начало: В музее Метрополитен
«С мая по октябрь экскурсия заканчивается на открытой крыше, откуда открываются прекрасные виды на Центральный парк и манхэттенский скайлайн»
Завтра в 14:30
15 дек в 12:30
от $230 за человека
Бруклин не хуже, чем Манхэттен
Погулять по модным районам Уильямсберг, Бруклин-Хайтс и Дамбо и раскрыть местные секреты
«Вы проникнетесь атмосферой свободы и творчества, заглянете в бар на крыше с шикарными видами и узнаете, какие люди любят здесь селиться и как они проводят время»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$321 за всё до 4 чел.
