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деталей и заглянула в те места про которые и не задумывалась. Самое классное, что можно никуда не торопиться, делать остановки в любой момент, и вернуться к экскурсии когда угодно. Информации и остановок в аудиогиде много, если гулять неспешно, то рекомендую закладывать целый день на этот маршрут.