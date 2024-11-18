скидка
5%
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Пятичасовая экскурсия по Манхэттену: все значимые места Нью-Йорка
Насладитесь историей и культурой Нью-Йорка за 5 часов. Увидите знаковые места Манхэттена, включая Уолл-стрит и Бруклинский мост
2 дек в 09:00
3 дек в 09:00
270$257 за всё до 3 чел.
скидка
5%
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Нетуристический Нью-Йорк
Сохо, Гринвич-Виллидж, Маленькая Италия и другие районы, где вы узнаете и лучше поймёте город
2 дек в 09:00
3 дек в 09:00
270$257 за всё до 3 чел.
скидка
20%
5 часов
Аудиогид
Аудиопрогулка «Весь Нью-Йорк»
Познакомьтесь с Нью-Йорком через аудиопрогулку, раскрывающую тайны его истории и архитектуры. Узнайте о знаменитостях и их любимых местах
Начало: У станции метро Bowling Green
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
30$24 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия18 ноября 2024Очень понравилось изучать Нью-Йорк в своем ритме. Получилось и погрузиться в историю, и пройтись по интересному маршруту. Я узнала много
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Скидки»
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