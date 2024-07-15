Клойстерс (Метрополитен) с патроном музея

Погрузитесь в атмосферу Средних веков в музее Клойстерс с патроном, исследуя шедевры искусства и загадочные истории
Экскурсия в Клойстерс (Метрополитен) предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу Средних веков. Посетители узнают, как появились предрассудки о тёмных веках и как историки опровергают эти мифы.

В стенах музея, созданного по
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проекту Чарльза Колленса, можно увидеть фрагменты монастырей из Каталонии и Франции.

Участники экскурсии смогут насладиться шедеврами искусства, такими как триптих «Благовещение» Робера Кампена, и загадать желание в зале Единорогов. Для детей предусмотрены музейные квесты, чтобы сделать посещение увлекательным и познавательным

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏰 Погружение в атмосферу Средних веков
  2. 🖼️ Уникальные шедевры искусства
  3. 🌿 Аптекарский огород с магическими растениями
  4. 🦄 Зал Единорогов для исполнения желаний
  5. 👨‍👩‍👧‍👦 Музейные квесты для детей

Что можно увидеть

  • Средневековые монастыри
  • Аптекарский огород
  • Зал Единорогов
  • Триптих «Благовещение»
  • Витражи из часовни австрийского замка Эбрайхсдорф
Клойстерс (Метрополитен) с патроном музея
Клойстерс (Метрополитен) с патроном музея
Клойстерс (Метрополитен) с патроном музея
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Это путешествие во времени произойдёт в стенах средневековых монастырей. С небольшим уточнением: только некоторые части музейного комплекса являются оригинальными (это фрагменты из Каталонии и Франции), а здание целиком — гениальный проект архитектора 20 века Чарльза Колленса. Здесь вы:

  • Погрузитесь в атмосферу романтической эпохи прекрасных дам и верных рыцарей — воссоздать её удалось благодаря американскому скульптору Джорджу Бернарду (ученику знаменитого Родена) и семье самых известных филантропов — Рокфеллеров.
  • Побываете в аптекарском огороде. Во внутреннем дворике можно найти растения, которые в Средние века использовали в медицине и в магических ритуалах.
  • Загадаете желание в зале Единорогов. Это существо во все времена ассоциировалось с чудесами!
  • Ощутите дух Средневековья и, возможно, откроете что-то новое в себе, рассматривая шедевр коллекции — триптих «Благовещение» Робера Кампена.
  • И насладитесь переливами цветов на витражах из часовни австрийского замка Эбрайхсдорф.

Кому подойдёт экскурсия

  • Всем, кто интересуется искусством, а также любознательным путешественникам, которые хотят открыть новые грани Нью-Йорка.
  • Для маленьких участников у меня заготовлены музейные квесты, чтобы арт-прогулка была увлекательной!

Организационные детали

  • Билеты включены в стоимость экскурсии
  • Вы можете заранее написать пожелания к темам, и я составлю для вас индивидуальную программу

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в музей Клойстерс
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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