Экскурсия в Клойстерс (Метрополитен) предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу Средних веков. Посетители узнают, как появились предрассудки о тёмных веках и как историки опровергают эти мифы.
В стенах музея, созданного по
В стенах музея, созданного по
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в атмосферу Средних веков
- 🖼️ Уникальные шедевры искусства
- 🌿 Аптекарский огород с магическими растениями
- 🦄 Зал Единорогов для исполнения желаний
- 👨👩👧👦 Музейные квесты для детей
Что можно увидеть
- Средневековые монастыри
- Аптекарский огород
- Зал Единорогов
- Триптих «Благовещение»
- Витражи из часовни австрийского замка Эбрайхсдорф
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Это путешествие во времени произойдёт в стенах средневековых монастырей. С небольшим уточнением: только некоторые части музейного комплекса являются оригинальными (это фрагменты из Каталонии и Франции), а здание целиком — гениальный проект архитектора 20 века Чарльза Колленса. Здесь вы:
- Погрузитесь в атмосферу романтической эпохи прекрасных дам и верных рыцарей — воссоздать её удалось благодаря американскому скульптору Джорджу Бернарду (ученику знаменитого Родена) и семье самых известных филантропов — Рокфеллеров.
- Побываете в аптекарском огороде. Во внутреннем дворике можно найти растения, которые в Средние века использовали в медицине и в магических ритуалах.
- Загадаете желание в зале Единорогов. Это существо во все времена ассоциировалось с чудесами!
- Ощутите дух Средневековья и, возможно, откроете что-то новое в себе, рассматривая шедевр коллекции — триптих «Благовещение» Робера Кампена.
- И насладитесь переливами цветов на витражах из часовни австрийского замка Эбрайхсдорф.
Кому подойдёт экскурсия
- Всем, кто интересуется искусством, а также любознательным путешественникам, которые хотят открыть новые грани Нью-Йорка.
- Для маленьких участников у меня заготовлены музейные квесты, чтобы арт-прогулка была увлекательной!
Организационные детали
- Билеты включены в стоимость экскурсии
- Вы можете заранее написать пожелания к темам, и я составлю для вас индивидуальную программу
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у входа в музей Клойстерс
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Нью-Йорке
Провела экскурсии для 258 туристов
Моя специальность историка искусств помогает из простых туров по музеям сделать настоящее увлекательное путешествие по столетиям и культурам. Искусство для меня — это целый мир, и мне нравится открывать этот мирЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нью-Йорка
Похожие экскурсии из Нью-Йорка
Индивидуальная
3.5 часа
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
Разобрать ядро Нью-Йорка по кварталам, улицам, местам событий и удержаться на ногах от шквала эмоций
Начало: Downtown
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$321 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по музею «Метрополитен» с патроном музея
Увлекательная экскурсия по музею «Метрополитен» с экспертом. Узнайте секреты Нью-Йорка и насладитесь шедеврами мирового искусства
Начало: Музей Метрополитен
15 июля в 12:00
16 июля в 12:00
от $150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Музей Метрополитен с искусствоведом
Посетить крупнейший художественный музей США и погрузиться в искусство разных эпох
Начало: У входа в музей
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
$350 за всё до 6 чел.