49 Mile GoCar Special - Весь день по цене 5 часов

Садитесь в автомобиль GoCar с GPS-навигатором и совершите однодневный тур по Сан-Франциско

4.8
31 отзыв
Индивидуально
для 2 чел.
Садитесь в автомобиль GoCar с GPS-навигатором и совершите однодневный тур по Сан-Франциско.

Следуйте указаниям GoCar по 49-мильной дороге через самые известные и самые известные достопримечательности Сан-Франциско, такие как мост Золотые Ворота, Хейт-Эшбери и район Кастро.
49 Mile GoCar Special - Весь день по цене 5 часов
49 Mile GoCar Special - Весь день по цене 5 часов
49 Mile GoCar Special - Весь день по цене 5 часов
49 Mile GoCar Special - Весь день по цене 5 часов
49 Mile GoCar Special - Весь день по цене 5 часов
49 Mile GoCar Special - Весь день по цене 5 часов

Что вы увидите 🤩

  • Северный пляж в Сан-Франциско
  • Марина, Сан-Франциско
  • Юнион-сквер, Сан-Франциско
  • Мишен-Дистрикт
  • Кастро, Сан-Франциско
  • Оушен-Бич
  • Пресидио в Сан-Франциско
  • Хейт-Эшбери
  • Театр Дворца изящных искусств
  • Рыбацкий причал
  • Эмбаркадеро
  • Площадь Аламо
  • Башня Койт
  • Клифф-Хаус
  • Парк Золотые Ворота
  • Ломбард-стрит
  • Мост «Золотые ворота»
  • Разукрашенные леди
  • Крисси-Филд
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Пройдите мимо Рыбацкой пристани, района Марина и Крисси Филд
  2. Посмотрите мост Золотые Ворота и Форт-Пойнт
  3. Полюбуйтесь Президио и Почетным легионом
  4. Круиз по Cliff House и Ocean Beach
  5. Прогуляйтесь по парку Золотые ворота, Хейт-Эшбери и площади Аламо
  6. Посмотреть Дворец изящных искусств и Русский холм
  7. Взгляните на башню Койт и северный пляж
  8. Исследуйте китайский квартал, центр города, Юнион-сквер и финансовый район
  9. Спуститесь по Embarcadero и пройдите мимо пирса 39
  10. Прокатитесь по поворотам Ломбард-стрит
Пусть говорящая GoCar с GPS-навигатором станет вашим гидом во время этого захватывающего полнодневного тура по Сан-Франциско. GoCar позволяет вам окунуться в красоту Сан-Франциско и посетить места, недоступные для туристических автобусов - и все это в удобном для вас темпе.
Прокатитесь на милой желтой машине GoCar, рассказывающей истории, в вашем собственном туре с GPS-навигатором. На GoCar легко и весело водить, а поскольку он управляется по GPS, он знает, где вы находитесь, даже если вы этого не сделаете. Когда вы сидите за рулем, GoCar не только подскажет, куда повернуть, но и расскажет истории, которые оживят Сан-Франциско. Следуйте указаниям или, если вы любите приключения, проложите свой собственный путь.
GoCar покажет вам лучшее, что есть в Сан-Франциско, от городских парков до золотых пляжей, центра города и китайского квартала. Вы управляете темпом и маршрутами, чтобы сделать день на улицах Сан-Франциско незабываемым. Вы увидите многие известные туристические направления Сан-Франциско, такие как Пирс 39, мост Золотые Ворота и Дворец изящных искусств. Вы пройдете через некоторые из самых любимых районов Сан-Франциско, такие как Хейт-Эшбери, Миссия, Северный пляж и район Кастро.
Исследуйте в своем собственном темпе, остановитесь на обед по пути и осмотрите почти всю знаменитую 49-мильную поездку мимо всех пляжей, парков и районов Сан-Франциско. Позвольте GoCar отвезти вас по менее популярной сегодня дороге.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда GoCar на целый день (вмещает 2 человека)
  • Ориентация водителя и инструктаж по технике безопасности
  • Использование защитных шлемов
  • Полный бак бензина
Что не входит
  • Дополнительное страхование
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Вы должны быть старше 21 года, иметь основную кредитную карту и действующие водительские права (международные права не требуются) для аренды. В автомобилях GoCars не предусмотрены бустеры для маленьких детей
  • В день аренды на вашей кредитной карте будет удерживаться страховой залог в размере 500 долларов США до возврата GoCar. Все гонщики должны подписать стандартное соглашение об участии. У арендаторов будет возможность приобрести страховку от повреждений при столкновении (CDW) в день аренды
  • Цена указана за автомобиль, а не за человека. Каждый автомобиль вмещает 2 человека
  • Продажа туров окончательна. При отмене бронирования взимается штраф в размере 20 долларов США. Однако время отправления может быть перенесено (при наличии). Если во время отправления будет ненастная погода, вы можете перенести его на другой день или получить полный возврат средств
  • На вашем ваучере будет ссылка на отказ. Пожалуйста, заполните его до прибытия
  • Залог снижается до 150 долларов, если вы приобретаете дополнительную страховку
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

S
26 авг 2019
Оно того стоит … Я всем рекомендую. Мы забронировали поездку за несколько дней, так как хотели исследовать Сан-Франциско по-другому. Мы намеренно указали Юнион-сквер в качестве места встречи, так как наш отель находился поблизости. Мы не рекомендуем это место для трансфера, так как персонал кажется перегруженным. По разным причинам нам пришлось спонтанно забрать нашу машину на Рыбацкой пристани … все было замечательно. Отличный опыт, в котором вы много узнаете о научной фантастике и попадаете в места, которые иначе мы бы не смогли посетить. Фактор веселья огромен. Мы много смеялись, и нам это полностью понравилось. В любой момент:-)
J
20 мая 2021
Best way to the city! We were delighted to see they had a couple of electric cars available! So for $50 more, we opted for this. Though it was tandem seating, we had a blast! It had GPS and told stories as we drove. The electric car allowed us to drive over the Golden Gate Bridge as it could go as fast as 85 miles although we only did 45 mph on the bridge as 50 is speeding. We took our time and stopped by every tour spot. Didn’t need to bring car back until 6pm. Staff were to competent and friendly and offered the other electric car in case battery didn’t make it all day, but it did! We felt safe in the car. Had little storage area in the back for our stuff which locks up. Super fun! We will be back to do this again next time we visit!
А
4 авг 2021
Super fun! Staff was very helpful.
Ещё 28 отзывов

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