Пусть говорящая GoCar с GPS-навигатором станет вашим гидом во время этого захватывающего полнодневного тура по Сан-Франциско. GoCar позволяет вам окунуться в красоту Сан-Франциско и посетить места, недоступные для туристических автобусов - и все это в удобном для вас темпе.

Прокатитесь на милой желтой машине GoCar, рассказывающей истории, в вашем собственном туре с GPS-навигатором. На GoCar легко и весело водить, а поскольку он управляется по GPS, он знает, где вы находитесь, даже если вы этого не сделаете. Когда вы сидите за рулем, GoCar не только подскажет, куда повернуть, но и расскажет истории, которые оживят Сан-Франциско. Следуйте указаниям или, если вы любите приключения, проложите свой собственный путь.

GoCar покажет вам лучшее, что есть в Сан-Франциско, от городских парков до золотых пляжей, центра города и китайского квартала. Вы управляете темпом и маршрутами, чтобы сделать день на улицах Сан-Франциско незабываемым. Вы увидите многие известные туристические направления Сан-Франциско, такие как Пирс 39, мост Золотые Ворота и Дворец изящных искусств. Вы пройдете через некоторые из самых любимых районов Сан-Франциско, такие как Хейт-Эшбери, Миссия, Северный пляж и район Кастро.

Исследуйте в своем собственном темпе, остановитесь на обед по пути и осмотрите почти всю знаменитую 49-мильную поездку мимо всех пляжей, парков и районов Сан-Франциско. Позвольте GoCar отвезти вас по менее популярной сегодня дороге.