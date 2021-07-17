Совершите экскурсию с гидом по GPS в Storytelling Car® и убедитесь сами, почему журнал TIME назвал GoCar «Самым удивительным изобретением года»! Позвольте GoCar быть вашим проводником по захватывающим петлям китайского квартала Сан-Франциско и центра города.

GoCar, The Cure for the Common Tour®, позволяет вам окунуться в красоту Сан-Франциско и посетить места, недоступные для туристических автобусов - и все это в вашем собственном темпе!

Сверните карту, отложите путеводитель и позвольте GoCar показать вам то, что большинство посетителей никогда не видят! Прокатитесь на милой желтой Storytelling GoCar, которая проведет вас в собственном туре с GPS-навигатором. На GoCar легко и весело водить. Благодаря GPS-наведению автомобиль знает, где вы находитесь, даже если вы этого не сделаете. Когда вы сидите за рулем, он не только говорит вам, куда повернуть, но и рассказывает истории, которые оживляют город. Позвольте машине направить вас, а любители приключений - прокладывать собственный путь!

Продолжительность вашего тура может варьироваться в зависимости от таких обстоятельств, как время и место отправления, загруженность дорог и ваш маршрут. Если вы берете дополнительное время аренды, оно будет оплачиваться с шагом 15 минут по нашим розничным ставкам. Вы можете посетить все или некоторые из основных моментов тура. Если вы не уверены, какой тур забронировать, просто забронируйте его в соответствии с количеством времени, которое, по вашему мнению, вы хотели бы потратить. Мы можем настроить тур специально для вас, с достопримечательностями, которые вы хотите включить, когда заходите в наш магазин.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА АВТОМОБИЛЬ, А НЕ НА ЧЕЛОВЕКА. В КАЖДОМ АВТОМОБИЛЕ СИДЕНЬЯ 2 ЧЕЛОВЕКА.

GoCar Tours, компания CarbonNeutral®

Gocar Tours сертифицирован CarbonNeutral®, компенсируя все выбросы CO2 от работы транспортных средств, использования электроэнергии, деловых поездок и поездок сотрудников по всему миру в Европе и США.