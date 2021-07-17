GPS Talking Tour Cars: китайский квартал / петля в центре города

Совершите экскурсию с гидом по GPS в Storytelling Car® и убедитесь сами, почему журнал TIME назвал GoCar «Самым

4.5
28 отзывов
Индивидуально
для 2 чел.
Совершите экскурсию с гидом по GPS в Storytelling Car® и убедитесь сами, почему журнал TIME назвал GoCar «Самым удивительным изобретением года»! Позвольте GoCar быть вашим проводником по захватывающим петлям китайского квартала Сан-Франциско и центра города.
GPS Talking Tour Cars: китайский квартал / петля в центре города
GPS Talking Tour Cars: китайский квартал / петля в центре города
GPS Talking Tour Cars: китайский квартал / петля в центре города
GPS Talking Tour Cars: китайский квартал / петля в центре города
GPS Talking Tour Cars: китайский квартал / петля в центре города
GPS Talking Tour Cars: китайский квартал / петля в центре города
GPS Talking Tour Cars: китайский квартал / петля в центре города
GPS Talking Tour Cars: китайский квартал / петля в центре города

Что вы увидите 🤩

  • Рыбацкий причал
  • Юнион-сквер, Сан-Франциско
  • Чайна-таун в Сан-Франциско
  • Эмбаркадеро
  • Северный пляж в Сан-Франциско
  • Пирс 39
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Круиз по итальянскому району Норт-Бич
  2. Посмотрите знаменитый китайский квартал Сан-Франциско
  3. Проезжайте через Юнион-сквер
  4. Посмотреть Финансовый район
  5. Наблюдайте за стадионом AT&T Ballpark - домом для команды San Francisco Giants
  6. Спуститесь по Эмбаркадеро
  7. Взгляните на пирс 39 и Рыбацкую пристань
Совершите экскурсию с гидом по GPS в Storytelling Car® и убедитесь сами, почему журнал TIME назвал GoCar «Самым удивительным изобретением года»! Позвольте GoCar быть вашим проводником по захватывающим петлям китайского квартала Сан-Франциско и центра города.
GoCar, The Cure for the Common Tour®, позволяет вам окунуться в красоту Сан-Франциско и посетить места, недоступные для туристических автобусов - и все это в вашем собственном темпе!
Сверните карту, отложите путеводитель и позвольте GoCar показать вам то, что большинство посетителей никогда не видят! Прокатитесь на милой желтой Storytelling GoCar, которая проведет вас в собственном туре с GPS-навигатором. На GoCar легко и весело водить. Благодаря GPS-наведению автомобиль знает, где вы находитесь, даже если вы этого не сделаете. Когда вы сидите за рулем, он не только говорит вам, куда повернуть, но и рассказывает истории, которые оживляют город. Позвольте машине направить вас, а любители приключений - прокладывать собственный путь!
Продолжительность вашего тура может варьироваться в зависимости от таких обстоятельств, как время и место отправления, загруженность дорог и ваш маршрут. Если вы берете дополнительное время аренды, оно будет оплачиваться с шагом 15 минут по нашим розничным ставкам. Вы можете посетить все или некоторые из основных моментов тура. Если вы не уверены, какой тур забронировать, просто забронируйте его в соответствии с количеством времени, которое, по вашему мнению, вы хотели бы потратить. Мы можем настроить тур специально для вас, с достопримечательностями, которые вы хотите включить, когда заходите в наш магазин.
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА АВТОМОБИЛЬ, А НЕ НА ЧЕЛОВЕКА. В КАЖДОМ АВТОМОБИЛЕ СИДЕНЬЯ 2 ЧЕЛОВЕКА.

GoCar Tours, компания CarbonNeutral®

Gocar Tours сертифицирован CarbonNeutral®, компенсируя все выбросы CO2 от работы транспортных средств, использования электроэнергии, деловых поездок и поездок сотрудников по всему миру в Европе и США.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда автомобиля GoCar на 1 час (вмещает 2 человека)
  • Технология GPS
  • Ориентация водителя и инструктаж по технике безопасности
  • Шлемы
  • Полный бак газа
  • Чаевые
Что не входит
  • Встреча в отеле и высадка
  • Дополнительное страхование
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Должен быть 21 год или больше, чтобы арендовать, иметь основную кредитную карту и действующие водительские права (международные права не требуются). Местный поставщик не предоставляет детские кресла-бустеры
  • В день аренды на вашей кредитной карте будет удерживаться страховой залог в размере 500 долларов до тех пор, пока автомобиль не будет перенастроен. Все гонщики должны подписать стандартный договор участника. Арендаторы будут иметь возможность приобрести страховку от повреждений при столкновении (CDW) в день аренды
  • Цена указана за автомобиль, а не за человека. каждая машина вмещает по 2 человека
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

J
17 июля 2021
Really enjoyed experience it was fun to explore San Francisco in this way. For sure go in the morning because later in the day there’s traffic. My cons are that the go carts are very loud, the one I drove looked like it was beaten up may be someone crashed with it not sure. They should also not offer one hour options honestly, you can’t see the Golden Gate Bridge with one hour, I think you can only do the downtown experience in the time. You need at LEAST two hours to get the most out of the experience. Don’t stay too long at view point because it will eat your time.
T
29 апр 2021
The cars were awesome. Excellent way to see the city highlights. Only issue was with the direction from the staff. I booked the downtown tour, mind you this is my first time visiting so I'm not familiar with the area. My car took me on the park tour, I called the office when I realized I was on wrong tour. When I got back to office, they tried to charge me more for going over the hour. I explained that the car took me on the wrong tour, the guy said I should have told them which tour I booked??!! Umm, don't you have record of that, and shouldn't you confirm the correct tour is set up before people head out??
Regardless the cars/motorcycle themselves are awesome.
А
3 сен 2019
Was really smart to do the early bird route at 9am. I should've gotten there by 845 to start the route at exactly 9am because it's definitely more than 3 hours to do the whole route. They charge $19 for every 15 minutes over or $63 for each hour over the reservation. The directions on the buggy were either hard to hear or hard to navigate because I'd miss turns and end up using my own phone's GPS to get back to the store. Would totally recommend overall and learned a lot about San Francisco from the ride.
Ещё 25 отзывов

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