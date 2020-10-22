Как добраться до Сан-Хосе на самолёте
В Сан-Хосе 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Norman Y. Mineta San Jose International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Сан-Хосе
- Сан-Хосе Муниципал SJCNorman Y. Mineta San Jose International Airport
- Reid-Hillview RHVне гражданскийReid-Hillview
Самые дешёвые билеты в Сан-Хосе из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|22.10.2020
|из 🇺🇸Ласа-Вегаса
|2 000
|1ч 32м
|09.11.2020
|из 🇺🇸Денвера
|3 777
|2ч 33м
|26.10.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|4 753
|1ч 16м
|08.11.2020
|из 🇺🇸Санта-Аны
|5 094
|1ч 30м
|13.11.2020
|из 🇺🇸Орландо
|5 604
|10ч 43м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Миннеаполиса
|5 699
|29ч 26м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇺🇸Нашвилла
|5 758
|7ч 2м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇺🇸Кливленда
|7 177
|30ч 38м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇺🇸Сан-Диего
|7 276
|1ч 28м
|31.10.2020
|из 🇺🇸Атланты
|7 830
|18ч 57м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇺🇸Онтарио
|8 474
|1ч 10м
|08.02.2021
|из 🇲🇽Гвадалахары
|9 439
|3ч 57м
|27.10.2020
|из 🇺🇸Хартфорда
|10 671
|31ч 30м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|11 208
|27ч 53м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇺🇸Питтсбурга
|11 246
|28ч 10м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇺🇸Гонолулу
|11 552
|15ч 10м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|12 008
|14ч 12м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇺🇸Тампы
|12 052
|18ч 4м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇺🇸Майами
|13 050
|8ч 6м (⇵1)
|09.01.2021
|из 🇲🇽Сан-Хосе-деля-Кабо
|13 077
|2ч 59м
|27.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|13 834
|36ч 22м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇲🇽Пуэрто-Вальярты
|14 208
|28ч 48м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇺🇸Рино
|14 256
|5ч 20м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇲🇽Морелии
|14 867
|4ч 10м
|14.10.2020
|из 🇺🇸Чикаго
|15 101
|25ч 27м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇺🇸Ков-Уэста
|19 729
|46ч 1м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇺🇸Шривпорта
|20 816
|6ч 34м (⇵1)
|02.01.2021
|из 🇺🇸Хило
|22 594
|25ч (⇵2)
|07.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|23 037
|36ч 50м (⇵2)
|29.11.2020
|из 🇺🇸Ньюбурга
|23 575
|44ч 8м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|24 290
|40ч 26м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇲🇽Леона
|25 341
|50ч 49м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|25 622
|59ч 50м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇨🇴Медельина
|42 164
|26ч 11м (⇵2)
|12.08.2021
|из 🇪🇪Таллина
|42 898
|36ч 5м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|52 292
|45ч 45м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇯🇵Токио
|54 857
|42ч 16м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Камчатки
|156 482
|39ч 25м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|209 810
|68ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Сан-Хосе
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Сан-Хосе, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок, Гвадалахара, Гонолулу, Лас-Вегас и Лондон
- 14.11.202004.12.2020
- 27.10.202003.11.2020
- 02.11.202006.11.2020
- 11.12.202015.12.2020
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