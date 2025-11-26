Мои заказы

Варзобское ущелье – экскурсии в Душанбе

Найдено 7 экскурсий в категории «Варзобское ущелье» в Душанбе на русском языке, цены от 5084 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
На машине
8 часов
36 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
Исследуйте завораживающие виды Фанских гор и озера Искандеркуль. Уникальная возможность увидеть природу Таджикистана в комфорте и безопасности
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
20 150 ₽ за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в солнечный Душанбе
Пешая
3.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в солнечный Душанбе: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Душанбе пешком и на общественном транспорте, посетите главные достопримечательности и узнайте больше о культуре и истории Таджикистана
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5084 ₽ за всё до 3 чел.
Приключение на природе: из Душанбе - к озеру Искандеркуль
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Приключение на природе: из Душанбе - к озеру Искандеркуль
Устроить себе отдых с пикником среди кристальных вод, пещер и родников
Начало: От вашего отеля
Завтра в 07:30
11 дек в 07:30
22 487 ₽ за всё до 5 чел.
По Душанбе на автомобиле - парки, дворцы, колорит
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
По Душанбе на автомобиле - парки, дворцы, колорит
Ощутить ритм столицы Таджикистана - и не устать
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
25 420 ₽ за всё до 2 чел.
Семь озёр: туда, где горы шепчут
На машине
13 часов
Индивидуальная
Семь озёр: туда, где горы шепчут
Познакомиться с уникальной природой в двухдневной поездке из Душанбе
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
50 839 ₽ за человека
Дорогами Великого шёлкового пути
На машине
На микроавтобусе
5 часов
Индивидуальная
Дорогами Великого шёлкового пути
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Душанбе
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от 9679 ₽ за человека
Из Душанбе - на Искандеркуль
На машине
8 часов
Индивидуальная
Из Душанбе - на Искандеркуль
Отправиться в горы: любоваться озёрами, слушать легенды и погружаться в жизнь местных
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
28 353 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    26 ноября 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Экскурсия мне очень понравилась-шикарная природа, величественные горы, прекрасный и внимательный гид Бободжон. Получил массу классных впечатлений. Однозначно рекомендую данную поездку всем, кто лучше хочет узнать страну. Огромное спасибо организатору и гиду за проведенное время!
  • Е
    Евгений
    23 ноября 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Великолепная поездка
    Великолепная поездкаВеликолепная поездкаВеликолепная поездка
  • О
    Ольга
    9 ноября 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Все очень понравилось, насыщенная и интересная экскурсия, красивые места
  • Я
    Яна
    4 ноября 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Нам понравилась экскурсия. Очень красивая природа, комфортное сопровождение.
    Нам понравилась экскурсия. Очень красивая природа, комфортное сопровождениеНам понравилась экскурсия. Очень красивая природа, комфортное сопровождениеНам понравилась экскурсия. Очень красивая природа, комфортное сопровождениеНам понравилась экскурсия. Очень красивая природа, комфортное сопровождениеНам понравилась экскурсия. Очень красивая природа, комфортное сопровождениеНам понравилась экскурсия. Очень красивая природа, комфортное сопровождениеНам понравилась экскурсия. Очень красивая природа, комфортное сопровождение
  • И
    Илья
    26 сентября 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Экскурсия прошла отлично. Гид отзывчивый, где просили там и делал остановки. Также договорись, что бы нас довезли до Джартепа. Однозначно
    читать дальше

    советую.
    Важный момент: на озере почти всё - это частные территории. Справа от места куда вас привозят, есть маленький пирс. Идите туда, там самые красивые виды и можно перекусить. В остальных местах суета, хуже вид и за нахождение на территории вздымают деньги.

    Экскурсия прошла отлично. Гид отзывчивый, где просили там и делал остановки. Также договорись, что бы нас довезли до Джартепа. Однозначно советуюЭкскурсия прошла отлично. Гид отзывчивый, где просили там и делал остановки. Также договорись, что бы нас довезли до Джартепа. Однозначно советуюЭкскурсия прошла отлично. Гид отзывчивый, где просили там и делал остановки. Также договорись, что бы нас довезли до Джартепа. Однозначно советуюЭкскурсия прошла отлично. Гид отзывчивый, где просили там и делал остановки. Также договорись, что бы нас довезли до Джартепа. Однозначно советуюЭкскурсия прошла отлично. Гид отзывчивый, где просили там и делал остановки. Также договорись, что бы нас довезли до Джартепа. Однозначно советую
  • П
    Павел
    23 августа 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Отличная экскурсия. Наибольшее впечатление произвели смотровая площадка над водопадом, а также само озеро. Также очень красивые горы., особенно при подъезде к озеру.
  • П
    Павел
    7 августа 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Озеро красивое! Но больше понравилась даже дорога к нему от Душанбе: горные серпантины, панорамные виды, туннели (местами совсем не освещаемые).
    читать дальше

    В самых красивых местах были остановки, даже без просьб с моей стороны. Само озеро Искандеркуль, к сожалению, не удалось осмотреть со всех сторон - не знаю, возможно ли это в принципе. Ехать к озеру лучше в будние дни, т. к. в выходные туда едет много жителей Душанбе. Но надо помнить, что понедельник - санитарный день, да, и на озере тоже: не ко всем местам можно попасть, потому что они находятся на территориях турбаз, санаториев, домов отдыха, у которых в понедельник тот самый санитарный день. Недалеко от озера есть красивый водопад: виден только сбоку, но шум воды впечатляет. В целом - красивая поездка, если у вас есть свободный день в Душанбе.

  • Ю
    Юлия
    4 августа 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Замечательная поездка по живописной местности, среди прекрасных гор и разноцветных рек. Особенно впечатлило озеро Искандеркуль в Айнийском районе. Там расположена
    читать дальше

    единственная на озере туристическая база Искандаркуль на которой можно отдохнуть, полюбоваться прекрасными видами гор над изумрудной гладью.
    Благодарность водителю Акраму за профессионализм и организатору Оризу за оперативную обратную связь.

    Замечательная поездка по живописной местности, среди прекрасных гор и разноцветных рек. Особенно впечатлило озеро Искандеркуль в
  • М
    Милана
    21 июля 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Очень понравилась экскурсия, увидели Фанские горы, озеро Эксандеркуль, ехали через перевал по хорошей дороге на двух автомобилях, компанией девушек из 6 человек. Спасибо организаторам!!!
    Очень понравилась экскурсия, увидели Фанские горы, озеро Эксандеркуль, ехали через перевал по хорошей дороге на двухОчень понравилась экскурсия, увидели Фанские горы, озеро Эксандеркуль, ехали через перевал по хорошей дороге на двухОчень понравилась экскурсия, увидели Фанские горы, озеро Эксандеркуль, ехали через перевал по хорошей дороге на двухОчень понравилась экскурсия, увидели Фанские горы, озеро Эксандеркуль, ехали через перевал по хорошей дороге на двухОчень понравилась экскурсия, увидели Фанские горы, озеро Эксандеркуль, ехали через перевал по хорошей дороге на двухОчень понравилась экскурсия, увидели Фанские горы, озеро Эксандеркуль, ехали через перевал по хорошей дороге на двухОчень понравилась экскурсия, увидели Фанские горы, озеро Эксандеркуль, ехали через перевал по хорошей дороге на двухОчень понравилась экскурсия, увидели Фанские горы, озеро Эксандеркуль, ехали через перевал по хорошей дороге на двухОчень понравилась экскурсия, увидели Фанские горы, озеро Эксандеркуль, ехали через перевал по хорошей дороге на двухОчень понравилась экскурсия, увидели Фанские горы, озеро Эксандеркуль, ехали через перевал по хорошей дороге на двух
  • С
    Сергей
    5 июля 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Поездка прошла очень хорошо!
    Во время поездки можно хорошо узнать природные особенности Таджикистана. Было очень красочно, красиво и эмоционально.
    Бобо отличный водитель и гид. Отвечал на все наши вопросы, шел на встречу пожеланиям. Поездка прошла гладко, без эксцессов. Рекомендуем.
    Поездка прошла очень хорошо!Поездка прошла очень хорошо!
  • С
    Сергей
    18 июня 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Экскурсия на озеро Искандеркуль была замечательная и наполненная прекрасными эмоциями. Было приятно и внимание уделëнное нам организаторами. Отдельное огромное спасибо
    читать дальше

    нашему гиду Хокиму, очень много рассказал о жизни Таджикистана, поддерживал нас на протижении всего маршрута и очень старался,чтобы мы почувствовали гостеприимство Таджикистана.

    Экскурсия на озеро Искандеркуль была замечательная и наполненная прекрасными эмоциями. Было приятно и внимание уделëнное намЭкскурсия на озеро Искандеркуль была замечательная и наполненная прекрасными эмоциями. Было приятно и внимание уделëнное намЭкскурсия на озеро Искандеркуль была замечательная и наполненная прекрасными эмоциями. Было приятно и внимание уделëнное намЭкскурсия на озеро Искандеркуль была замечательная и наполненная прекрасными эмоциями. Было приятно и внимание уделëнное нам
  • Е
    Елена
    19 мая 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Отличная экскурсия, замечательная природа Таджикистана! Спасибо водителю-гиду Бобо! Рекомендуем!!!
  • А
    Анастасия
    18 мая 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Отличная экскурсия!
    Захватывающая дорога, невероятное озеро и природа☺️
    Отдельное спасибо гиду Хоким — узнали много нового про Таджикистан 🇹🇯
    Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!
  • Т
    ТАТЬЯНА
    6 мая 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Все было супер, отдохнули, искупались и насладились красотой. а водитель - Акрам - асс и очень внимательный и обходительный.
  • Z
    Zhanna
    4 мая 2025
    Добро пожаловать в солнечный Душанбе
    Поездка в Таджикистан вызывала много сомнений. Но оказалась - Душанбе красивый ухоженный город, за которым следят, любят и ухаживают. Здесь безумно красивая природа.
    Поездка в Таджикистан вызывала много сомнений. Но оказалась - Душанбе красивый ухоженный город, за которым следятПоездка в Таджикистан вызывала много сомнений. Но оказалась - Душанбе красивый ухоженный город, за которым следятПоездка в Таджикистан вызывала много сомнений. Но оказалась - Душанбе красивый ухоженный город, за которым следятПоездка в Таджикистан вызывала много сомнений. Но оказалась - Душанбе красивый ухоженный город, за которым следятПоездка в Таджикистан вызывала много сомнений. Но оказалась - Душанбе красивый ухоженный город, за которым следятПоездка в Таджикистан вызывала много сомнений. Но оказалась - Душанбе красивый ухоженный город, за которым следятПоездка в Таджикистан вызывала много сомнений. Но оказалась - Душанбе красивый ухоженный город, за которым следят
  • Д
    Дарья
    6 апреля 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Экскурсия очень понравилась, несмотря на дождь. Невероятно красивые места! Обязательно сходите к водопаду.
    Экскурсия очень понравилась, несмотря на дождь. Невероятно красивые места! Обязательно сходите к водопадуЭкскурсия очень понравилась, несмотря на дождь. Невероятно красивые места! Обязательно сходите к водопадуЭкскурсия очень понравилась, несмотря на дождь. Невероятно красивые места! Обязательно сходите к водопадуЭкскурсия очень понравилась, несмотря на дождь. Невероятно красивые места! Обязательно сходите к водопадуЭкскурсия очень понравилась, несмотря на дождь. Невероятно красивые места! Обязательно сходите к водопадуЭкскурсия очень понравилась, несмотря на дождь. Невероятно красивые места! Обязательно сходите к водопаду
  • Р
    Рамис
    31 марта 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Планируя поездку в Таджикистан, основным мероприятием обозначил для себя посещение озера Искандеркуль. И ни капли не пожалел. Дорога начиная с
    читать дальше

    выезда из Душанбе просто потрясает видами: Варзобское ущелье, перевал, извилистые дороги и тоннели, ну и само озеро конечно. Дух захватывает от увиденного. Комфортабельный автомобиль, очень вежливый и доброжелательный гид. Однозначно стоит потраченных денег. Кстати, поехал в Рамадан, еще и в праздник Навруз, поэтому людей на озере было мало. Как мне сказали, позже поток туристов на озеро возрастает.

  • Е
    Елена
    31 марта 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Все прошло замечательно!
    Путешествие-очень красочное, эмоциональное! Дети в восторге!
    Бобо отличный водитель, очень приятный и деликатный человек.
    Нам с ним было спокойно и надёжно.
    Благодарим организаторов и гида Бобо за прекрасную организацию поездки!
  • Д
    Денис
    26 марта 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Отличная поездка, красота оправдывает все ожидания!! Спасибо Роме за прекрасную экскурсию и внимательную езду. Обязательно приеду еще раз, чтобы посетить Памир.
    Отличная поездка, красота оправдывает все ожидания!! Спасибо Роме за прекрасную экскурсию и внимательную езду. Обязательно приедуОтличная поездка, красота оправдывает все ожидания!! Спасибо Роме за прекрасную экскурсию и внимательную езду. Обязательно приедуОтличная поездка, красота оправдывает все ожидания!! Спасибо Роме за прекрасную экскурсию и внимательную езду. Обязательно приедуОтличная поездка, красота оправдывает все ожидания!! Спасибо Роме за прекрасную экскурсию и внимательную езду. Обязательно приедуОтличная поездка, красота оправдывает все ожидания!! Спасибо Роме за прекрасную экскурсию и внимательную езду. Обязательно приедуОтличная поездка, красота оправдывает все ожидания!! Спасибо Роме за прекрасную экскурсию и внимательную езду. Обязательно приедуОтличная поездка, красота оправдывает все ожидания!! Спасибо Роме за прекрасную экскурсию и внимательную езду. Обязательно приеду
  • И
    Ирина
    4 декабря 2024
    Добро пожаловать в солнечный Душанбе
    Все понравилось! Дилик очень интересно рассказывал обо всем, отвечал на все наши вопросы, с погодой повезло и мы прошли пешком много интересных мест! 100% рекомендуем!
    Спасибо!
    Все понравилось! Дилик очень интересно рассказывал обо всем, отвечал на все наши вопросы, с погодой повезлоВсе понравилось! Дилик очень интересно рассказывал обо всем, отвечал на все наши вопросы, с погодой повезлоВсе понравилось! Дилик очень интересно рассказывал обо всем, отвечал на все наши вопросы, с погодой повезлоВсе понравилось! Дилик очень интересно рассказывал обо всем, отвечал на все наши вопросы, с погодой повезлоВсе понравилось! Дилик очень интересно рассказывал обо всем, отвечал на все наши вопросы, с погодой повезлоВсе понравилось! Дилик очень интересно рассказывал обо всем, отвечал на все наши вопросы, с погодой повезлоВсе понравилось! Дилик очень интересно рассказывал обо всем, отвечал на все наши вопросы, с погодой повезло

Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе в категории «Варзобское ущелье»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Душанбе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
  2. Добро пожаловать в солнечный Душанбе
  3. Приключение на природе: из Душанбе - к озеру Искандеркуль
  4. По Душанбе на автомобиле - парки, дворцы, колорит
  5. Семь озёр: туда, где горы шепчут
Какие места ещё посмотреть в Душанбе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Душанбе в декабре 2025
Сейчас в Душанбе в категории "Варзобское ущелье" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 5084 до 50 839. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Душанбе (Таджикистан 🇹🇯) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2025 год по теме «Варзобское ущелье», 51 ⭐ отзыв, цены от 5084₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Таджикистана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль