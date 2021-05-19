Полезная информация о Душанбе

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Местное время в Душанбе
01:0223
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇯 Таджикистан
Название городаДушанбе
По-английскиDushanbe
Это столицаДушанбе является столицей Таджикистана
Население города679 400 чел.
АэропортДушанбе DYU
Часовой поясAsia/Dushanbe
Средняя высота767 м. от уровня моря

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