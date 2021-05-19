Полезная информация о Душанбе
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Местное время в Душанбе
01:0223
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇯 Таджикистан
|Название города
|Душанбе
|По-английски
|Dushanbe
|Это столица
|Душанбе является столицей Таджикистана
|Население города
|679 400 чел.
|Аэропорт
|Душанбе DYU
|Часовой пояс
|Asia/Dushanbe
|Средняя высота
|767 м. от уровня моря
Где находится Душанбе на карте
Душанбе