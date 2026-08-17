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Фанские горы и озеро Искандеркуль (из Душанбе)

Подняться на перевал высотой 2700 м, услышать легенды о драконах и насладиться потрясающими видами
Всего в 130 км от Душанбе среди хвойных лесов и суровых вершин лежит Искандеркуль — высокогорное озеро с водой необычного бирюзового цвета.

Мы проедем через Фанские горы, остановимся на перевале, прогуляемся к водопаду и Змеиному озеру и проведём несколько часов у воды. По дороге вы увидите таджикские селения и узнаете о культуре и менталитете региона.
Фанские горы и озеро Искандеркуль (из Душанбе)
Фанские горы и озеро Искандеркуль (из Душанбе)
Фанские горы и озеро Искандеркуль (из Душанбе)

Описание экскурсии

Перевал на высоте 2700 м — сделаем остановку, чтобы подышать прохладным воздухом Фанских гор и полюбоваться изумительными панорамами.

Озеро Искандеркуль на высоте 2195 м в окружении гор, еловых и можжевеловых лесов.

Прогулка к водопаду и Змеиному озеру (~3 км в общей сложности). Мы расскажем старинные легенды и поделимся наблюдениями о жизни в этих местах.

Свободное время у воды, чтобы пройти вдоль берега, устроить пикник, пообедать на турбазе или при желании прокатиться на лодке.

Вы узнаете:

  • как образовалось высокогорное озеро и чем интересна его экосистема
  • какие растения и животные встречаются в Фанских горах
  • почему Искандеркуль связывают с Александром Македонским
  • и многое другое

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Душанбе
9:00–10:00 — остановка на горном перевале
10:00–11:00 — дорога к озеру Искандеркуль
11:00–12:00 — прогулка к водопаду и Змеиному озеру
12:00–13:00 — осмотр озера и обед
13:00–15:30 — свободное время
15:30–17:00 — возвращение в Душанбе

Организационные детали

  • Входные билеты включены в стоимость
  • Обед на турбазе или пикник оплачивается дополнительно
  • По желанию возможна прогулка по озеру на лодке. Один круг 25–30 мин — 400 сомони за 1–4 чел. (~$45)
  • Программа рекомендуется путешественникам с 16 лет
  • Доплата за экскурсию возможна в рублях или онлайн-переводом
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шарифджон
Шарифджон — ваша команда гидов в Душанбе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 84 туристов
Я работаю местным гидом в Душанбе. Я родился и вырос в Таджикистане, и мне повезло познать всё богатство и многообразие моей родной страны. Я люблю делиться с путешественниками тем, что
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делает наш регион уникальным, — от древней истории до современных достижений. Работая гидом, я стремлюсь показать Таджикистан не как стандартную туристическую дестинацию, а как место, где каждое событие, каждое место и каждая встреча наполнены историей и культурой. Для меня важно, чтобы каждый путешественник не только увидел достопримечательности, но и почувствовал атмосферу города, его людей, традиции и жизнь, которая протекает в этом удивительном уголке мира.

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