Всего в 130 км от Душанбе среди хвойных лесов и суровых вершин лежит Искандеркуль — высокогорное озеро с водой необычного бирюзового цвета.
Мы проедем через Фанские горы, остановимся на перевале, прогуляемся к водопаду и Змеиному озеру и проведём несколько часов у воды. По дороге вы увидите таджикские селения и узнаете о культуре и менталитете региона.
Мы проедем через Фанские горы, остановимся на перевале, прогуляемся к водопаду и Змеиному озеру и проведём несколько часов у воды. По дороге вы увидите таджикские селения и узнаете о культуре и менталитете региона.
Описание экскурсии
Перевал на высоте 2700 м — сделаем остановку, чтобы подышать прохладным воздухом Фанских гор и полюбоваться изумительными панорамами.
Озеро Искандеркуль на высоте 2195 м в окружении гор, еловых и можжевеловых лесов.
Прогулка к водопаду и Змеиному озеру (~3 км в общей сложности). Мы расскажем старинные легенды и поделимся наблюдениями о жизни в этих местах.
Свободное время у воды, чтобы пройти вдоль берега, устроить пикник, пообедать на турбазе или при желании прокатиться на лодке.
Вы узнаете:
- как образовалось высокогорное озеро и чем интересна его экосистема
- какие растения и животные встречаются в Фанских горах
- почему Искандеркуль связывают с Александром Македонским
- и многое другое
Примерный тайминг
8:00 — выезд из Душанбе
9:00–10:00 — остановка на горном перевале
10:00–11:00 — дорога к озеру Искандеркуль
11:00–12:00 — прогулка к водопаду и Змеиному озеру
12:00–13:00 — осмотр озера и обед
13:00–15:30 — свободное время
15:30–17:00 — возвращение в Душанбе
Организационные детали
- Входные билеты включены в стоимость
- Обед на турбазе или пикник оплачивается дополнительно
- По желанию возможна прогулка по озеру на лодке. Один круг 25–30 мин — 400 сомони за 1–4 чел. (~$45)
- Программа рекомендуется путешественникам с 16 лет
- Доплата за экскурсию возможна в рублях или онлайн-переводом
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шарифджон — ваша команда гидов в Душанбе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 84 туристов
Я работаю местным гидом в Душанбе. Я родился и вырос в Таджикистане, и мне повезло познать всё богатство и многообразие моей родной страны. Я люблю делиться с путешественниками тем, что
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