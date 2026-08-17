Всего в 130 км от Душанбе среди хвойных лесов и суровых вершин лежит Искандеркуль — высокогорное озеро с водой необычного бирюзового цвета. Мы проедем через Фанские горы, остановимся на перевале, прогуляемся к водопаду и Змеиному озеру и проведём несколько часов у воды. По дороге вы увидите таджикские селения и узнаете о культуре и менталитете региона.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, стоимость зависит от количества людей

от 21 000 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Перевал на высоте 2700 м — сделаем остановку, чтобы подышать прохладным воздухом Фанских гор и полюбоваться изумительными панорамами.

Озеро Искандеркуль на высоте 2195 м в окружении гор, еловых и можжевеловых лесов.

Прогулка к водопаду и Змеиному озеру (~3 км в общей сложности). Мы расскажем старинные легенды и поделимся наблюдениями о жизни в этих местах.

Свободное время у воды, чтобы пройти вдоль берега, устроить пикник, пообедать на турбазе или при желании прокатиться на лодке.

Вы узнаете:

как образовалось высокогорное озеро и чем интересна его экосистема

какие растения и животные встречаются в Фанских горах

почему Искандеркуль связывают с Александром Македонским

и многое другое

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Душанбе

9:00–10:00 — остановка на горном перевале

10:00–11:00 — дорога к озеру Искандеркуль

11:00–12:00 — прогулка к водопаду и Змеиному озеру

12:00–13:00 — осмотр озера и обед

13:00–15:30 — свободное время

15:30–17:00 — возвращение в Душанбе

Организационные детали