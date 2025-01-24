Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по темным уголкам Бангкока
Погрузитесь в мистический мир Бангкока: храм Ват Махабут, трущобы, оружейный квартал и Чайнатаун. За один день откройте тайны города
21 дек в 10:00
22 дек в 10:00
от $320 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерний Бангкок: закат и тайны
Ощутите магию Бангкока на закате с Золотой горы, насладитесь уличной едой на Као Сан и узнайте о теневой стороне города в неформальной обстановке
Начало: У причала Phanfa Leelard
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$45 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по окрестностям Бангкока
Путешествие по уникальным местам Бангкока: розовый храм Дракона, рынок на ж/д путях и плавучий рынок. Узнайте о тайских традициях и мистических преданиях
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
$449 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем24 января 2025Программа очень интересная, отличный гид Дмитрий. Будем обращаться еще и советовать друзьям. Рекомендуем.
- ММария27 февраля 2023Нам очень понравилась экскурсия, было очень интересно, много и информативно! То что надо в таком огромном городе как Бангкок!
- ИИрина24 февраля 2023Погрузились в жизнь Бангкока с Димой. Очень интересно было пройти нетуристичекими маршрутам
