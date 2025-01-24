Программа очень интересная, отличный гид Дмитрий. Будем обращаться еще и советовать друзьям. Рекомендуем.

М Мария

Нам очень понравилась экскурсия, было очень интересно, много и информативно! То что надо в таком огромном городе как Бангкок!