Храм призрака Мэ Нак – экскурсии в Бангкоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм призрака Мэ Нак» в Бангкоке, цены от $45. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Темные грани Бангкока
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по темным уголкам Бангкока
Погрузитесь в мистический мир Бангкока: храм Ват Махабут, трущобы, оружейный квартал и Чайнатаун. За один день откройте тайны города
21 дек в 10:00
22 дек в 10:00
от $320 за человека
Вечерний Бангкок: закат, уличная еда и тайны мегаполиса
Пешая
2.5 часа
8 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерний Бангкок: закат и тайны
Ощутите магию Бангкока на закате с Золотой горы, насладитесь уличной едой на Као Сан и узнайте о теневой стороне города в неформальной обстановке
Начало: У причала Phanfa Leelard
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$45 за человека
Невероятные окрестности Бангкока на авто
На машине
9 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по окрестностям Бангкока
Путешествие по уникальным местам Бангкока: розовый храм Дракона, рынок на ж/д путях и плавучий рынок. Узнайте о тайских традициях и мистических преданиях
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
$449 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артем
    24 января 2025
    Темные грани Бангкока
    Программа очень интересная, отличный гид Дмитрий. Будем обращаться еще и советовать друзьям. Рекомендуем.
  • М
    Мария
    27 февраля 2023
    Темные грани Бангкока
    Нам очень понравилась экскурсия, было очень интересно, много и информативно! То что надо в таком огромном городе как Бангкок!
  • И
    Ирина
    24 февраля 2023
    Темные грани Бангкока
    Погрузились в жизнь Бангкока с Димой. Очень интересно было пройти нетуристичекими маршрутам

