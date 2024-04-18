1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7.5 часов
Настоящий Бангкок: Погружение в атмосферу тайского мегаполиса
Познайте душу Бангкока: от культовых храмов до уникальных рынков. Экскурсия, которая превратит вас в искушенного путешественника
Начало: В фойе вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от $220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по темным уголкам Бангкока
Погрузитесь в мистический мир Бангкока: храм Ват Махабут, трущобы, оружейный квартал и Чайнатаун. За один день откройте тайны города
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от $320 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ночная экскурсия по Бангкоку на тук-туке: личный гид
Погрузитесь в атмосферу ночного Бангкока на тук-туке. Увидите знаменитые достопримечательности, попробуете тайскую кухню и узнаете о культуре и быте тайцев
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
от $250 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена18 апреля 2024Отличная экскурсия! Дмитрий увлекательно рассказывает и адаптирует материал. За один вечер можно увидеть множество мест, многие из них скрыты от глаз туристов и дополняют колорит. Если хотите познакомиться с ночным Бангкоком самым приятным способом - эта экскурсия ваш выбор!
- ЛЛюбовь9 апреля 2024С Еленой у нас действительно было обстоятельное знакомство с городом, и с воды, по каналам, на тук-туке, пешком, с потрясающими видами со смотровых площадок небоскрёбов. Если коротко, то было красиво, вкусно, аутентично и очень интересно. Спасибо!
- ССергей1 апреля 2024Экскурсия очень понравилась. Елена прекрасно владеет темой, обстоятельно подходит к работе. С первого контакта в деталях обговорила и согласовала программу
- OOlena10 марта 2024Экскурсия нам понравилась, была интересная и познавательная. Елена очень приятная. Смогла нам показать много интересных мест, рассказать про историю и вкусно нас накормить. Сами бы мы столько не посмотрели. Рекомендуем!
- ООльга26 февраля 2024Экскурсия понравилась . Отдельное спасибо Гале🌞
- ЕЕкатерина7 января 2024Отличная экскурсия! Отличный гид!
- ММария27 февраля 2023Нам очень понравилась экскурсия, было очень интересно, много и информативно! То что надо в таком огромном городе как Бангкок!
- ИИрина24 февраля 2023Погрузились в жизнь Бангкока с Димой. Очень интересно было пройти нетуристичекими маршрутам
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Святилище Эраван»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июне 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Святилище Эраван" можно забронировать 3 экскурсии от 220 до 320. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Забронируйте экскурсию в Бангкоке на 2024 год по теме «Святилище Эраван», 36 ⭐ отзывов, цены от $220. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август