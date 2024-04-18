Е Елена Вечерний Бангкок на тук-туке Отличная экскурсия! Дмитрий увлекательно рассказывает и адаптирует материал. За один вечер можно увидеть множество мест, многие из них скрыты от глаз туристов и дополняют колорит. Если хотите познакомиться с ночным Бангкоком самым приятным способом - эта экскурсия ваш выбор!

Л Любовь Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом С Еленой у нас действительно было обстоятельное знакомство с городом, и с воды, по каналам, на тук-туке, пешком, с потрясающими видами со смотровых площадок небоскрёбов. Если коротко, то было красиво, вкусно, аутентично и очень интересно. Спасибо!

С Сергей Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом читать дальше и дополнительные расходы. Гибко перестроила маршрут из-за экстремальной жары, чтобы были перерывы в кондиционированных кафе и тогровых центрах. Спасибо, Елена, будем рекомендовать вас всем знакомым Экскурсия очень понравилась. Елена прекрасно владеет темой, обстоятельно подходит к работе. С первого контакта в деталях обговорила и согласовала программу

O Olena Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом Экскурсия нам понравилась, была интересная и познавательная. Елена очень приятная. Смогла нам показать много интересных мест, рассказать про историю и вкусно нас накормить. Сами бы мы столько не посмотрели. Рекомендуем!

О Ольга Вечерний Бангкок на тук-туке Экскурсия понравилась . Отдельное спасибо Гале🌞

Е Екатерина Вечерний Бангкок на тук-туке Отличная экскурсия! Отличный гид!

М Мария Темные грани Бангкока Нам очень понравилась экскурсия, было очень интересно, много и информативно! То что надо в таком огромном городе как Бангкок!