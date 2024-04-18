Святилище Эраван – экскурсии в Бангкоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Святилище Эраван» в Бангкоке, цены от $220. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
7.5 часов
16 отзывов
Настоящий Бангкок: Погружение в атмосферу тайского мегаполиса
Познайте душу Бангкока: от культовых храмов до уникальных рынков. Экскурсия, которая превратит вас в искушенного путешественника
Начало: В фойе вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от $220 за всё до 4 чел.
Темные грани Бангкока
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия по темным уголкам Бангкока
Погрузитесь в мистический мир Бангкока: храм Ват Махабут, трущобы, оружейный квартал и Чайнатаун. За один день откройте тайны города
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от $320 за всё до 9 чел.
Вечерний Бангкок на тук-туке
Индивидуальная
4 часа
18 отзывов
Ночная экскурсия по Бангкоку на тук-туке: личный гид
Погрузитесь в атмосферу ночного Бангкока на тук-туке. Увидите знаменитые достопримечательности, попробуете тайскую кухню и узнаете о культуре и быте тайцев
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
от $250 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    18 апреля 2024
    Вечерний Бангкок на тук-туке
    Отличная экскурсия! Дмитрий увлекательно рассказывает и адаптирует материал. За один вечер можно увидеть множество мест, многие из них скрыты от глаз туристов и дополняют колорит. Если хотите познакомиться с ночным Бангкоком самым приятным способом - эта экскурсия ваш выбор!
  • Л
    Любовь
    9 апреля 2024
    Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
    С Еленой у нас действительно было обстоятельное знакомство с городом, и с воды, по каналам, на тук-туке, пешком, с потрясающими видами со смотровых площадок небоскрёбов. Если коротко, то было красиво, вкусно, аутентично и очень интересно. Спасибо!
  • С
    Сергей
    1 апреля 2024
    Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
    Экскурсия очень понравилась. Елена прекрасно владеет темой, обстоятельно подходит к работе. С первого контакта в деталях обговорила и согласовала программу
    читать дальше

    и дополнительные расходы. Гибко перестроила маршрут из-за экстремальной жары, чтобы были перерывы в кондиционированных кафе и тогровых центрах. Спасибо, Елена, будем рекомендовать вас всем знакомым

  • O
    Olena
    10 марта 2024
    Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
    Экскурсия нам понравилась, была интересная и познавательная. Елена очень приятная. Смогла нам показать много интересных мест, рассказать про историю и вкусно нас накормить. Сами бы мы столько не посмотрели. Рекомендуем!
  • О
    Ольга
    26 февраля 2024
    Вечерний Бангкок на тук-туке
    Экскурсия понравилась . Отдельное спасибо Гале🌞
    Экскурсия понравилась
  • Е
    Екатерина
    7 января 2024
    Вечерний Бангкок на тук-туке
    Отличная экскурсия! Отличный гид!
  • М
    Мария
    27 февраля 2023
    Темные грани Бангкока
    Нам очень понравилась экскурсия, было очень интересно, много и информативно! То что надо в таком огромном городе как Бангкок!
  • И
    Ирина
    24 февраля 2023
    Темные грани Бангкока
    Погрузились в жизнь Бангкока с Димой. Очень интересно было пройти нетуристичекими маршрутам

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Святилище Эраван»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
  2. Темные грани Бангкока
  3. Вечерний Бангкок на тук-туке
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июне 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Святилище Эраван" можно забронировать 3 экскурсии от 220 до 320. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Забронируйте экскурсию в Бангкоке на 2024 год по теме «Святилище Эраван», 36 ⭐ отзывов, цены от $220. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам