Хотите прочувствовать лучше культуру и самобытность Таиланда?

Волнующая экскурсия ⛳ на остров 🏝️ Крет (20 минут на транспорте от Бангкока) подарит вам позитивные эмоции и станет приятным моментом посещения страны улыбок! Крет - это искусственно созданный остров на реке Чао Прайя, который находится на севере пригорода Бангкока - Нонтхабури. У вас получится увлекательно провести весь день и это время будет того стоить. С детьми или вы один турист - вам обязательно понравится!

На острове Ко Крет, несмотря его близость к Бангкоку, получится насладится тишиной, деревенской неторопливостью и тропической растительностью. Это место можно отнести к малоизвестным достопримечательностям Бангкока, о котором знают единицы. На данном участке суше проживает народность "мон", которая издавна занимается гончарным производством и зарабатывает этим себе на жизнь. Некоторые из работ этой народности, туристы могут найти в магазинах и лавочках острова Крет. При желании можете что-то приобрести себе из местного творчества.

Что здесь можно посмотреть и делать?

1. Гончарный дом и музей 🖼 Кван Аман

Основной вид деятельности населения Крет народа мон, является гончарное ремесло. Посмотреть лучшие образцы местных мастеров удастся в музее гончарного ремесла Кван Аман. Присутствуют как современные керамические изделия монов, так и самые древние образцы. Кван Аман работает без выходных, с 9 утра до 5 вечера.

2. Музей и храм Ват Порамайикават.

На данном участке суши в Нонтхабури можно посетить другой музей и храм - Ват Порамайикават, построенный народностью мон в бирманском стиле. Сооружение поражает своим неповторимым дизайном и величием. Внутри вас ждут интересные экспонаты и изделия.

3. Дом искусства - Бан Силп Сиам

Дом искусства - Бан Силп Сиам, можно найти также и на острове Ко Крет. Это магазин сувениров и живописи тайской культуры, где можно обнаружить действительно уникальные вещи. Работает в будние дни, с 8 утра до 6 вечера.

4. Местные кофейни и кофе.

На острове Крет можно отведать вкусное кофе и насладиться разными его сортами. В некоторых кафе даже получится увидеть процесс обработки кофейных зёрен и разные способы его приготовления. Цены очень низкие, а растворимое кофе или

кофе в виде зерен можно прикупить с собой. Поэтому любителям крепкого напитка обязательно сюда стоит заглянуть.

5. Храм Ват Чимплу Суттахават.

Интересным окажется посетить расположенный приблизительно в 1 км от пристани острова храм с древней историей 📖 - Ват Чимплу Суттахават, сохранившийся до наших дней в хорошем состоянии. Храм Ват Чимплу Суттахават имеет своеобразный стиль и архитектуру. Работает с 9 утра до 4 вечера. Вход бесплатный.

6. Храм Пхра Вихарн.

В храме Пхра Вихарн вы увидите 9-ти метровую статую лежачего Будды. Этот храм был возведён на Крет еще во времена государства Аютая - примерно 400 лет назад. Пхра Вихарн открыт ежедневно с 9 утра до 4 вечера. Вход бесплатный.

6. Покататься на транспорте.

Крет - это небольшой остров в провинции Нонтхабури – его длина и ширина составляют всего пару километров. Его удобнее осматривать его во время пешей прогулки - обойти весь остров не спеша можно за полдня. Но при необходимости размеренного посещения всех достопримечательностей 🏛️ лучше выделить полный день. Если вы предпочитаете транспорт, то возможно взять в прокат велосипед или мотоцикл.

7. Прокатиться на лодке ⚓ вокруг острова

Есть возможность осмотра Крет с воды во время тура на лодке. Такая поездка обойдётся примерно 30 бат с человека. А можно арендовать всю лодку за 600-1000 бат.

8. Биткоин банкомат

А еще здесь находится первый в Таиланде банкомат машина Биткоин. Поэтому при необходимости купить криптовалюту в Таиланде, вам тоже обязательно сюда))). Находится АТМ биткоин в кафе Chitbeer (Читбир), где можно вкусно поесть и насладиться видом на набережную, а приветливые и услужливые тайцы, составят вам компанию (при вашем желании).

Как добраться?

1. На такси 🚕 такси и говорите - Ко Крет, Нонтхабури, пак крет (пирс N33). Стоимость такси обойдётся примерно в 300-400 бат по счетчику, а по времени займёт 30-60 минут, в зависимости от пробок на дорогах Бангкока. Вас довезут до пирса, где потом следует пересесть на лодку. На лодке ехать пару минут, так как остров от материка находится совсем рядом. Стоимость проезда на лодке 5 бат.

2. Общественный транспорт.

Сесть на автобус с номером 166 в районе Викторе Монумент (Victory Monument). Цена проезда 16 бат. По времени займёт от 40 до 90 минут. Самый бюджетный вариант, но самый медленный.

3. На метро 🚇 + такси.

Сесть в вагон на ближайшей станции подземного метро в Бангкоке MRT (не путать с наземным метро БТС) и доехать станции - Nonthaburi Civic Center. Далее сесть на такси, сказать - Ко Крет, Нонтхабури, пак крет (пирс N33), и доехать до пристани. Ехать на метро стоит только если вы один или максимум два человека. Стоимость проезда на метро 60 бат на человека и такси примерно 80-100 бат. Если же вас 3 или 4 человека, лучше сразу взять такси от вашего места нахождения в Бангкоке.

4. На лодке.

Доехать до Крет получится и на морском транспорте, который отправляется от центральной пристани в столице каждое воскресенье в 9 утра и возвращается обратно в районе 15. Такая прогулка 👣 стоит 300 бат для взрослых и 150 бат для детей возрастом от трёх лет. Этого времени может хватить, чтобы осмотреть все основные достопримечательности острова. Существует вариант добраться до Крета и на лодке от пристани на Чао Прайя за 500 бат в одну сторону за одну лодку, что является отличным вариантом для группы людей.

Достоинства экскурсии: