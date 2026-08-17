Вы познакомитесь с главными достопримечательностями города и атмосферными кварталами. А ещё узнаете, как устроена жизнь столицы Таиланда. Экскурсия проходит по двум маршрутам. Вы сами выбираете, какой вам нравится больше. Прогулку можно адаптировать под ваши интересы, возраст и темп.
Описание экскурсии
Красный маршрут
Сочетает прогулку по историческим улицам, поездку на речном пароме и надземном метро.
- «Ривер-Сити». Начнём путешествие у современного культурного центра на берегу реки Чао Прайя
- Квартал Талат Ной. Прогуляемся по атмосферному району
- Церковь Святого Розария. Посетим один из старейших католических храмов города
- *Храм Бога Богатства (Ронг Куак) — китайский храм, посвящённый благополучию, удаче и финансовому успеху
- Дом Со Хенг Тай. Увидим один из немногих сохранившихся китайских особняков
- Ват Патхум Конгкха. Взглянем на старинный буддийский храм
- Сонг Ват. Пройдём по одной из первых современных улиц столицы
- Река Чао Прайя. От пирса Ратчавонг отправимся в небольшую водную поездку
- Надземное метро. Прокатимся на метро, которое считается символом современного Бангкока
- Исторический особняк Хаус-он-Сатхон. Остановимся у здания начала 20 века
- Кинг Пауэр Маханакхон. Подойдём к самому узнаваемому небоскрёбу Таиланда
- Башня Эмпайр. Финальная точка прогулки и сердце финансового района Бангкока
Синий маршрут
Включает поездки на тук-туке, речном пароме и городском метро.
- Река Чао Прайя. Начнём путешествие у современного культурного центра на берегу реки
- Храм Золотого Будды (Ват Траймит). Это главная духовная остановка маршрута
- Храм Гуань Инь. Окажемся у святилища богини милосердия, особенно почитаемой в китайской культуре
- Чайнатаун. Проникнем в сердце китайского Бангкока
- Шанхай Мэншн. Рассмотрим историческое здание в стиле Шанхая 1930-х годов
- Цветочный рынок Пак Клонг Талат. Посетим один из самых ярких рынков города
- Река Чао Прайя. Посмотрим на Бангкок с воды
- Айконсиам. Это финальная точка и один из самых впечатляющих современных комплексов города на берегу реки
Организационные детали
- В стоимость включены все билеты
- По пути предусмотрены удобные остановки и фото-паузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
- Дети до 8 лет — бесплатно
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Starbucks River City
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Бангкоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 93872 туристов
Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
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