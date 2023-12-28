Лучшие места провинции Ратчабури из Бангкока

Групповая экскурсия в Бангкоке
Провинция Ратчабури недаром считается одной из самых живописных и интересных в Таиланде.

За один день вы получить массу впечатлений: увидите альпак и ферму, где выращивают орхидеи, побываете в пещере со сталактитами, искупаетесь в горячих источниках и понаблюдаете за роем летучих мышей, вылетающих из пещеры страха.
Лучшие места провинции Ратчабури из Бангкока
Лучшие места провинции Ратчабури из Бангкока
Лучшие места провинции Ратчабури из Бангкока
Лучшие места провинции Ратчабури из Бангкока
Лучшие места провинции Ратчабури из Бангкока
Лучшие места провинции Ратчабури из Бангкока
Лучшие места провинции Ратчабури из Бангкока
Лучшие места провинции Ратчабури из Бангкока
Лучшие места провинции Ратчабури из Бангкока
Лучшие места провинции Ратчабури из Бангкока
Лучшие места провинции Ратчабури из Бангкока
Лучшие места провинции Ратчабури из Бангкока
Лучшие места провинции Ратчабури из Бангкока
Лучшие места провинции Ратчабури из Бангкока
Лучшие места провинции Ратчабури из Бангкока
Лучшие места провинции Ратчабури из Бангкока
Лучшие места провинции Ратчабури из Бангкока
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый3 625 ฿
Детский (от 2 до 11 лет)2 750 ฿

Что вас ожидает:

  • Водная пещера Ратчабури
  • Пещера Кхао Бин
  • Альпака Парк
  • Водопад на границе с Бирмой
  • Термальные оздоровительные минеральные бассейны с горячей водой
  • Кофейня с острова Пасхи

Описание

Что вас ждет

Одной из самых увлекательных и живописных провинций Таиланда, по праву, можно считать Ратчабури. Однодневное путешествие на запад страны подарит вам необычайные эмоции и яркие воспоминания. Вы побываете в живописном высокогорном крае, где пасутся альпаки и викуньи, а также живут самые большие в мире крысы размером с кабана. Посетите ферму прекрасных орхидей, где собрано более 100 различных видов и сортов данного растения. Побываете в кофейне острова Пасхи и пообедаете в итальянском ресторане на швейцарских альпийских лугах. Мы попадем в красивую пещеру с десятью залами, где сталактиты имеют форму диковинных существ и героев мультфильмов. Маленькие летучие мышки и 300 метров пути приведут в восторг не только детей, но и взрослых любого возраста! Искупаемся в горячих минеральных природных источниках и 9-уровневов водопаде на границе с Бирмой. Встретимся с храмами гигантского Ганеши и Богини Милосердия. Увидим вылет огромного роя миллионов летучих мышей из пещеры страха, который длится около часа.

Важно знать:

Вам нужно самостоятельно приехать к точке сбора и самостоятельно вернуться в отель после окончания программы.

Вт, сб в 07:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Полное трансферное обслуживание
  • Работа профессионального русского гида
  • Все входные билеты и специальные сборы
  • Вкусный обед
Что не входит
  • Такси от центра до точки сбора и обратно (~150-200 бат)
  • Корм для животных (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: PTT https: / / maps. app. goo. gl / sVUNQxdKhtu6LQSG8
Завершение: На окраине Бангкока, откуда проще добраться к отелю
Когда и сколько длится?
Когда: Вт, сб в 07:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • В день накануне выезда с 21:00 до 22:00 с вами свяжется гид и уточнит время начала экскурсии от точки сбора. Пожалуйста
  • Будьте на связи в это время!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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