Что вас ждет

Одной из самых увлекательных и живописных провинций Таиланда, по праву, можно считать Ратчабури. Однодневное путешествие на запад страны подарит вам необычайные эмоции и яркие воспоминания. Вы побываете в живописном высокогорном крае, где пасутся альпаки и викуньи, а также живут самые большие в мире крысы размером с кабана. Посетите ферму прекрасных орхидей, где собрано более 100 различных видов и сортов данного растения. Побываете в кофейне острова Пасхи и пообедаете в итальянском ресторане на швейцарских альпийских лугах. Мы попадем в красивую пещеру с десятью залами, где сталактиты имеют форму диковинных существ и героев мультфильмов. Маленькие летучие мышки и 300 метров пути приведут в восторг не только детей, но и взрослых любого возраста! Искупаемся в горячих минеральных природных источниках и 9-уровневов водопаде на границе с Бирмой. Встретимся с храмами гигантского Ганеши и Богини Милосердия. Увидим вылет огромного роя миллионов летучих мышей из пещеры страха, который длится около часа.

Важно знать:

Вам нужно самостоятельно приехать к точке сбора и самостоятельно вернуться в отель после окончания программы.