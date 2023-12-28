Провинция Ратчабури недаром считается одной из самых живописных и интересных в Таиланде.
За один день вы получить массу впечатлений: увидите альпак и ферму, где выращивают орхидеи, побываете в пещере со сталактитами, искупаетесь в горячих источниках и понаблюдаете за роем летучих мышей, вылетающих из пещеры страха.
За один день вы получить массу впечатлений: увидите альпак и ферму, где выращивают орхидеи, побываете в пещере со сталактитами, искупаетесь в горячих источниках и понаблюдаете за роем летучих мышей, вылетающих из пещеры страха.
Ближайшие даты:
28
дек
дек
29
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янв
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янв
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|3 625 ฿
|Детский (от 2 до 11 лет)
|2 750 ฿
Что вас ожидает:
- Водная пещера Ратчабури
- Пещера Кхао Бин
- Альпака Парк
- Водопад на границе с Бирмой
- Термальные оздоровительные минеральные бассейны с горячей водой
- Кофейня с острова Пасхи
Описание
Что вас ждет
Одной из самых увлекательных и живописных провинций Таиланда, по праву, можно считать Ратчабури. Однодневное путешествие на запад страны подарит вам необычайные эмоции и яркие воспоминания. Вы побываете в живописном высокогорном крае, где пасутся альпаки и викуньи, а также живут самые большие в мире крысы размером с кабана. Посетите ферму прекрасных орхидей, где собрано более 100 различных видов и сортов данного растения. Побываете в кофейне острова Пасхи и пообедаете в итальянском ресторане на швейцарских альпийских лугах. Мы попадем в красивую пещеру с десятью залами, где сталактиты имеют форму диковинных существ и героев мультфильмов. Маленькие летучие мышки и 300 метров пути приведут в восторг не только детей, но и взрослых любого возраста! Искупаемся в горячих минеральных природных источниках и 9-уровневов водопаде на границе с Бирмой. Встретимся с храмами гигантского Ганеши и Богини Милосердия. Увидим вылет огромного роя миллионов летучих мышей из пещеры страха, который длится около часа.
Важно знать:
Вам нужно самостоятельно приехать к точке сбора и самостоятельно вернуться в отель после окончания программы.
Вт, сб в 07:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Полное трансферное обслуживание
- Работа профессионального русского гида
- Все входные билеты и специальные сборы
- Вкусный обед
- Что не входит
- Такси от центра до точки сбора и обратно (~150-200 бат)
- Корм для животных (по желанию)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: PTT https: / / maps. app. goo. gl / sVUNQxdKhtu6LQSG8Завершение: На окраине Бангкока, откуда проще добраться к отелю
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вт, сб в 07:00Экскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- В день накануне выезда с 21:00 до 22:00 с вами свяжется гид и уточнит время начала экскурсии от точки сбора. Пожалуйста
- Будьте на связи в это время!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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