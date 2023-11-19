Увидеть другую жизнь, скрытую за блестящими фасадами города
Нетуристические кварталы и реальный быт трущоб. Почта на тот свет и бывшая городская тюрьма. Ночные нелегальные развлечения и призраки, наводящие ужас на местных. Гигантские вараны и религиозные танцы.
Вы увидите всё это и многое другое на нашей необычной экскурсии, где переплелись мистика и легенды гигантского мегаполиса.
Вы увидите всё это и многое другое на нашей необычной экскурсии, где переплелись мистика и легенды гигантского мегаполиса.
Ближайшие даты:
19
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22
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Храм Ват Махабут — вы увидите храм, пропитанный историей и фольклором, окружённый необычными алтарями лесных духов. Он расположен напротив трущоб канала Пхраканонг, где люди живут прямо на воде — в домах на сваях.
Алтарь призрака Мае Нак Пхраканонг — это самое жуткое из известных привидений Королевства. Вы узнаете легенду об убийстве Мае Нак.
Поездка на воздушном метро — разбавите мистику великолепными видами на Бангкок с высоты многоэтажного дома.
Храм-корабль — полюбуетесь на главный храм короля Рамы III, созданный в форме корабля.
Башня Саторна — увидите самый известный в стране заброшенный небоскрёб Бангкока и узнаете легенду о духах храма-корабля, которых он разгневал.
Прогулка на электрическом катамаране — отправитесь по реке Чао Прайя, самой большой и опасной в Таиланде.
Китайский квартал и «рынок шокирующих продуктов» — попетляете по торговым рядам старейшего в Юго-Восточной Азии квартала, где можно найти драгоценные камни, специи, чай, морепродукты, гигантские фрукты и жареных насекомых.
«Почта на тот свет» — в старинном семейном китайском храме узнаете, как можно отправить подарки и посылки умершим родственникам.
Традиционный тайский ресторан — заглянете на обед в заведение только для местных, где вас будут ждать самые большие порции и самые вкусные блюда тайской кухни!
Оружейный квартал — пройдётесь по кварталу, где продают настоящее боевое огнестрельное оружие.
Бывшая городская тюрьма — сейчас это парк, населённый призраками. Вы услышите реальные истории о происходивших там пытках.
Мастерская храмовых чаш — посетите старейшую мастерскую, в которой горожане живут и трудятся так же, как и полтора века назад. В канале рядом с мастерской увидите гигантских варанов.
Золотая Гора — подниметесь на искусственный холм высотой около 80 метров, пропитанный легендами. Гид расскажет историю о том, что даже сильные мира сего не могут предотвратить опасности, и не все их прихоти выполнимы.
Прогулка на аутентичной тайской лодке по каналу — он связан с очередной мистической легендой Бангкока. Вы узнаете об исчезновении магната тайского шёлка Джима Томсона.
Район Пратунам и святилище Эраван — местные богачи и простые люди приходят сюда загадать финансовые желания. Вы понаблюдаете, как исполнители культовых религиозных танцев помогают в их осуществлении. И сможете сами поучаствовать в ритуалах.
Комплекс ночных развлечений — в арабском квартале посетите самый большой в Бангкоке комплекс гоу-гоу баров и прикоснётесь к тайнам ночных нелегальных развлечений жителей и гостей столицы.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги профессионального русскоговорящего гида, обед, все входные билеты и специальные сборы.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в среду и воскресенье в 12:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- недалеко от храма Ват Махабут (Wat Mahabut)
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду и воскресенье в 12:30Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Бангкоке
Провёл экскурсии для 359 туристов
Добрый день! Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир — с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.
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