Что вас ожидает

Храм Ват Махабут — вы увидите храм, пропитанный историей и фольклором, окружённый необычными алтарями лесных духов. Он расположен напротив трущоб канала Пхраканонг, где люди живут прямо на воде — в домах на сваях.

Алтарь призрака Мае Нак Пхраканонг — это самое жуткое из известных привидений Королевства. Вы узнаете легенду об убийстве Мае Нак.

Поездка на воздушном метро — разбавите мистику великолепными видами на Бангкок с высоты многоэтажного дома.

Храм-корабль — полюбуетесь на главный храм короля Рамы III, созданный в форме корабля.

Башня Саторна — увидите самый известный в стране заброшенный небоскрёб Бангкока и узнаете легенду о духах храма-корабля, которых он разгневал.

Прогулка на электрическом катамаране — отправитесь по реке Чао Прайя, самой большой и опасной в Таиланде.

Китайский квартал и «рынок шокирующих продуктов» — попетляете по торговым рядам старейшего в Юго-Восточной Азии квартала, где можно найти драгоценные камни, специи, чай, морепродукты, гигантские фрукты и жареных насекомых.

«Почта на тот свет» — в старинном семейном китайском храме узнаете, как можно отправить подарки и посылки умершим родственникам.

Традиционный тайский ресторан — заглянете на обед в заведение только для местных, где вас будут ждать самые большие порции и самые вкусные блюда тайской кухни!

Оружейный квартал — пройдётесь по кварталу, где продают настоящее боевое огнестрельное оружие.

Бывшая городская тюрьма — сейчас это парк, населённый призраками. Вы услышите реальные истории о происходивших там пытках.

Мастерская храмовых чаш — посетите старейшую мастерскую, в которой горожане живут и трудятся так же, как и полтора века назад. В канале рядом с мастерской увидите гигантских варанов.

Золотая Гора — подниметесь на искусственный холм высотой около 80 метров, пропитанный легендами. Гид расскажет историю о том, что даже сильные мира сего не могут предотвратить опасности, и не все их прихоти выполнимы.

Прогулка на аутентичной тайской лодке по каналу — он связан с очередной мистической легендой Бангкока. Вы узнаете об исчезновении магната тайского шёлка Джима Томсона.

Район Пратунам и святилище Эраван — местные богачи и простые люди приходят сюда загадать финансовые желания. Вы понаблюдаете, как исполнители культовых религиозных танцев помогают в их осуществлении. И сможете сами поучаствовать в ритуалах.

Комплекс ночных развлечений — в арабском квартале посетите самый большой в Бангкоке комплекс гоу-гоу баров и прикоснётесь к тайнам ночных нелегальных развлечений жителей и гостей столицы.

Организационные детали