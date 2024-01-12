А Анна

Экскурсия очень понравилась, в дворце народу было очень много, тем не менее тайский русскоговорящий гид четко управлял нашей небольшой группой и интересно рассказывал об истории. Время посещения небоскреба тоже было выбрано удачно, народу тоже было много, но закат того стоил.