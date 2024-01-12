1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по темным уголкам Бангкока
Погрузитесь в мистический мир Бангкока: храм Ват Махабут, трущобы, оружейный квартал и Чайнатаун. За один день откройте тайны города
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от $320 за всё до 9 чел.
Групповая
10 часов
Экскурсия Королевский Бангкок и небоскрёб Маханакхон: история и виды
Погрузитесь в великолепие Таиланда: от королевских резиденций до современных небоскрёбов, завершая день на высоте птичьего полета
Начало: Недалеко от Королевского дворца
$125 за человека
Групповая
13 часов
Бангкок: приключения в городе ангелов
Погрузитесь в атмосферу Бангкока с гидом-историком: парки, храмы, небоскрёбы и круиз по реке Чао Прайя. Откройте для себя город с разных сторон
Начало: У парка Люмпини
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$109 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна12 января 2024Экскурсия очень понравилась, в дворце народу было очень много, тем не менее тайский русскоговорящий гид четко управлял нашей небольшой группой и интересно рассказывал об истории. Время посещения небоскреба тоже было выбрано удачно, народу тоже было много, но закат того стоил.
- ММария27 февраля 2023Нам очень понравилась экскурсия, было очень интересно, много и информативно! То что надо в таком огромном городе как Бангкок!
- ИИрина24 февраля 2023Погрузились в жизнь Бангкока с Димой. Очень интересно было пройти нетуристичекими маршрутам
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Храм-корабль Яннава»
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