Храм-корабль Яннава – экскурсии в Бангкоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм-корабль Яннава» в Бангкоке, цены от $109. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Темные грани Бангкока
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия по темным уголкам Бангкока
Погрузитесь в мистический мир Бангкока: храм Ват Махабут, трущобы, оружейный квартал и Чайнатаун. За один день откройте тайны города
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от $320 за всё до 9 чел.
Королевский Бангкок + небоскрёб Маханакхон
🚗 На машине
Групповая
10 часов
2 отзыва
Экскурсия Королевский Бангкок и небоскрёб Маханакхон: история и виды
Погрузитесь в великолепие Таиланда: от королевских резиденций до современных небоскрёбов, завершая день на высоте птичьего полета
Начало: Недалеко от Королевского дворца
$125 за человека
Бангкок: приключения в городе ангелов
Групповая
13 часов
Бангкок: приключения в городе ангелов
Погрузитесь в атмосферу Бангкока с гидом-историком: парки, храмы, небоскрёбы и круиз по реке Чао Прайя. Откройте для себя город с разных сторон
Начало: У парка Люмпини
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$109 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    12 января 2024
    Королевский Бангкок + небоскрёб Маханакхон
    Экскурсия очень понравилась, в дворце народу было очень много, тем не менее тайский русскоговорящий гид четко управлял нашей небольшой группой и интересно рассказывал об истории. Время посещения небоскреба тоже было выбрано удачно, народу тоже было много, но закат того стоил.
  • М
    Мария
    27 февраля 2023
    Темные грани Бангкока
    Нам очень понравилась экскурсия, было очень интересно, много и информативно! То что надо в таком огромном городе как Бангкок!
  • И
    Ирина
    24 февраля 2023
    Темные грани Бангкока
    Погрузились в жизнь Бангкока с Димой. Очень интересно было пройти нетуристичекими маршрутам

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Храм-корабль Яннава»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Темные грани Бангкока
  2. Королевский Бангкок + небоскрёб Маханакхон
  3. Бангкок: приключения в городе ангелов
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июне 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Храм-корабль Яннава" можно забронировать 3 экскурсии от 109 до 320. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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