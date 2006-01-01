Gid_Vezde проводит ещё 6 экскурсий

На этой экскурсии 🧭 Вы посетите два замечетельных зоопарка: зоопарк на открытом воздухе «Кхао Кхео» и Тигровый зоопарк.

Зоопарк «Кхао Кхео» располагается примерно в 100 км. от Бангкока и находится на открытом воздухе. Он занимает огромную территорию парковой зоны в 1200 акров и напоминает больше сафари, чем традиционный зоопарк. Самое главное, что все животные гуляют в открытых вольерах, а не сидят в клетках и почти всех их можно покормить, а некоторых погладить и потрогать, что вызывает большой восторг 🔥 как у детей, так и взрослых. «Кхао Кхео» содержит около 8 тысяч особей 300 различных видов, включая тигров, слонов, обезьян, гиббонов, кенгуру и других животных, и может быть назван «фондом дикой природы», т. к многие особи относятся к исчезающим видам.

Зоопарк настолько большой, что передвигаться пешком по нему практически не реально. На протяжении всей экскурсии Вы будете передвигаться по зоопарку на автомобиле 🚘 знакомства с животными, их кормления и фотографирования с ними Вы так же посетите уникальное шоу животных без участия человека.

После посещения зоопарка «Кхао Кхео» Вы отправитесь в Тигровый зоопарк, располагающийся в получасе езды от «Кхао Кхео». Этот зоопарк знаменит тем, что в нем живет более 400 тигров — это самая большая по численности популяция тигров, проживающих в одном питомнике. В Тигровом зоопарке вы посмотрите много захватывающих представлений с животными. Это и поросячьи бега, и шоу слонов, и шоу крокодилов и, конечно же, шоу тигров. Еще на территории зоопарка можно половить на удочку из озера крокодилов, двухметровую хищную арапайму и покормить молоком из бутылки красивых 🤩 рыжих рыбок.

Пощекотать нервы можно во время аттракциона «Королева скорпионов»: девушка в традиционной тайской одежде будет спокойно брать в руки и усаживать на себя опасных членистоногих, плюс она любезно может украсить своими питомцами и Вас.

Не пройдите мимо вольера с вывеской «Happy Family». Вы станете свидетелями трогательной картины: тигрица и свиноматка меняются своими детенышами и вскармливают их.

Посещение Тигрового зоопарка особенно понравится Вашим детям.