Gid_Vezde проводит ещё 6 экскурсий

Gid_Vezde
Gid_Vezde – Гид из Бангкока
В мире животных
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $451.3 за экскурсию

    Заказать экскурсию
В мире животных
В мире животных
На этой экскурсии 🧭 Вы посетите два замечетельных зоопарка: зоопарк на открытом воздухе «Кхао Кхео» и Тигровый зоопарк.
Зоопарк «Кхао Кхео» располагается примерно в 100 км. от Бангкока и находится на открытом воздухе. Он занимает огромную территорию парковой зоны в 1200 акров и напоминает больше сафари, чем традиционный зоопарк. Самое главное, что все животные гуляют в открытых вольерах, а не сидят в клетках и почти всех их можно покормить, а некоторых погладить и потрогать, что вызывает большой восторг 🔥 как у детей, так и взрослых. «Кхао Кхео» содержит около 8 тысяч особей 300 различных видов, включая тигров, слонов, обезьян, гиббонов, кенгуру и других животных, и может быть назван «фондом дикой природы», т. к многие особи относятся к исчезающим видам.
Зоопарк настолько большой, что передвигаться пешком по нему практически не реально. На протяжении всей экскурсии Вы будете передвигаться по зоопарку на автомобиле 🚘 знакомства с животными, их кормления и фотографирования с ними Вы так же посетите уникальное шоу животных без участия человека.
После посещения зоопарка «Кхао Кхео» Вы отправитесь в Тигровый зоопарк, располагающийся в получасе езды от «Кхао Кхео». Этот зоопарк знаменит тем, что в нем живет более 400 тигров — это самая большая по численности популяция тигров, проживающих в одном питомнике. В Тигровом зоопарке вы посмотрите много захватывающих представлений с животными. Это и поросячьи бега, и шоу слонов, и шоу крокодилов и, конечно же, шоу тигров. Еще на территории зоопарка можно половить на удочку из озера крокодилов, двухметровую хищную арапайму и покормить молоком из бутылки красивых 🤩 рыжих рыбок.
Пощекотать нервы можно во время аттракциона «Королева скорпионов»: девушка в традиционной тайской одежде будет спокойно брать в руки и усаживать на себя опасных членистоногих, плюс она любезно может украсить своими питомцами и Вас.
Не пройдите мимо вольера с вывеской «Happy Family». Вы станете свидетелями трогательной картины: тигрица и свиноматка меняются своими детенышами и вскармливают их.
Посещение Тигрового зоопарка особенно понравится Вашим детям.
Что входит
  • индивидуальный транспорт в обе стороны
  • входные билеты
  • передвижение по зоопарку «Кхао Кхео» на автомобиле
  • русский гид
Что не входит
  • личные расходы
  • обед
Начало
🚩 По договорённости
Место завершения
🏁 По договоренности
В мире животных
В мире животных
В мире животных

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Gid_Vezde
Gid_Vezde
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Gid_Vezde проводит ещё 6 экскурсий

Бангкок глазами тайцев (экскурсия на общественном транспорте)
$237
8 часов
Бангкок глазами тайцев (экскурсия на общественном транспорте)
Обзорная экскурсия по Бангкоку
$534.5
8 часов
Обзорная экскурсия по Бангкоку
Древний город
$416
8 часов
Древний город
Удивительная Паттайя
$451.3
8 часов
Удивительная Паттайя
Джунгли зовут
$499
14 часов
Джунгли зовут
Сиамский экспресс
$427.5
14 часов
Сиамский экспресс

Еще несколько необычных экскурсий в Бангкоке

Многоликий Бангкок
$188
8 часов
Многоликий Бангкок
94 отзыва
Взглянуть на город глазами местного жителя и погрузиться в атмосферу самых колоритных кварталов
Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
От $200
5.5 часов
Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
70 отзывов
Открыть настоящий Бангкок и получить лайфхаки для классного отдыха в стране на пешеходной экскурсии
Вечерний Бангкок на тук-туке!
От $200
4 часа
Вечерний Бангкок на тук-туке!
8 отзывов
Путешествие по столице на аутентичном городском транспорте
Экскурсия из Бангкока в Аюттайю с круизом по реке Чао Прайя
$88
10 часов
Экскурсия из Бангкока в Аюттайю с круизом по реке Чао Прайя
3 отзыва
Посетить бывшую столицу Таиланда, полюбоваться архитектурой храмов и отправиться в круиз по реке
Контрасты Бангкока на авторской экскурсии
От $300
10 часов
Контрасты Бангкока на авторской экскурсии
1 отзыв
Путешествие по знаменитым местам города с погружением в атмосферу, историю и религию Южного Востока
В гостях у Пхраканонгского привидения
От $100
3 часа
В гостях у Пхраканонгского привидения
1 отзыв
Знакомство с одним из самых страшных и загадочных мест Тайланда