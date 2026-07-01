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Путешествие на реку Квай и водопад Эраван - из Бангкока
Начало: 13°38’15.9 «N 100°24’20.7» E
«Два дня в сердце Таиланда: река Квай и водопад Эраван Приглашаем вас в уникальное двухдневное путешествие на реку Квай — удивительное место с живописными тропическими джунглями, крутыми горами и захватывающими водопадами»
Расписание: Ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
3 июл в 06:00
2325 ฿
3300 ฿ за человека
Затерянная столица Лаоса: Луанг Прабанг, водопады и пещеры Будд
Начало: Бангкок, ваш отель
«Недалеко от города находятся знаменитые водопады Kuang Si Falls, каскады с нереально бирюзовой водой»
Завтра в 05:15
3 июл в 05:15
31 000 ฿ за человека
Затерянный Вьетнам: водопады Ban Gioc и горная провинция Cao Bang
Начало: Бангкок, ваш отель
«Ban Gioc — водопады на краю Вьетнама | 4 дня / 3 ночи»
26 000 ฿ за человека
Север Вьетнама без туристов: озеро Ba Be и водопады Ban Gioc
Начало: Бангкок, ваш отель
«За 5 дней вы отправитесь в малоизвестные районы севера Вьетнама, где горные дороги ведут к изумрудным озёрам, шумным водопадам и деревням, живущим по вековым традициям»
41 000 ฿ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Чегемские водопады»
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