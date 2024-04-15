Древний Сиам

Мы отправимся в небольшую тайскую провинцию Самут Пракан, где расположены три интересные достопримечательности.

Вы посетите храм-музей с огромной скульптурой слона, самый большой в мире парк-музей под открытым небом, а по по стеклянному мосту, перекинутому над морским заливом, мы доберемся в уникальный храм, расположенный в море.
5
1 отзыв
Древний Сиам
Древний Сиам
Древний Сиам
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Чуть южнее Бангкока находится небольшая тайская провинция Самут Пракан. В ней расположены три интереснейших достопримечательности, которые мы посетим во время этой программы:

  • величественный храм-музей Эраван, символом которого является огромная скульптура медного 250-тонного трехглавого слона, находящаяся посреди красивого сада со скульптурами и водными каналами. Во время посещения парка вы узнаете историю его создания одним из тайских миллиардеров, а также мифологемы, связанные с Эраваном;
  • архитектурно-исторический парк Древний Сиам — самый большой в мире архитектурно-исторический парк-музей под открытым небом площадью 320 га. Территория парка по форме повторяет очертания Королевства Таиланд. Часть экспозиции составляют подлинные памятники архитектурны и точные копии произведений архитектурного и ландшафтного искусства, оригиналы которых были утрачены. На сегодня в парке насчитывается 116 архитектурных памятников, расположенных в соответствии с их географическим расположением, гармонично вписанных в окружающий ландшафт и воссоздающих неповторимую атмосферу Таиланда. При посещении парка рассказ гида позволит вам окунуться и познать историю, религию, культуру и быт Таиланда;
  • уникальный храм Ват Хонг, который расположен на сваях в море в Сиамского залива и особенно прекрасен в лучах заходящего солнца.

ср, пт, вс в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый3 200 ฿
Дети (от 2 до 11 лет)2 500 ฿
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм-музей Эраван
  • Архитектурно-исторический парк Муанг Боран (Древний Сиам)
  • Храм Ват Хонг
Что включено
  • Полное трансферное обслуживание
  • Работа профессионального русского гида
  • Все входные билеты и специальные сборы
  • Вкусный обед
Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ср, пт, вс в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • С вами свяжется гид накануне выезда с 21:00 до 22:00 и уточнит время начала экскурсии. Пожалуйста будьте на связи в этот день
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
15 апр 2024
Все прошло отлично

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