Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Мы отправимся в небольшую тайскую провинцию Самут Пракан, где расположены три интересные достопримечательности.



Вы посетите храм-музей с огромной скульптурой слона, самый большой в мире парк-музей под открытым небом, а по по стеклянному мосту, перекинутому над морским заливом, мы доберемся в уникальный храм, расположенный в море.