Древний Сиам - формат «всё включено»

Посетить в мини-группе храм с огромным слоном, парк-музей Муанг Боран и храм в море

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Чуть южнее Бангкока находится провинция Самут Пракан.

А в ней — три уникальные достопримечательности: храм Эраван с гигантской скульптурой трёхглавого слона. Парк Древний Сиам — мини-копия всего Таиланда.

И удивительный храм Ват Хонг, стоящий в море на сваях, идти к которому придётся по стеклянному мосту. Вам уже интересно? Не думайте долго — поехали!
Древний Сиам - формат «всё включено»
Древний Сиам - формат «всё включено»
Древний Сиам - формат «всё включено»
Древний Сиам - формат «всё включено»
Древний Сиам - формат «всё включено»
Древний Сиам - формат «всё включено»
Древний Сиам - формат «всё включено»
Древний Сиам - формат «всё включено»
Древний Сиам - формат «всё включено»
Древний Сиам - формат «всё включено»
Древний Сиам - формат «всё включено»
Древний Сиам - формат «всё включено»
Древний Сиам - формат «всё включено»
Древний Сиам - формат «всё включено»
Древний Сиам - формат «всё включено»
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Храм-музей Эраван, символом которого является огромная медная скульптура трёхглавого слона, стоящая посреди сада с живописными каналами. Во время прогулки по парку вы узнаете историю его создания одним из тайских миллиардеров, а также мифы, связанные с Эраваном.
  • Парк Муанг Боран, или Древний Сиам — самый большой в мире архитектурно-исторический парк-музей под открытым небом. Территория парка по форме повторяет очертания Королевства Таиланд. Здесь представлены подлинные памятники архитектуры и точные копии произведений архитектурного и ландшафтного искусства, оригиналы которых были утеряны. Все они гармонично вписаны в окружающий ландшафт. В музее вы познакомитесь с историей, религией, культурой и традициями Таиланда.
  • Храм Ват Хонг, покоящийся на сваях в водах Сиамского залива и особенно прекрасный в лучах заходящего солнца. Мы доберёмся к нему по стеклянному мосту, перекинутому над морским заливом.

Программа:

10:00 — выезд из Паттайи
12:00 — храм Эраван
13:30 — парк Древний Сиам
14:30 — обед
15:30 — катание на баркасе по каналам парка, осмотр эскадры королевских лодок
17:00 — стеклянный мост над морским заливом и храм Ват Хонг
19:00 — возвращение в Паттайю

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость входит: полное трансферное обслуживание, работа профессионального русскоговорящего гида, все входные билеты и специальные сборы, вкусный обед

в среду, пятницу и воскресенье в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
из вашего отеля в Паттайе
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Святые места
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
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Соборы и храмы
Парки
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