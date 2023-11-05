Посетить в мини-группе храм с огромным слоном, парк-музей Муанг Боран и храм в море
Чуть южнее Бангкока находится провинция Самут Пракан.
А в ней — три уникальные достопримечательности: храм Эраван с гигантской скульптурой трёхглавого слона. Парк Древний Сиам — мини-копия всего Таиланда.
И удивительный храм Ват Хонг, стоящий в море на сваях, идти к которому придётся по стеклянному мосту. Вам уже интересно? Не думайте долго — поехали!
А в ней — три уникальные достопримечательности: храм Эраван с гигантской скульптурой трёхглавого слона. Парк Древний Сиам — мини-копия всего Таиланда.
И удивительный храм Ват Хонг, стоящий в море на сваях, идти к которому придётся по стеклянному мосту. Вам уже интересно? Не думайте долго — поехали!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Храм-музей Эраван, символом которого является огромная медная скульптура трёхглавого слона, стоящая посреди сада с живописными каналами. Во время прогулки по парку вы узнаете историю его создания одним из тайских миллиардеров, а также мифы, связанные с Эраваном.
- Парк Муанг Боран, или Древний Сиам — самый большой в мире архитектурно-исторический парк-музей под открытым небом. Территория парка по форме повторяет очертания Королевства Таиланд. Здесь представлены подлинные памятники архитектуры и точные копии произведений архитектурного и ландшафтного искусства, оригиналы которых были утеряны. Все они гармонично вписаны в окружающий ландшафт. В музее вы познакомитесь с историей, религией, культурой и традициями Таиланда.
- Храм Ват Хонг, покоящийся на сваях в водах Сиамского залива и особенно прекрасный в лучах заходящего солнца. Мы доберёмся к нему по стеклянному мосту, перекинутому над морским заливом.
Программа:
10:00 — выезд из Паттайи
12:00 — храм Эраван
13:30 — парк Древний Сиам
14:30 — обед
15:30 — катание на баркасе по каналам парка, осмотр эскадры королевских лодок
17:00 — стеклянный мост над морским заливом и храм Ват Хонг
19:00 — возвращение в Паттайю
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость входит: полное трансферное обслуживание, работа профессионального русскоговорящего гида, все входные билеты и специальные сборы, вкусный обед
в среду, пятницу и воскресенье в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- из вашего отеля в Паттайе
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 10:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Паттайе
Провёл экскурсии для 300 туристов
Добрый день! Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир: с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.
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