Экскурсии Паттайи об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Паттайе, цены от $83. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Удивительный и древний Муанг Боран
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Удивительный и древний Муанг Боран
Оказаться в самом необычном музее Таиланда и лучше узнать страну
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
$160 за всё до 4 чел.
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Паттайи
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
6 отзывов
Аюттайя из Паттайи: историческое путешествие в мини-группе
Погрузитесь в историю Сиама с экскурсией в Аюттайю, где древние руины расскажут свои тайны
Начало: У вашего отеля в Паттайе
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 06:30
22 июня в 06:30
24 июня в 06:30
$83 за человека
Роскошная Аюттайя и резиденция королей Банг Па-Ин
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Роскошная Аюттайя и королевская резиденция Банг Па-Ин: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по двум королевским резиденциям Таиланда: Аюттайе и Банг Па-Ин. Погружение в историю и культуру древнего Сиама
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
$224 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    12 апреля 2024
    Удивительный и древний Муанг Боран
    Отлично! В назначенное время, дружелюбно, интересно. Потрясающий парк-музей под открытым небом. Знали бы про него раньше, все последующие поездки в Таиланд выглядели бы иначе. Подойдет тем, кому интересно культурное и историческое наследие страны. Спасибо Сергею за экскурсию.
  • е
    евгения
    15 февраля 2024
    Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Паттайи
    Добрый день! Мы провели фантастический день с прекрасной командой!) Местный гид-Люся-оказалась прекрасной рассказчицей с хорошим чувством юмора-а это имеет огромное значение,
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    так как переезд из Паттайи в Аюттайю занимает около 3 часов плюс посещение по программе 5 исторических мест-очень не простое мероприятие! НО!!! Все прошло на высшем уровне-считайте побывали в Камбодже) И жара не особо мешала (иногда, конечно, хотелось постоять в тенечке, но где ж его найти?)). И с нами в минивэне были 2 мальчика лет по 11-стойко перенесли всю экскурсию-а это показатель). И внутри храмов действующих побывали-монах за 20 батт повязал ленточку на счастье, и в колодец глубиной метров 10 монетку на желанию тоже бросали-а это не так то просто-надо попасть еще в небольшое углубление посередине-я попала-значить желание сбудется)) И обед состоял из неострых блюд-для меня идеально! Кто хочет насладиться "античностью"-это экскурсия для вас-рекомендую!!))

  • Т
    Татьяна
    1 февраля 2024
    Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Паттайи
    Сама тема и исторический материал очень понравились. Дмитрий большой профессионал. Благодаря ему действительно узнала много нового. Спасибо. Организация хорошая. К посещению данную экскурсию очень рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    17 января 2024
    Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Паттайи
    Хорошая экскурсия, выбрали ее, так как не первый раз в Тае, но почему никогда не были в столице Сиама. Экскурсоводам отдельное спасибо!
  • О
    Ольга
    29 апреля 2023
    Роскошная Аюттайя и резиденция королей Банг Па-Ин
    Большое спасибо Сергею за эту красивую экскурсию! . Мы увидели древнюю Аюттайю(очень впечатлило!) и живописную королевскую резиденцию. А обедали, как
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    и было запланировано, в ресторанчике на берегу водоёма с лотосами и прогуливавшимися по берегу варанами! Сергей рассказывал нам про древних и настоящих правителей Таиланда, интересные факты и истории из жизни королевских особ и простого народа, из прошлого и настоящего. Благодаря Сергею у нас сложилось представление о Таиланде (истории, культуре, традициях, кулинарии). Рекомендуем!

  • А
    Анна
    14 ноября 2019
    Удивительный и древний Муанг Боран
    Отличная экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «История и архитектура»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Роскошная Аюттайя и резиденция королей Банг Па-Ин
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Сколько стоит экскурсия по Паттайе в июне 2024
Сейчас в Паттайе в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 83 до 224. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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