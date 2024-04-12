1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Удивительный и древний Муанг Боран
Оказаться в самом необычном музее Таиланда и лучше узнать страну
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
$160 за всё до 4 чел.
Мини-группа
13 часов
Аюттайя из Паттайи: историческое путешествие в мини-группе
Погрузитесь в историю Сиама с экскурсией в Аюттайю, где древние руины расскажут свои тайны
Начало: У вашего отеля в Паттайе
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 06:30
22 июня в 06:30
24 июня в 06:30
$83 за человека
Индивидуальная
10 часов
Роскошная Аюттайя и королевская резиденция Банг Па-Ин: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по двум королевским резиденциям Таиланда: Аюттайе и Банг Па-Ин. Погружение в историю и культуру древнего Сиама
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
$224 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна12 апреля 2024Отлично! В назначенное время, дружелюбно, интересно. Потрясающий парк-музей под открытым небом. Знали бы про него раньше, все последующие поездки в Таиланд выглядели бы иначе. Подойдет тем, кому интересно культурное и историческое наследие страны. Спасибо Сергею за экскурсию.
- еевгения15 февраля 2024Добрый день! Мы провели фантастический день с прекрасной командой!) Местный гид-Люся-оказалась прекрасной рассказчицей с хорошим чувством юмора-а это имеет огромное значение,
- ТТатьяна1 февраля 2024Сама тема и исторический материал очень понравились. Дмитрий большой профессионал. Благодаря ему действительно узнала много нового. Спасибо. Организация хорошая. К посещению данную экскурсию очень рекомендую!
- ЕЕкатерина17 января 2024Хорошая экскурсия, выбрали ее, так как не первый раз в Тае, но почему никогда не были в столице Сиама. Экскурсоводам отдельное спасибо!
- ООльга29 апреля 2023Большое спасибо Сергею за эту красивую экскурсию! . Мы увидели древнюю Аюттайю(очень впечатлило!) и живописную королевскую резиденцию. А обедали, как
- ААнна14 ноября 2019Отличная экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «История и архитектура»
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