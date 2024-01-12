Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Паттайи

Групповая экскурсия в Паттайе
Предлагаем всего за один день увидеть самые важные и известные достопримечательности столицы Таиланда, а также узнать историю королевства.

Мы посетим Королевский дворец, храм Лежачего Будды, посмотрим на смену караула Королевской Гвардии, отправимся в путешествие по большому каналу Саен Сап — вас ждет наиболее полная познавательная программа.
Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Паттайи
Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Паттайи
Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Паттайи
Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Паттайи
Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Паттайи
Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Паттайи
Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Паттайи
Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Паттайи
Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Паттайи
Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Паттайи
Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Паттайи
Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Паттайи
Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Паттайи
Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Паттайи
Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Паттайи
Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Паттайи
Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Паттайи
Ближайшие даты:
12
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый3 750 ฿
Детский (от 2 до 11 лет)2 875 ฿

Что вас ожидает:

  • Большой Королевский дворец
  • Храм Лежачего Будды
  • Храм Ват Пра Кео
  • Небоскреб Байок Скай
  • ТРЦ «Сиам Парагон»

Описание

Что вас ждет

Мир меняется слишком быстро, и новая культура вытесняет привычные представления о прекрасном, но сегодня у вас все еще есть шанс прикоснуться к тому, что не меняется тысячелетиями… Приглашаем на однк из самых популярных экскурсий из Паттайи на протяжении многих лет. Всего за один день вы сможете увидеть все самые важные и известные достопримечательности столицы Таиланда и узнать историю королевства. Это самая полная историческая программа, которая только существует. Мы посетим Королевский дворец, храм Лежачего Будды, посмотрим на смену караула Королевской Гвардии, отправимся в путешествие по большому каналу Саен Сап. Мы побываем в небоскребе Байок Скай — посетим смотровую площадку и пообедаем в ресторане. Завершится экскурсия в ТРЦ «Сиам Парагон», где у вас будет час свободного времени.

ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Полное трансферное обслуживание
  • Работа профессионального русского гида
  • Все входные билеты и специальные сборы
  • Вкусный обед в небоскребе Байок Скай
  • Катание на лодке по каналам
Что не входит
  • Входные билеты в Океанариум и/или музей Мадам Тюссо
Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • С вами свяжется гид накануне выезда с 21:00 до 22:00 и уточнит время начала экскурсии от точки сбора. Пожалуйста будьте на связи в это время
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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