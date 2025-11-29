Погрузитесь в атмосферу Таиланда: от исторических храмов до вечернего круиза по реке Чао Прайя с ужином и живой музыкой
Путешествие начинается с посещения храма-музея Эраван, где культура и религия переплетаются в уникальной форме.
Далее - прогулка по Древнему городу, крупнейшему историческому парку, где собраны копии знаменитых храмов. Обед в азиатском читать дальше
стиле, затем посещение Icon Siam и шоу фонтанов. Завершает день круиз по реке Чао Прайя с ужином и живой музыкой. Всё включено, кроме алкоголя. Комфортное передвижение на Toyota ATIV 2024 года
5 причин купить эту экскурсию
🕌 Посещение уникального храма-музея Эраван
🏛 Прогулка по Древнему городу
🍽 Обед в азиатском стиле
🛍 Шопинг в Icon Siam
🎶 Вечерний круиз с ужином и музыкой
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения - с ноября по февраль, когда погода наиболее комфортная и сухая. В эти месяцы можно насладиться всеми аспектами экскурсии без жары и дождей. Март и апрель также подходят, но стоит быть готовым к более высокой температуре. В сезон дождей с мая по октябрь возможно больше осадков, но это не мешает насладиться мероприятиями в помещении.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Описание экскурсии
11:00 — встреча в отеле
12:00–13:00 — храм-музей Эраван
Мы посетим храм, посвящённый божеству с трёхголовым слоном. Вы узнаете, как здесь переплетаются культура и религия, и откроете для себя его глубокое символическое значение.
13:20–16:30 — Древний город
Крупнейший исторический парк под открытым небом, где собраны точные копии самых известных храмов и архитектурных памятников Таиланда. Прогулка перенесёт вас в прошлое, и вы узнаете много нового о культуре и традициях страны. По парку будем передвигаться на авто с остановками в самых интересных локациях.
14:00 — обед
Вас ждёт обед в формате шведского стола в азиатском стиле, где вы сможете попробовать традиционные тайские блюда.
17:30 — торгово-развлекательный центр Icon Siam
Вы прогуляетесь по одному из самых известных торговых центров Бангкока — Icon Siam, заглянете в магазины и кафе.
19:00 — шоу фонтанов
Великолепное светомузыкальное представление рядом с Icon Siam.
19:30–21:20 — круиз по реке Чао Прайя
Приятная музыка, вкусный ужин на борту и великолепные виды на ночной Бангкок станут отличным завершением насыщенного дня.
Организационные детали
Поедем на Toyota ATIV 2024 года выпуска
В стоимость всё включено, в том числе входные билеты, обед (шведский стол в азиатском стиле без алкоголя) и ужин на корабле (шведский стол как в азиатском, так и европейском стиле; алкоголь оплачивается отдельно)
Необходимо соблюдать дресс-код при посещении храмов — возьмите одежду, которая прикрывает плечи и колени
С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Антон — ваша команда гидов в Паттайе
Я живу в Таиланде с 2018 года. Знаю и люблю эту страну, провожу множество экскурсий вместе со своими коллегами-гидами. Поэтому с удовольствием познакомим вас с известными и малоизвестными местами и расскажем о жизни тайцев и Таиланде.