Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшее время для посещения - с ноября по февраль, когда погода наиболее комфортная и сухая. В эти месяцы можно насладиться всеми аспектами экскурсии без жары и дождей. Март и апрель также подходят, но стоит быть готовым к более высокой температуре. В сезон дождей с мая по октябрь возможно больше осадков, но это не мешает насладиться мероприятиями в помещении.

Путешествие начинается с посещения храма-музея Эраван, где культура и религия переплетаются в уникальной форме.Далее - прогулка по Древнему городу, крупнейшему историческому парку, где собраны копии знаменитых храмов. Обед в азиатском

стиле, затем посещение Icon Siam и шоу фонтанов. Завершает день круиз по реке Чао Прайя с ужином и живой музыкой. Всё включено, кроме алкоголя. Комфортное передвижение на Toyota ATIV 2024 года

Описание экскурсии

11:00 — встреча в отеле

12:00–13:00 — храм-музей Эраван

Мы посетим храм, посвящённый божеству с трёхголовым слоном. Вы узнаете, как здесь переплетаются культура и религия, и откроете для себя его глубокое символическое значение.

13:20–16:30 — Древний город

Крупнейший исторический парк под открытым небом, где собраны точные копии самых известных храмов и архитектурных памятников Таиланда. Прогулка перенесёт вас в прошлое, и вы узнаете много нового о культуре и традициях страны. По парку будем передвигаться на авто с остановками в самых интересных локациях.

14:00 — обед

Вас ждёт обед в формате шведского стола в азиатском стиле, где вы сможете попробовать традиционные тайские блюда.

17:30 — торгово-развлекательный центр Icon Siam

Вы прогуляетесь по одному из самых известных торговых центров Бангкока — Icon Siam, заглянете в магазины и кафе.

19:00 — шоу фонтанов

Великолепное светомузыкальное представление рядом с Icon Siam.

19:30–21:20 — круиз по реке Чао Прайя

Приятная музыка, вкусный ужин на борту и великолепные виды на ночной Бангкок станут отличным завершением насыщенного дня.

Организационные детали