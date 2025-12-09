Групповая
Знакомство с Бангкоком (экскурсия из Паттайи)
Побывать на смотровой МахаНакхон, в аутентичных храмах и проплыть на лайнере по вечерней столице
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
$128 за человека
Групповая
до 20 чел.
Из Паттайи - на поиски сапфиров
Возьмите уникальный шанс добыть сапфиры своими руками и исследовать сокровища Паттайи в одной захватывающей экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: в субботу в 06:30 и 20:30
13 дек в 06:30
20 дек в 06:30
$150 за человека
Групповая
Трансфер в развлекательный комплекс Columbia Pictures Aquaverse + билет
Добраться до аквапарка и получить доступ ко всем аттракционам и мероприятиям
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$77 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Сингапур»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Паттайе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в декабре 2025
Сейчас в Паттайе в категории "Сингапур" можно забронировать 3 экскурсии от 77 до 150. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Паттайе на 2025 год по теме «Сингапур», 4 ⭐ отзыва, цены от $77. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль