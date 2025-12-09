Мои заказы

Сингапур – экскурсии в Паттайе

Найдено 3 экскурсии в категории «Сингапур» в Паттайе, цены от $77. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомство с Бангкоком (экскурсия из Паттайи)
На автобусе
На микроавтобусе
12 часов
4 отзыва
Групповая
Знакомство с Бангкоком (экскурсия из Паттайи)
Побывать на смотровой МахаНакхон, в аутентичных храмах и проплыть на лайнере по вечерней столице
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
$128 за человека
Из Паттайи - на поиски сапфиров. Самоцвет в подарок
На автобусе
13 часов
Групповая
до 20 чел.
Из Паттайи - на поиски сапфиров
Возьмите уникальный шанс добыть сапфиры своими руками и исследовать сокровища Паттайи в одной захватывающей экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: в субботу в 06:30 и 20:30
13 дек в 06:30
20 дек в 06:30
$150 за человека
Трансфер в развлекательный комплекс Columbia Pictures Aquaverse + билет
На автобусе
8 часов
Групповая
Трансфер в развлекательный комплекс Columbia Pictures Aquaverse + билет
Добраться до аквапарка и получить доступ ко всем аттракционам и мероприятиям
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$77 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Сингапур»

