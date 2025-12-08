Мои заказы

Вечерний Бангкок: закат, уличная еда и тайны мегаполиса (из Паттайи)

От панорам храмов - до улиц, куда не заглядывают туристы
Вы полюбуетесь закатом с вершины Золотой горы и окунётесь в атмосферу улицы Као Сан — с легендарной уличной едой. А потом — Бангкок без прикрас: прогулка по кварталам, куда редко заходят случайные путники. Вы увидите другую сторону города и узнаете, как она устроена — без розовых очков.
Вечерний Бангкок: закат, уличная еда и тайны мегаполиса (из Паттайи)© Сабри
Вечерний Бангкок: закат, уличная еда и тайны мегаполиса (из Паттайи)© Сабри
Вечерний Бангкок: закат, уличная еда и тайны мегаполиса (из Паттайи)© Сабри

Описание экскурсии

  • Подъём на Золотую гору и панорама вечернего Бангкока.
  • Встреча заката с видом на исторический центр города.
  • Прогулка по легендарной улице Као Сан.
  • Возможность попробовать экзотическую еду: барбекю из крокодила, жареные насекомые, змеи и пауки (за доплату).
  • Неформальный взгляд на ночную сторону Бангкока и посещение улиц, где не бывает туристов — съёмка в этих местах запрещена.
  • Прогулка по кварталам с массажами на улице, где люди моются прямо на улице.

Вы узнаете:

  • Почему Золотая гора — важное место для тайцев.
  • Какие блюда действительно едят местные, а какие — аттракцион для гостей.
  • Как устроена тенёвая сторона города.
  • Что думают тайцы о ночной жизни и зачем некоторые молодые девушки живут на улицах.

Организационные детали

  • Программа 16+.
  • Отдельно оплачивается: вход в храм — 100 батов; еда и напитки — по желанию.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 14:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри
Сабри — ваша команда гидов в Паттайе
Провели экскурсии для 29697 туристов
Мы — команда гидов в Турции и Таиланде. Для нас путешествия не работа, а образ жизни. Мы как семья: любим делиться впечатлениями, открывать новые места и показывать настоящую жизнь страны,
читать дальше

а не только популярные туристические локации. Нам важно, чтобы каждая поездка была уникальной: кто-то ищет историю, кто-то хочет почувствовать атмосферу улиц, а кому-то ближе современная жизнь. Мы стараемся учитывать интересы каждого, выводить гостей за рамки привычного и находить действительно стоящие локации. С радостью покажем вам удивительные места, расскажем любопытные факты и подарим незабываемые впечатления.

Входит в следующие категории Паттайи

Похожие экскурсии из Паттайи

Бангкок на ваших кадрах - из Паттайи
На машине
12 часов
-
29%
6 отзывов
Круиз
Бангкок на ваших кадрах - из Паттайи
Лучшие виды Бангкока, сад камней и круиз по реке Чао Прайя c ужином - за 1 день
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
9 дек в 10:30
$67$95 за человека
Знакомство с Бангкоком (экскурсия из Паттайи)
На автобусе
На микроавтобусе
12 часов
4 отзыва
Групповая
Знакомство с Бангкоком (экскурсия из Паттайи)
Побывать на смотровой МахаНакхон, в аутентичных храмах и проплыть на лайнере по вечерней столице
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 дек в 11:00
$128 за человека
Новый вечерний Бангкок
На автобусе
13 часов
9 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Новый вечерний Бангкок
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:30
9 дек в 09:30
3400 ฿ за человека
У нас ещё много экскурсий в Паттайе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Паттайе