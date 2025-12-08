Вы полюбуетесь закатом с вершины Золотой горы и окунётесь в атмосферу улицы Као Сан — с легендарной уличной едой. А потом — Бангкок без прикрас: прогулка по кварталам, куда редко заходят случайные путники. Вы увидите другую сторону города и узнаете, как она устроена — без розовых очков.
Описание экскурсии
- Подъём на Золотую гору и панорама вечернего Бангкока.
- Встреча заката с видом на исторический центр города.
- Прогулка по легендарной улице Као Сан.
- Возможность попробовать экзотическую еду: барбекю из крокодила, жареные насекомые, змеи и пауки (за доплату).
- Неформальный взгляд на ночную сторону Бангкока и посещение улиц, где не бывает туристов — съёмка в этих местах запрещена.
- Прогулка по кварталам с массажами на улице, где люди моются прямо на улице.
Вы узнаете:
- Почему Золотая гора — важное место для тайцев.
- Какие блюда действительно едят местные, а какие — аттракцион для гостей.
- Как устроена тенёвая сторона города.
- Что думают тайцы о ночной жизни и зачем некоторые молодые девушки живут на улицах.
Организационные детали
- Программа 16+.
- Отдельно оплачивается: вход в храм — 100 батов; еда и напитки — по желанию.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 14:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Сабри — ваша команда гидов в Паттайе
Провели экскурсии для 29697 туристов
Мы — команда гидов в Турции и Таиланде. Для нас путешествия не работа, а образ жизни. Мы как семья: любим делиться впечатлениями, открывать новые места и показывать настоящую жизнь страны,
