2 в 1 - Памуккале и турецкие Мальдивы

Посвятите один день себе и изучению Турции

4.7
18 отзывов
Посвятите один день себе и изучению Турции.

Мы покажем вам самые известные и красивые места.

В одной экскурсии мы совместили два интересных места — Памуккале и озеро Салда.

Вы увидите знаменитые белые скалы, самое прозрачное озеро в Турции и искупаетесь в ванне Клеопатры.
2 в 1 - Памуккале и турецкие Мальдивы
2 в 1 - Памуккале и турецкие Мальдивы
2 в 1 - Памуккале и турецкие Мальдивы
2 в 1 - Памуккале и турецкие Мальдивы
2 в 1 - Памуккале и турецкие Мальдивы
2 в 1 - Памуккале и турецкие Мальдивы

Что вы увидите 🤩

  • озеро Салда
  • Памуккале
  • Хиераполис.
Самое чистое и прозрачное озеро ТурцииСалда — водоём, включённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Учёные исследовали, что некоторые химические характеристики делают озеро схожим с Марсом. Он образовался на месте взорвавшегося вулкана 2 миллиона лет назад, окружен горами на высоте 1 193 метра.
Белоснежным цветом своих берегов озеро обязано минералам, входящим в состав уникальной воды озера, омывающем песчаные берега. Если потереть песок в ладонях, он оставит на коже легкий приятный аромат. Даже в жару песок здесь остается прохладным. Белоснежные травертины и старый город ХиераполисВторая часть экскурсии пройдет в Памуккале. Травертины созданы самой природой, возникли на склоне горы и представляют собой огромные камни, издалека похожие на айсберги по которым струится ручьями термальная вода по красивому белому плато в заполненные прозрачнейшей, неестественно голубой водой бассейны.
Здесь же находятся и развалины античного города Хиераполис, этот город в археологической литературе называется Святым, причиной этому служит немалое количество монастырей и других религиозных структур в пределах города. Организационные детали:Возьмите с собой купальник, полотенце, головной убор, солнцезащитные очки, крем, воду и завтрак (ланч-бокс из отеля).

Цены на экскурсию

Для группы 1-25 человек
Детский билет (до 11 лет)
$30
Взрослый билет
$60

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер
  • услуги русскоговорящего гида
  • вход на озеро Салда.
Что не входит
  • личные расходы
  • бассейн «Клеопатра» 100 лир (13$).
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

TurkeyTours
TurkeyTours
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