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в Аланию на комфортабельном микроавтобусе. Все четко, ехали по своему маршруту. очень внимательно к нам относились, было очень жарко и нас к каждой локации подвозили, пешком ходили только по тенечку, за что Миле отдельное спасибо. смотрели локации на свой вкус, на плане Клеопатра были, до мечети султана Сулеймана дошли, на канатке не поехали, тк кабинки без кондиционера и она очень короткая. вместо этого нас довезли по старому городу на вершину горы. посмотрели много локаций, но очень жарко. Смотровые площадки все показали, много интересного узнали от гида. Маршрут гибкий, подстроили под наши интересы и время пролетело быстро и непринужденно.

Рекомендую, без толпы, есть время по фотографироваться спокойно, заехать куда хотите, насладится видами и историей этого места.