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Экскурсии по Старому городу в Аланье

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый город» в Аланье, цены от €310, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Аланья: увидеть самое главное
На машине
4 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Аланья: увидеть самое главное
Откройте для себя волшебный мир Аланьи, где каждый шаг рассказывает историю, а каждый вид завораживает
«Прогуляемся по узким улочкам Старого города, обсудим их тайны и легенды»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от €310 за всё до 5 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: дуэт истории и природы (из Аланьи)
На автобусе
13 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: дуэт истории и природы (из Аланьи)
Увидеть бурлящие потоки и поплутать в лабиринте улочек Калеичи
Начало: У вашего отеля
«Вы раскроете эти контрасты в сердце курорта, Старом городе Калеичи: время здесь будто замерло»
15 авг в 07:00
18 авг в 07:00
от €468 за всё до 10 чел.
Тур в Анталью - старый город, архитектура и водопад Дюден Индивидуальный
Пешая
На автобусе
15 часов
-
10%
Индивидуальная
до 15 чел.
Тур в Анталью - старый город, архитектура и водопад Дюден Индивидуальный
Начало: Ваш отель
«И далее — насыщенная пешеходная экскурсия по старому городу Калеичи»
15 авг в 07:00
18 авг в 07:00
$540$600 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Жанна
Аланья: увидеть самое главное
Брали экскурсию с Милой по знаковым местам Алании. нас было шесть человек со своими запросами и пожеланиями, но все их
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Мила быстро решала! Мила очень знающий, грамотный экскурсовод. экскурсия была очень интересной и легкой по восприятию, а в конце неожиданным сюрпризом стала викторина об экскурсии с очень красивыми призами. Мила очень легкий, отзывчивый человек с хорошим чувством юмора! мы рекомендуем ее как гида, а ей желаем дальнейших успехов!!

Брали экскурсию с Милой по знаковым местам Алании. нас было шесть человек со своими запросами и
Брали экскурсию с Милой по знаковым местам Алании. нас было шесть человек со своими запросами и
Брали экскурсию с Милой по знаковым местам Алании. нас было шесть человек со своими запросами и
Брали экскурсию с Милой по знаковым местам Алании. нас было шесть человек со своими запросами и+3
Брали экскурсию с Милой по знаковым местам Алании. нас было шесть человек со своими запросами и
Брали экскурсию с Милой по знаковым местам Алании. нас было шесть человек со своими запросами и
Брали экскурсию с Милой по знаковым местам Алании. нас было шесть человек со своими запросами и
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М
Аланья: увидеть самое главное
Были на экскурсии с Милой втроем - я и двое детей 14 и 11 лет.

Особенно запомнилась остановка, где мы пили
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вкусный турецкий чай с потрясающим видом на Аланию. Это был очень уютный и атмосферный момент.

В конце экскурсии дети отвечали на вопросы по тому, что узнали во время поездки, и получили подарки.

Огромное спасибо Миле за прекрасную организацию, интересный рассказ и теплую атмосферу, а Гарику - за комфортную поездку. Экскурсия прошла легко, оставила самые приятные впечатления.

Были на экскурсии с Милой втроем - я и двое детей 14 и 11 лет.
Были на экскурсии с Милой втроем - я и двое детей 14 и 11 лет.
Были на экскурсии с Милой втроем - я и двое детей 14 и 11 лет.
Были на экскурсии с Милой втроем - я и двое детей 14 и 11 лет.+6
Были на экскурсии с Милой втроем - я и двое детей 14 и 11 лет.
Были на экскурсии с Милой втроем - я и двое детей 14 и 11 лет.
Были на экскурсии с Милой втроем - я и двое детей 14 и 11 лет.
Были на экскурсии с Милой втроем - я и двое детей 14 и 11 лет.
Были на экскурсии с Милой втроем - я и двое детей 14 и 11 лет.
Были на экскурсии с Милой втроем - я и двое детей 14 и 11 лет.
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Л
Аланья: увидеть самое главное
Добрый день. были на экскурсии с Милой. Забрали нас в отеле, привезли ту да же. Это Авсалар, минут 25 ехали
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в Аланию на комфортабельном микроавтобусе. Все четко, ехали по своему маршруту. очень внимательно к нам относились, было очень жарко и нас к каждой локации подвозили, пешком ходили только по тенечку, за что Миле отдельное спасибо. смотрели локации на свой вкус, на плане Клеопатра были, до мечети султана Сулеймана дошли, на канатке не поехали, тк кабинки без кондиционера и она очень короткая. вместо этого нас довезли по старому городу на вершину горы. посмотрели много локаций, но очень жарко. Смотровые площадки все показали, много интересного узнали от гида. Маршрут гибкий, подстроили под наши интересы и время пролетело быстро и непринужденно.
Рекомендую, без толпы, есть время по фотографироваться спокойно, заехать куда хотите, насладится видами и историей этого места.

Добрый день. были на экскурсии с Милой. Забрали нас в отеле, привезли ту да же. Это
Добрый день. были на экскурсии с Милой. Забрали нас в отеле, привезли ту да же. Это
Добрый день. были на экскурсии с Милой. Забрали нас в отеле, привезли ту да же. Это
Добрый день. были на экскурсии с Милой. Забрали нас в отеле, привезли ту да же. Это+3
Добрый день. были на экскурсии с Милой. Забрали нас в отеле, привезли ту да же. Это
Добрый день. были на экскурсии с Милой. Забрали нас в отеле, привезли ту да же. Это
Добрый день. были на экскурсии с Милой. Забрали нас в отеле, привезли ту да же. Это
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Сергей
Аланья: увидеть самое главное
Понравилась экскурсия! Гид показала и рассказала много интересного. Очень красивый и уютный город со своей богатейшей историей. Рекомендую гида, экскурсия интересная и познавательная.
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N
Аланья: увидеть самое главное
Были на экскурсии с родителями. Все прошло замечательно. Мила - гид, очень приятная и отзывчивая. Трансфер подали вовремя, учли все
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наши пожелания и просьбы, напоили вкуснейшим чаем, подарили сувениры. Однозначно рекомендуем экскурсию, особенно тем, кто 1й раз в Алании. Большое спасибо за прекрасную прогулку.

Были на экскурсии с родителями. Все прошло замечательно. Мила - гид, очень приятная и отзывчивая. Трансфер
Были на экскурсии с родителями. Все прошло замечательно. Мила - гид, очень приятная и отзывчивая. Трансфер
Были на экскурсии с родителями. Все прошло замечательно. Мила - гид, очень приятная и отзывчивая. Трансфер
Были на экскурсии с родителями. Все прошло замечательно. Мила - гид, очень приятная и отзывчивая. Трансфер+3
Были на экскурсии с родителями. Все прошло замечательно. Мила - гид, очень приятная и отзывчивая. Трансфер
Были на экскурсии с родителями. Все прошло замечательно. Мила - гид, очень приятная и отзывчивая. Трансфер
Были на экскурсии с родителями. Все прошло замечательно. Мила - гид, очень приятная и отзывчивая. Трансфер
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Viktoriia
Аланья: увидеть самое главное
Все вовремя, интересно, понятно. Рекомендую.
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Марина
Аланья: увидеть самое главное
Огромная благодарность Миле за проведенную экскурсию, которая была проведена на высшем уровне и с учётом всех наших пожеланий и условий.
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Особенно впечатлило, что на мою реплику "я бы тоже тут выпила чаю" тут же материлизовался термос с чаем и вкуснейшие бисквиты. Ну и, конечно, Райские ворота, проходя через которые, надо загадать желание. Мы загадали и оно сбылось буквально через 15 минут. Так что, не упустите свой шанс!

Огромная благодарность Миле за проведенную экскурсию, которая была проведена на высшем уровне и с учётом всех
Огромная благодарность Миле за проведенную экскурсию, которая была проведена на высшем уровне и с учётом всех
Огромная благодарность Миле за проведенную экскурсию, которая была проведена на высшем уровне и с учётом всех
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Ирина
Аланья: увидеть самое главное
Наша экскурсия с Милой была просто прекрасной! Мы были в первый раз в Турции и ничего не знали, а Мила
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рассказала нам много интересного об истории и культуре страны, показала очень красивые места и была очень внимательна к нашим нуждам. Мы не устали, хоть экскурсия длилась 4 часа. Мы были готовы провести с Милой весь день, жаль это было невозможно. Огромное спасибо за такую прекрасную экскурсию!

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Р
Аланья: увидеть самое главное
Очень классная экскурсия, все понравилось. У нас было очень мало времени, но успели посетить все достопримечательности и окунуться в древние времена благодаря увлекательным рассказам Милы. Транспорт очень комфортный. Очень вкусный чай прекрасным видом! Рекомендуем!
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А
Аланья: увидеть самое главное
Экскурсия по Алании прошла отлично: внимательный гид, спокойный водитель, продуманный маршрут. Викторина в конце стала приятным завершением, особенно для ребенка.
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Всего 23 отзыва в Аланье в категории "Старый город"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Старый город»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аланье
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Аланья: увидеть самое главное;
  2. Старый город Антальи и водопад Дюден: дуэт истории и природы (из Аланьи);
  3. Тур в Анталью - старый город, архитектура и водопад Дюден Индивидуальный.
Какие места ещё посмотреть в Аланье
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Памуккале;
  2. The land of legends;
  3. Музей Крепость;
  4. Старый город;
  5. Чегемские водопады.
Сколько стоит экскурсия по Аланье в августе 2026
Сейчас в Аланье в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 310 до 540 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.47 из 5
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