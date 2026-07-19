Индивидуальная
до 5 чел.
Аланья: увидеть самое главное
Откройте для себя волшебный мир Аланьи, где каждый шаг рассказывает историю, а каждый вид завораживает
«Прогуляемся по узким улочкам Старого города, обсудим их тайны и легенды»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от €310 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: дуэт истории и природы (из Аланьи)
Увидеть бурлящие потоки и поплутать в лабиринте улочек Калеичи
Начало: У вашего отеля
«Вы раскроете эти контрасты в сердце курорта, Старом городе Калеичи: время здесь будто замерло»
15 авг в 07:00
18 авг в 07:00
от €468 за всё до 10 чел.
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Индивидуальная
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Тур в Анталью - старый город, архитектура и водопад Дюден Индивидуальный
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«И далее — насыщенная пешеходная экскурсия по старому городу Калеичи»
15 авг в 07:00
18 авг в 07:00
$540
$600 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Брали экскурсию с Милой по знаковым местам Алании. нас было шесть человек со своими запросами и пожеланиями, но все их
+3
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М
Были на экскурсии с Милой втроем - я и двое детей 14 и 11 лет.
Особенно запомнилась остановка, где мы пили
Особенно запомнилась остановка, где мы пили
+6
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Л
Добрый день. были на экскурсии с Милой. Забрали нас в отеле, привезли ту да же. Это Авсалар, минут 25 ехали
+3
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Понравилась экскурсия! Гид показала и рассказала много интересного. Очень красивый и уютный город со своей богатейшей историей. Рекомендую гида, экскурсия интересная и познавательная.
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N
Были на экскурсии с родителями. Все прошло замечательно. Мила - гид, очень приятная и отзывчивая. Трансфер подали вовремя, учли все
+3
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Все вовремя, интересно, понятно. Рекомендую.
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Огромная благодарность Миле за проведенную экскурсию, которая была проведена на высшем уровне и с учётом всех наших пожеланий и условий.
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Наша экскурсия с Милой была просто прекрасной! Мы были в первый раз в Турции и ничего не знали, а Мила
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Р
Очень классная экскурсия, все понравилось. У нас было очень мало времени, но успели посетить все достопримечательности и окунуться в древние времена благодаря увлекательным рассказам Милы. Транспорт очень комфортный. Очень вкусный чай прекрасным видом! Рекомендуем!
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А
Экскурсия по Алании прошла отлично: внимательный гид, спокойный водитель, продуманный маршрут. Викторина в конце стала приятным завершением, особенно для ребенка.
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Всего 23 отзыва в Аланье в категории "Старый город"
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Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Старый город»
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Сколько стоит экскурсия по Аланье в августе 2026
Сейчас в Аланье в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 310 до 540 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.47 из 5
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