Насиб С. – Гид из Аланьи

Поездка на дайвинг из Аланьи — погрузитесь с аквалангом, даже если у вас не было такого опыта — вам понравится! Рассмотрите местных рыб и насладитесь красотой моря 🌊.



Вас ждет два погружения: первое — в открытом море, второе — в пещерах.



Услуги инструктора и аренда оборудования включены в стоимость.