Лодка мягко качается на волнах, маска уже на лице, а перед вами — лазурная манящая гладь.
В этой поездке вы попробуете дайвинг у берегов Аланьи, дважды погрузитесь под воду под руководством инструкторов и проведёте день под солнцем, наслаждаясь морским бризом. Подходит даже для новичков!
Описание экскурсии
- Вы пройдёте инструктаж по технике безопасности и научитесь общаться под водой с помощью жестов
- Спуститесь под воду в разных локациях под руководством профессионалов. Каждое погружение займёт около 20 минут
- Отдохнёте на борту, нежась под солнцем на шезлонгах, пообедаете и освежитесь напитками из бара
- Если захотите, заберёте фотографии с погружений, которые сделает наш фотограф
Ориентировочный тайминг
8:30–9:30 — трансфер из отелей
10:00 — прибытие в порт Алании, посадка на лодку
10:15–10:45 — инструктаж по технике безопасности
11:00 — первое погружение
12:00 — обед на борту
13:00-14:30 — переход к новой точке и второе погружение
14:30-15:00 — отдых на лодке, купание, возвращение в порт
15:00–16:00 — трансфер в отели
Организационные детали
- Перед погружениями проводится инструктаж и выдаётся необходимое снаряжение
- В стоимость входит трансфер, 2 погружения с инструктором, аренда снаряжения, страховка, а также обед на борту. В меню — куриный шницель, макароны и салат
- Фотографии с погружений оплачиваются отдельно (€25).
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный Взрослый 14+
|€48
|Детский от 5 до 11 лет (без погружения)
|€27
|Детский от 0 до 5 лет
|Бесплатно
|Взрослый (без погружения)
|€27
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Аланье
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
