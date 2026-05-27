Аланья — прибрежный регион с рифами, скалами, пещерами и тоннелями, который отлично подходит для погружений разного уровня. В сопровождении сертифицированных инструкторов вы совершите два ознакомительных погружения. А между ними на борту будет подан обед.
Описание экскурсии
Если вы не занимались дайвингом, инструктор объяснит основы (дыхание и простые движения под водой, выравнивание давления) и будет рядом с вами на протяжении всего погружения. Глубина погружения — до 5 м, продолжительность — 20–25 минут.
Сертифицированные дайверы распределяются по уровням и опыту, а погружения проводятся в пределах бездекомпрессионных ограничений в соответствии со стандартами PADI. Глубина погружения зависит от уровня, продолжительность — в среднем 40–50 минут.
Тайминг:
8:30 — выезд из отелей Аланьи к дайвинг-центру 9:00–10:00 — регистрация, проверка снаряжения, знакомство с командой 10:00–11:00 — инструктаж на борту по технике безопасности, знакомство с оборудованием и планом погружений. Затем держим курс на лучшие места для дайвинга, исходя из морских условий и опыта группы 11:00–11:45 — первое погружение 11:45–12:30 — отдых на борту 12:30–13:15 — обед 13:15–13:45 — подготовка ко второму погружению 13:45–14:30 — второе погружение 14:30–15:00 — возвращение в порт 15:00–15:30 — трансфер в отели Аланьи
Организационные детали
В стоимость включено:
трансфер до дайвинг-центра и обратно
сопровождение профессиональной командой PADI
инструктаж по технике безопасности
снаряжение для дайвинга
2 ознакомительных погружения для начинающих
2 сертифицированных погружения для опытных дайверов (при выборе этой опции)
обед на борту (курица-гриль, макароны, салат)
Оплачивается дополнительно (по желанию):
напитки
фото- и видеосъёмка
третье погружение для сертифицированных дайверов
Важно знать: приносить с собой еду и напитки запрещено. Можно присоединиться к поездке в качестве гостей (без погружений, за дополнительную плату) и насладиться круизом, пока другие ныряют.
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Билет для начинающих дайверов
€45
Пробное погружение для сертифицированных дайверов
€80
Курс сертифицированного дайвера
€550
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 90 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах читать дальшеуменьшить
и лучших туристических активностях.
Предлагаем экскурсии и авторские программы сразу в 12 туристических регионах Турции — от Антальи и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Лично проверяем каждый маршрут и тщательно выбираем гидов и партнёров, чтобы обеспечить высокое качество и комфорт для каждого путешественника.
