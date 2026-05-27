Аланья — прибрежный регион с рифами, скалами, пещерами и тоннелями, который отлично подходит для погружений разного уровня. В сопровождении сертифицированных инструкторов вы совершите два ознакомительных погружения. А между ними на борту будет подан обед.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Если вы не занимались дайвингом, инструктор объяснит основы (дыхание и простые движения под водой, выравнивание давления) и будет рядом с вами на протяжении всего погружения. Глубина погружения — до 5 м, продолжительность — 20–25 минут.

Сертифицированные дайверы распределяются по уровням и опыту, а погружения проводятся в пределах бездекомпрессионных ограничений в соответствии со стандартами PADI. Глубина погружения зависит от уровня, продолжительность — в среднем 40–50 минут.

Тайминг:

8:30 — выезд из отелей Аланьи к дайвинг-центру

9:00–10:00 — регистрация, проверка снаряжения, знакомство с командой

10:00–11:00 — инструктаж на борту по технике безопасности, знакомство с оборудованием и планом погружений. Затем держим курс на лучшие места для дайвинга, исходя из морских условий и опыта группы

11:00–11:45 — первое погружение

11:45–12:30 — отдых на борту

12:30–13:15 — обед

13:15–13:45 — подготовка ко второму погружению

13:45–14:30 — второе погружение

14:30–15:00 — возвращение в порт

15:00–15:30 — трансфер в отели Аланьи

Организационные детали

В стоимость включено:

трансфер до дайвинг-центра и обратно

сопровождение профессиональной командой PADI

инструктаж по технике безопасности

снаряжение для дайвинга

2 ознакомительных погружения для начинающих

2 сертифицированных погружения для опытных дайверов (при выборе этой опции)

обед на борту (курица-гриль, макароны, салат)

Оплачивается дополнительно (по желанию):

напитки

фото- и видеосъёмка

третье погружение для сертифицированных дайверов

Важно знать: приносить с собой еду и напитки запрещено. Можно присоединиться к поездке в качестве гостей (без погружений, за дополнительную плату) и насладиться круизом, пока другие ныряют.