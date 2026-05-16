Представьте: вы делаете вдох, погружаете лицо в воду и слышите стук собственного сердца. Вокруг вас мир, где вместо песка — скалы и водоросли, а вместо чаек — разноцветные рыбы. Дайвинг подарит вам удивительный контакт с природой, который возможен только на глубине. А мы организуем всё на высшем уровне!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Трансфер на корабль

Забираем вас из отеля, везём на базу, а после регистрации вы уже на борту. Корабль отходит от причала — и начинается мини-прогулка по морю с видами на побережье.

Инструктаж и теория дайвинга

На якоре инструкторы проводят брифинг. Объясняют с нуля:

как правильно дышать

главные жесты под водой

как выравнивать давление

что делать для комфортного погружения

Первое погружение: знакомство

Группы небольшие — 4–6 человек на инструктора. Начинаете с комфортной глубины (5–7 метров) на 25 минут. Постепенно привыкаете к ощущениям, видите первые стайки рыб и морской ландшафт. Для фото и видео — работает фотограф (по желанию, за доплату).

Обед и отдых

После погружения — обед на борту (включён в стоимость): спагетти, шницель, свежий салат. Дальше свободное время: можно нырнуть в море, позагорать на палубе или просто отдохнуть.

Второе погружение

Вы уже освоились, дыхание ровное, страха нет. Ныряете чуть глубже (7–9 метров) на 25 минут. Здесь больше рыб, рельефа и свободы движений — вы уже не следите за инструктором, а просто наслаждаетесь.

Возвращение и сертификат

Корабль идёт обратно в порт. Прибытие — примерно в 16:00–16:30 (время зависит от количества участников и погоды).

Организационные детали

Погружение возможно с 12 лет

Если кто-то из вашей компании не хочет погружаться, выберите для него билет «Детский/сопровождающий»

С вами будет один из профессиональных инструкторов по дайвингу

Дополнительные расходы