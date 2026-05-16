Дайвинг в Аланье

Дважды погрузиться под воду и увидеть знаменитые подводные пейзажи Окурджалара
Представьте: вы делаете вдох, погружаете лицо в воду и слышите стук собственного сердца. Вокруг вас мир, где вместо песка — скалы и водоросли, а вместо чаек — разноцветные рыбы. Дайвинг подарит вам удивительный контакт с природой, который возможен только на глубине. А мы организуем всё на высшем уровне!
Описание экскурсии

Трансфер на корабль

Забираем вас из отеля, везём на базу, а после регистрации вы уже на борту. Корабль отходит от причала — и начинается мини-прогулка по морю с видами на побережье.

Инструктаж и теория дайвинга

На якоре инструкторы проводят брифинг. Объясняют с нуля:

  • как правильно дышать
  • главные жесты под водой
  • как выравнивать давление
  • что делать для комфортного погружения

Первое погружение: знакомство

Группы небольшие — 4–6 человек на инструктора. Начинаете с комфортной глубины (5–7 метров) на 25 минут. Постепенно привыкаете к ощущениям, видите первые стайки рыб и морской ландшафт. Для фото и видео — работает фотограф (по желанию, за доплату).

Обед и отдых

После погружения — обед на борту (включён в стоимость): спагетти, шницель, свежий салат. Дальше свободное время: можно нырнуть в море, позагорать на палубе или просто отдохнуть.

Второе погружение

Вы уже освоились, дыхание ровное, страха нет. Ныряете чуть глубже (7–9 метров) на 25 минут. Здесь больше рыб, рельефа и свободы движений — вы уже не следите за инструктором, а просто наслаждаетесь.

Возвращение и сертификат

Корабль идёт обратно в порт. Прибытие — примерно в 16:00–16:30 (время зависит от количества участников и погоды).

Организационные детали

  • Погружение возможно с 12 лет
  • Если кто-то из вашей компании не хочет погружаться, выберите для него билет «Детский/сопровождающий»
  • С вами будет один из профессиональных инструкторов по дайвингу

Дополнительные расходы

  • Напитки
  • Фото и видео

ежедневно в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€36
детский (до 11 лет) / сопровождающий€16
детский (до 3 лет)Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 1679 туристов
Я — профессионал в мире туризма. Хочу представить вам нашу компанию, в которой ваше комфортное путешествие — наш главный приоритет. Мы открываем перед вами увлекательный мир Турции и проводим экскурсии по таким регионам как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Наша команда профессиональных гидов предоставит вам разнообразные варианты программ как для групповых, так и для индивидуальных путешествий.

Отзывы и рейтинг

М
Всё понравилось!
G
ребята все молодцы, всё отлично

Входит в следующие категории Аланьи

€36 за человека