Вы погрузитесь на 5–8 метров, рассмотрите рифы, рыб, морских звёзд и, возможно, осьминогов. В перерыве пообедаете на борту и поплаваете с маской.
Описание экскурсии
- Утром вас заберут от места проживания и отвезут в порт. На борту инструкторы расскажут о правилах поведения, технике безопасности и порядке спуска под воду, а потом разделят гостей на группы
- Первое погружение проходит на глубине 5–8 метров и длится 15–20 минут. После него вас ждёт обед на борту. Свободное время можно уделить снорклингу
- Второе погружение пройдёт в другой точке маршрута. Глубина и продолжительность такие же. Места выбирают по погоде и течениям
Примерный тайминг
8:30–9:00 — встреча в отеле и выезд в порт
9:30–10:00 — посадка, отправление судна, инструктаж по дайвингу и правилам безопасности
11:00 — первое погружение
12:00 — обед на острове, свободное время для снорклинга
14:00 — второе погружение
15:30 — прибытие в порт и обратный трансфер
Организационные детали
- Погружение запрещено беременным женщинам, людям после операции, с проблемами дыхания, повреждением барабанных перепонок, тяжёлыми хроническими заболеваниями. Также не допускают гостей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
- Дети от 10 лет могут погружаться. Уметь плавать необязательно: погружение проходит с инструктором и на небольшой глубине
- Между авиаперелётом и дайвингом должно пройти не менее суток. Сразу после активности также не стоит лететь
- Страховка, снаряжение для дайвинга и обед (в меню — рыба или курица, рис или булгур, салат) входят в стоимость. Отдельно оплачиваются напитки, фото и видео. Если у вас билет без погружения, снаряжение для снорклинга также оплачивается дополнительно
- С вами будет один из сопровождающих нашей команды
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€39
|Дети до 11 лет
|€30
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Аланье
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Султан — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 39 туристов
Предлагаем провести время в одном из самых аутентичных регионов мира с тысячелетней историей, природой и культурным разнообразием. Это невероятное чувство — ступить на исторические земли и увидеть своими глазами величественные природные образования истории спустя много лет. Слушайте, прикасайтесь и ощущайте красоту в сопровождении опытных и профессиональных гидов.
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