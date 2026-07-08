Дайвинг в голубых водах Средиземного моря может стать самым незабываемым событием вашего отпуска! Здешние воды идеально подходят для тех, кто ныряет впервые, потому что в них нет опасных существ. Но и опытным дайверам понравятся погружения в двух разных живописных точках на глубину 5–8 метров.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из отелей
10:15 — подъём на яхту, регистрация
10:30–11:00 — инструктаж и подбор снаряжения
11:00 — первое погружение (глубина 5–8 м, 20–25 мин). Гости, которые не занимаются дайвингом, могут в это время плавать или загорать на палубе
13:00–14:30 — обед, отдых и снорклинг
14:30–15:30 — второе погружение в другой точке (глубина 5–8 м, 20–25 мин)
16:00 — возвращение обратно, распределение по автобусам
17:00 — примерное время возвращения в отель
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе с кондиционером, аренда снаряжения и гидрокостюмов, инструктаж, два погружения, страховка, обед
- Напитки оплачиваются дополнительно (по желанию)
- С вами будет русскоговорящий инструктор из нашей команды
ежедневно в 08:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 3х лет
|€5
|Стандартный
|€42
|Дети от 4 до 13 лет без погружения
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 30 туристов
У нашего туристического агентства большой опыт в предоставлении высококачественных экскурсионных услуг в Египте и Турции. Мы — амбициозная и стабильно развивающаяся компания. Наша фирма была основана в 2010 году, имеет официальную лицензию Министерства туризма Египта и является полноправным членом Египетской ассоциации туристических агентств (ETAA). Наш слоган: «Качество — наш главный приоритет».
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