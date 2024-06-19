Морская прогулка на дневной яхте Starcraft
Групповая экскурсия в Аланье

Прогулка на яхте в Аланье: уникальный маршрут и возможность купания в море

Прогулка на яхте – это отличная альтернатива отдыху в отеле.

С борта корабля вы сможете увидеть завораживающие виды, уникальные пещеры и белоснежные пляжи Аланьи.

Мы подготовили для вас насыщенный маршрут с остановкой на лазурном берегу, где можно искупаться прямо в открытом море. А развлекательная программа с музыкальным сопровождением точно поднимет настроение!
Морская прогулка на дневной яхте Starcraft
Морская прогулка на дневной яхте Starcraft
Морская прогулка на дневной яхте Starcraft
Ближайшие даты:
19
июн
22
июн
26
июн
29
июн
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июл
6
июл
10
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый 12+$30
Детский от 54до 11 лет$15
Детский от 0 до 4 лет$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Порт Аланьи
  • Судоверфь Аланьи
  • Пещера пиратов
  • Пещера влюбленных
  • Фосфорная пещера

Описание

Путешествие по Аланьи на белоснежной яхте

Искали лучшую морскую прогулку? Тогда вы её нашли! Большая белоснежная трехпалубная яхта ждёт вас, чтобы отправиться в восхитительное путешествие. Крутые диджеи, зажигательная атмосфера и лучший маршрут! Мы сделаем остановку на пляже с лазурным берегом и множеством пещер, где у вас будет возможность искупаться в чистейшей воде открытого моря. Вас ждет вкусный обед от нашего шеф-повара, увлекательные конкурсы и отличная анимация для Вас и Ваших детей. Все это сделает ваше путешествие интересным и запоминающимся. Не откладывайте ваше морское приключение и обязательно присоединяйтесь! Не забудьте взять с собой:
купальник, • полотенце, • солнцезащитный крем, • маску для ныряния.

Понедельник, среда, суббота (с 9:00 до 15:30)

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Порт Аланьи
  • Судоверфь Аланьи
  • Пещера пиратов
  • Пещера влюбленных
  • Фосфорная пещера
Что включено
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Морская прогулка
  • Страховка
  • Обед
  • Безалкогольные напитки
  • Анимация и дискотека
Что не входит в цену
  • Алкогольные напитки +12$ (за человека)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, суббота (с 9:00 до 15:30)
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Важная информация
  • Свяжитесь с нами WatsApp или Viber +79175863997 и мы сообщим вам точное время
  • Когда за вами приедет трансфер
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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