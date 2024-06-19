Путешествие по Аланьи на белоснежной яхте

Искали лучшую морскую прогулку? Тогда вы её нашли! Большая белоснежная трехпалубная яхта ждёт вас, чтобы отправиться в восхитительное путешествие. Крутые диджеи, зажигательная атмосфера и лучший маршрут! Мы сделаем остановку на пляже с лазурным берегом и множеством пещер, где у вас будет возможность искупаться в чистейшей воде открытого моря. Вас ждет вкусный обед от нашего шеф-повара, увлекательные конкурсы и отличная анимация для Вас и Ваших детей. Все это сделает ваше путешествие интересным и запоминающимся. Не откладывайте ваше морское приключение и обязательно присоединяйтесь! Не забудьте взять с собой:

купальник, • полотенце, • солнцезащитный крем, • маску для ныряния.