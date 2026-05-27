От знакомства с маской до ощущения невесомости — это погружение создано для новичков.
Вы исследуете рифы у острова Черепах под руководством персонального инструктора, узнаете о жизни морских обитателей и убедитесь: дайвинг доступен каждому. Вернётесь не только с фотографиями, но и с уверенностью — подводный мир теперь ваш.
Описание экскурсии
10:00 — отправление из порта Окурджалар
Вы подниметесь на борт дайвинг-катера, где вас встретит профессиональная команда инструкторов.
10:15 — морской путь к острову Черепах (Kaplumbağa Adası)
Примерно 40 минут пути, во время которых вы сможете насладиться панорамными видами бирюзового побережья.
11:30 — первое погружение (глубина до 5 метров)
Ваше первое знакомство с морем: разноцветные стайки рыб, причудливые мягкие кораллы и ощущение полёта.
13:00 — обед и отдых на борту
Время перекусить, позагорать, поплавать с маской или просто отдохнуть в ожидании второго заплыва.
14:30 — второе погружение (глубина до 7 метров)
Более глубокое исследование рифов у острова. Здесь вас ждут новые встречи и более яркие впечатления.
16:00 — возвращение в порт и трансфер в отель
Организационные детали
- Минимальный возраст для погружения — 14 лет. Дети младше могут участвовать только как сопровождающие без дайвинга
- Погружения не рекомендуются беременным женщинам и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой или серьёзными проблемами с давлением
- Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды. На лодке работают профессиональные инструкторы
В стоимость входит:
- трансфер из отеля и обратно
- прогулка на дайвинг-лодке
- 2 погружения (5 и 7 метров) с инструктором
- аренда всего необходимого оборудования
- обед на борту (рыба или курица, салаты, гарнир)
Дополнительно оплачиваются:
- напитки на борту (от €2–3)
- фотографии и видео под водой (по желанию, около €20–30)
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€32
|Лицо, не занимающееся дайвингом
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любом отеле Аланьи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Булент — Организатор в Аланье
С 2019 года я работаю в туристической сфере. В районе Алании управляю своим собственным бизнесом. Моя цель — предложить местным и иностранным путешественникам незабываемые впечатления и наилучшим образом представить природные
