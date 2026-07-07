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Из Аланьи - к озеру Салда и травертинам Памуккале

Увидеть природные чудеса и античное наследие Турции
Бирюзовая вода, белоснежные берега и знаменитые травертиновые террасы — мы собрали самые впечатляющие природные и исторические места региона в одно путешествие.

Вы полюбуетесь озером Салда и Памуккале, прогуляетесь по древнему Иераполису и узнаете, почему эти места стали столь популярными в Турции.
Из Аланьи - к озеру Салда и травертинам Памуккале
Из Аланьи - к озеру Салда и травертинам Памуккале
Из Аланьи - к озеру Салда и травертинам Памуккале

Описание экскурсии

2:00–3:30 — выезд из отелей

Точное время зависит от расположения вашего отеля.

7:30 — завтрак в кафе

9:00 — озеро Салда

Это необычное озеро называют Турецкими Мальдивами. Вы погуляете и сделаете фото, а мы расскажем, чем уникальны вода и белоснежные берега Салды.

12:00 — центр изделий из оникса и султанита

Вы познакомитесь с местными ремесленными традициями и изделиями из природных камней.

13:00 — обед в кафе

14:00 — Памуккале и Иераполис

Посетите античный город Иераполис и услышите о его истории и легендах. Отправитесь к белоснежным травертинам Памуккале и узнаете, как сформировался этот уникальный природный феномен.

По желанию искупаетесь в бассейне Клеопатры.

17:00 — винный дом

Продегустируете традиционные фруктовые вина региона.

19:00 — ужин в кафе

21:00–22:30 — возвращение в отели

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, завтрак, обед и ужин без напитков, винная дегустация
  • С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Вход в Памуккале — €30 за чел., дети до 7 лет проходят бесплатно
  • Вход в бассейн Клеопатры (по желанию) — €15 за чел., дети до 7 лет проходят бесплатно
  • Напитки — по ценам меню

ежедневно в 02:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 02:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 498 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
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тех, кто любит яркие эмоции. Наш опыт и профессиональная команда позволяют гарантировать высокий уровень сервиса. Мы берём на себя все организационные вопросы — от продуманных программ отдыха до комфортных трансферов, чтобы ваше путешествие проходило легко и без забот. Ваше удобство и впечатления — наш главный приоритет. Мы сделаем всё, чтобы отдых в Турции оставил только тёплые воспоминания и желание вернуться снова!

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