Бирюзовая вода, белоснежные берега и знаменитые травертиновые террасы — мы собрали самые впечатляющие природные и исторические места региона в одно путешествие. Вы полюбуетесь озером Салда и Памуккале, прогуляетесь по древнему Иераполису и узнаете, почему эти места стали столь популярными в Турции.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

2:00–3:30 — выезд из отелей

Точное время зависит от расположения вашего отеля.

7:30 — завтрак в кафе

9:00 — озеро Салда

Это необычное озеро называют Турецкими Мальдивами. Вы погуляете и сделаете фото, а мы расскажем, чем уникальны вода и белоснежные берега Салды.

12:00 — центр изделий из оникса и султанита

Вы познакомитесь с местными ремесленными традициями и изделиями из природных камней.

13:00 — обед в кафе

14:00 — Памуккале и Иераполис

Посетите античный город Иераполис и услышите о его истории и легендах. Отправитесь к белоснежным травертинам Памуккале и узнаете, как сформировался этот уникальный природный феномен.

По желанию искупаетесь в бассейне Клеопатры.

17:00 — винный дом

Продегустируете традиционные фруктовые вина региона.

19:00 — ужин в кафе

21:00–22:30 — возвращение в отели

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер, завтрак, обед и ужин без напитков, винная дегустация

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы