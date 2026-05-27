Когда пробуждаются мифы: шоу на воде The Land of Legends (из Аланьи)

Трансфер из Аланьи на грандиозное ночное представление по мотивам сказок и легенд
Каждый вечер в парке «Земля легенд» наполнен чудом. Замок озаряют огни, фонтаны пытаются дотянуться до звёзд, а по каналам скользят диковинные гондолы. Герои разыгрывают зрелищный спектакль, а трюкачи бросают вызов законам гравитации. Добро пожаловать в место, где магия реальна!
Описание трансфер

17:30 — выезд из отелей

19:45 — отдых в комплексе

У вас будет запас времени на прогулки, покупки, посещение кафе. В парке много красивой архитектуры и фотозон. За час до основного действия проходит короткое представление танцующих фонтанов.

22:00 — вечернее шоу и парад лодок

Главное событие ночи — красочное и динамичное театрализованное зрелище. Вы увидите:

  • гимнастов, канатоходцев, артистов в образах мифических персонажей
  • украшенные гондолы с танцорами, акробатами, сказочными героями
  • музыкальные фонтаны, световую и лазерную иллюминацию, 3D-проекции

24:00 — возвращение в Аланью

Организационные детали

  • Едем на комфортабельных микроавтобусах
  • Питание не входит в стоимость
  • Представление длится 45–60 мин
  • С вами будет один из водителей нашей команды (без гида)

ежедневно в 17:30

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Участник€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
тех, кто любит яркие эмоции. Наш опыт и профессиональная команда позволяют гарантировать высокий уровень сервиса. Мы берём на себя все организационные вопросы — от продуманных программ отдыха до комфортных трансферов, чтобы ваше путешествие проходило легко и без забот. Ваше удобство и впечатления — наш главный приоритет. Мы сделаем всё, чтобы отдых в Турции оставил только тёплые воспоминания и желание вернуться снова!

€20 за человека