На яхте вдоль побережья Аланьи и Сиде - всё включено

Круиз с шоу-программой, пенной дискотекой, обедом и безлимитными напитками
Готовьтесь зажигать! Мы выйдем в открытое море — будем загорать на палубе, купаться в прозрачной воде и слушать легенды о пещерах и пляжах. Диджей задаст ритм, анимация не даст заскучать, а пенная вечеринка взорвёт танцпол.

Вас ждут аппетитное угощение и освежающие напитки — чтобы зарядиться энергией и отдохнуть по полной.
Описание экскурсии

8:30 – 9:30 — сбор из отелей

10:00 – 15:00 — круиз с развлекательной программой и обедом

Маршрут пролегает вдоль средиземноморского побережья. Вы искупаетесь в укромных бухтах с кристально чистой водой. С борта увидите Пиратскую, Фосфорную пещеры и пещеру Влюблённых, к которым не подобраться с берега. Услышите местные легенды, в том числе о знаменитом пляже Клеопатры.

16:00 — возвращение в отели

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер на автобусе, круиз с шоу-программой на современной яхте Starcraft, обед (курица барбекю, гарниры, фрукты), безлимитные напитки (безалкогольные, пиво, вино), страховка
  • Тариф с алкогольными напитками для путешественников 18+
  • Доступен тариф без трансфера от отеля и обратно — встретимся у причала
  • Прогулка не подойдёт людям с ограниченной мобильностью
  • С вами будет русско-, англо- и туркоязычный гид из нашей команды

ежедневно в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Starcraft с трансфером из Аланьи + безлимит пива и вина€45
Морская прогулка Starcraft с встречей в гавани (от 11лет)€25
Морская прогулка Starcraft с встречей в гавани ( 4-10лет)€20
Starcraft всё включено (от 11лет)(безалкогольный пакет)€29
Starcraft всё включено (4-10лет)(безалкогольный пакет)€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер
Алишер — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 90 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
и лучших туристических активностях. Предлагаем экскурсии и авторские программы сразу в 12 туристических регионах Турции — от Антальи и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Лично проверяем каждый маршрут и тщательно выбираем гидов и партнёров, чтобы обеспечить высокое качество и комфорт для каждого путешественника.

