Готовьтесь зажигать! Мы выйдем в открытое море — будем загорать на палубе, купаться в прозрачной воде и слушать легенды о пещерах и пляжах. Диджей задаст ритм, анимация не даст заскучать, а пенная вечеринка взорвёт танцпол.
Вас ждут аппетитное угощение и освежающие напитки — чтобы зарядиться энергией и отдохнуть по полной.
Описание экскурсии
8:30 – 9:30 — сбор из отелей
10:00 – 15:00 — круиз с развлекательной программой и обедом
Маршрут пролегает вдоль средиземноморского побережья. Вы искупаетесь в укромных бухтах с кристально чистой водой. С борта увидите Пиратскую, Фосфорную пещеры и пещеру Влюблённых, к которым не подобраться с берега. Услышите местные легенды, в том числе о знаменитом пляже Клеопатры.
16:00 — возвращение в отели
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на автобусе, круиз с шоу-программой на современной яхте Starcraft, обед (курица барбекю, гарниры, фрукты), безлимитные напитки (безалкогольные, пиво, вино), страховка
- Тариф с алкогольными напитками для путешественников 18+
- Доступен тариф без трансфера от отеля и обратно — встретимся у причала
- Прогулка не подойдёт людям с ограниченной мобильностью
- С вами будет русско-, англо- и туркоязычный гид из нашей команды
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Starcraft с трансфером из Аланьи + безлимит пива и вина
|€45
|Морская прогулка Starcraft с встречей в гавани (от 11лет)
|€25
|Морская прогулка Starcraft с встречей в гавани ( 4-10лет)
|€20
|Starcraft всё включено (от 11лет)(безалкогольный пакет)
|€29
|Starcraft всё включено (4-10лет)(безалкогольный пакет)
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 90 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
