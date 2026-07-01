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Обзорная экскурсия по Аланье - с фуникулёром

Увидеть главные символы курорта и встретить закат над Средиземным море
Трансфер по городу и над ним.

Вы побываете у пляжа Клеопатры и в пещере Дамлаташ, подниметесь по канатной дороге к крепости, прогуляетесь по её территории и на закате увидите панорамные виды на Аланью и побережье.
Обзорная экскурсия по Аланье - с фуникулёром
Обзорная экскурсия по Аланье - с фуникулёром
Обзорная экскурсия по Аланье - с фуникулёром

Описание экскурсии

17:30–18:00 — пляж Клеопатры и Дамлаташ. Вас ждёт широкий песчаный берег с прозрачной водой и красивой набережной. Рядом находится пещера Дамлаташ — природная локация с необычным микроклиматом и сталактитами

18:00–18:30 — канатная дорога. За несколько минут вы окажетесь на вершине холма, откуда открываются панорамы побережья и города

18:30–19:30 — Крепость Аланьи. Прогуляетесь по крепости 13 века, увидите мечеть Сулеймание и старинные стены

19:30–21:00 — закат. У вас будет свободное время для фотографий, после чего вы отправитесь на смотровую площадку с видами на город

Организационные детали

  • Поездка проходит на открытых кабрио-джипах. Если ребёнку требуется отдельное кресло, необходимо оформить билет с местом. Трансфер доступен из районов Оба, Махмутлар, Конаклы, Инжекум, Авсаллар и Окуджалар
  • Дополнительно оплачивается входной билет в пещеру Дамлаташ (~$3–4 за чел.)
  • С вами будет сопровождающий из нашей команды

ежедневно в 16:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети от 4 до 11 лет€35
Стандартный€35
Дети до 3Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед
Ахмед — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 61 туриста
У нашего туристического агентства большой опыт в предоставлении высококачественных экскурсионных услуг в Египте и Турции. Мы амбициозная и стабильно развивающаяся компания. Наша фирма была основана в 2010 году, имеет официальную лицензию Министерства туризма Египта и является полноправным членом Египетской ассоциации туристических агентств (ETAA). Качество — наш главный приоритет!

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