Трансфер по городу и над ним.
Вы побываете у пляжа Клеопатры и в пещере Дамлаташ, подниметесь по канатной дороге к крепости, прогуляетесь по её территории и на закате увидите панорамные виды на Аланью и побережье.
Вы побываете у пляжа Клеопатры и в пещере Дамлаташ, подниметесь по канатной дороге к крепости, прогуляетесь по её территории и на закате увидите панорамные виды на Аланью и побережье.
Описание экскурсии
17:30–18:00 — пляж Клеопатры и Дамлаташ. Вас ждёт широкий песчаный берег с прозрачной водой и красивой набережной. Рядом находится пещера Дамлаташ — природная локация с необычным микроклиматом и сталактитами
18:00–18:30 — канатная дорога. За несколько минут вы окажетесь на вершине холма, откуда открываются панорамы побережья и города
18:30–19:30 — Крепость Аланьи. Прогуляетесь по крепости 13 века, увидите мечеть Сулеймание и старинные стены
19:30–21:00 — закат. У вас будет свободное время для фотографий, после чего вы отправитесь на смотровую площадку с видами на город
Организационные детали
- Поездка проходит на открытых кабрио-джипах. Если ребёнку требуется отдельное кресло, необходимо оформить билет с местом. Трансфер доступен из районов Оба, Махмутлар, Конаклы, Инжекум, Авсаллар и Окуджалар
- Дополнительно оплачивается входной билет в пещеру Дамлаташ (~$3–4 за чел.)
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
ежедневно в 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети от 4 до 11 лет
|€35
|Стандартный
|€35
|Дети до 3
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 61 туриста
У нашего туристического агентства большой опыт в предоставлении высококачественных экскурсионных услуг в Египте и Турции. Мы амбициозная и стабильно развивающаяся компания. Наша фирма была основана в 2010 году, имеет официальную лицензию Министерства туризма Египта и является полноправным членом Египетской ассоциации туристических агентств (ETAA). Качество — наш главный приоритет!
Входит в следующие категории Аланьи
Похожие экскурсии на «Обзорная экскурсия по Аланье - с фуникулёром»
-
14%
Групповая
Вечерняя прогулка на корабле в Аланье
Огни города, пенная вечеринка и ужин на борту с видом на закат
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 17:00
Сегодня в 16:45
31 июл в 16:45
€18
€21 за человека
Групповая
Джип-путешествие из Аланьи на закате с морской прогулкой и ужином
Побывать в местах, где сливаются природа, культура и активные приключения
Начало: В любом отеле Аланьи
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и субботу в 17:00
Завтра в 17:00
1 авг в 17:00
€38 за человека
-
14%
Групповая
Сафари в Аланье: пещера Дим, пляж Клеопатры и фуникулер
Прокатиться по бездорожью, спуститься в пещеру и отдохнуть у реки с видом на Таврские горы
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:30
Завтра в 08:30
1 авг в 08:30
€30
€35 за человека
Групповая
Пиратский корабль в Аланье: круиз с купанием и обедом
Провести день в море, отдохнуть в живописных бухтах и полюбоваться побережьем
Начало: В порту Аланьи
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€19 за человека
€35 за человека