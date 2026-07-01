Трансфер по городу и над ним. Вы побываете у пляжа Клеопатры и в пещере Дамлаташ, подниметесь по канатной дороге к крепости, прогуляетесь по её территории и на закате увидите панорамные виды на Аланью и побережье.

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Описание экскурсии

17:30–18:00 — пляж Клеопатры и Дамлаташ. Вас ждёт широкий песчаный берег с прозрачной водой и красивой набережной. Рядом находится пещера Дамлаташ — природная локация с необычным микроклиматом и сталактитами

18:00–18:30 — канатная дорога. За несколько минут вы окажетесь на вершине холма, откуда открываются панорамы побережья и города

18:30–19:30 — Крепость Аланьи. Прогуляетесь по крепости 13 века, увидите мечеть Сулеймание и старинные стены

19:30–21:00 — закат. У вас будет свободное время для фотографий, после чего вы отправитесь на смотровую площадку с видами на город

Организационные детали