Взлететь над Аланьей и увидеть её с высоты — опыт, который запоминается надолго. В тандеме с профессиональным пилотом вы плавно подниметесь в небо и пролетите над морем, пляжем Клеопатры и горами. Это приключение — про лёгкость, свободу и эмоции, которые сложно передать словами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Трансфер к старту

Заберём вас из отеля и отвезём в горы — к точке взлёта с красивыми видами.

Инструктаж и подготовка

Короткий брифинг, проверка снаряжения — и вы готовы к полёту.

Полёт на параплане

Несколько шагов — и вы в воздухе. С высоты более 500 метров откроются панорамы моря, крепости и пляжа Клеопатры. Полёт продлится 15–20 мин в зависимости от погоды.

Мягкая посадка

Вы приземлитесь у пляжа Клеопатры — с «вау, это было круто!» и искренней улыбкой.

Примерный тайминг (2,5–3 ч)

Встреча путешественников у отелей — 30–60 мин

Трансфер к старту — 20–30 мин

Инструктаж — 15–20 мин

Полёт — 15–20 мин

Свободное время после посадки — 15–20 мин

Возвращение в отели — 30–60 мин

Организационные детали