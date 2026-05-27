Взлететь над Аланьей и увидеть её с высоты — опыт, который запоминается надолго.
В тандеме с профессиональным пилотом вы плавно подниметесь в небо и пролетите над морем, пляжем Клеопатры и горами. Это приключение — про лёгкость, свободу и эмоции, которые сложно передать словами.
Описание экскурсии
Трансфер к старту
Заберём вас из отеля и отвезём в горы — к точке взлёта с красивыми видами.
Инструктаж и подготовка
Короткий брифинг, проверка снаряжения — и вы готовы к полёту.
Полёт на параплане
Несколько шагов — и вы в воздухе. С высоты более 500 метров откроются панорамы моря, крепости и пляжа Клеопатры. Полёт продлится 15–20 мин в зависимости от погоды.
Мягкая посадка
Вы приземлитесь у пляжа Клеопатры — с «вау, это было круто!» и искренней улыбкой.
Примерный тайминг (2,5–3 ч)
- Встреча путешественников у отелей — 30–60 мин
- Трансфер к старту — 20–30 мин
- Инструктаж — 15–20 мин
- Полёт — 15–20 мин
- Свободное время после посадки — 15–20 мин
- Возвращение в отели — 30–60 мин
Организационные детали
- Едем на комфортабельных минивэнах. Также можете приехать к точке старта самостоятельно — для этого выберите нужный билет
- Мы будем снимать ваш полёт — после приземления фото и видео можно посмотреть, а при желании — купить. Цены уточняйте в переписке
- В полёте с вами будет профессиональный инструктор
- Вход на холм оплачивается дополнительно — €15.
ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет (с трансфером)
|€70
|Стандартный билет (без трансфера)
|€65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
