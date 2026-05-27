Полёт мечты на параплане над Аланьей

Море, горы и адреналин
Взлететь над Аланьей и увидеть её с высоты — опыт, который запоминается надолго.

В тандеме с профессиональным пилотом вы плавно подниметесь в небо и пролетите над морем, пляжем Клеопатры и горами. Это приключение — про лёгкость, свободу и эмоции, которые сложно передать словами.
Полёт мечты на параплане над Аланьей

Описание экскурсии

Трансфер к старту

Заберём вас из отеля и отвезём в горы — к точке взлёта с красивыми видами.

Инструктаж и подготовка

Короткий брифинг, проверка снаряжения — и вы готовы к полёту.

Полёт на параплане

Несколько шагов — и вы в воздухе. С высоты более 500 метров откроются панорамы моря, крепости и пляжа Клеопатры. Полёт продлится 15–20 мин в зависимости от погоды.

Мягкая посадка

Вы приземлитесь у пляжа Клеопатры — с «вау, это было круто!» и искренней улыбкой.

Примерный тайминг (2,5–3 ч)

  • Встреча путешественников у отелей — 30–60 мин
  • Трансфер к старту — 20–30 мин
  • Инструктаж — 15–20 мин
  • Полёт — 15–20 мин
  • Свободное время после посадки — 15–20 мин
  • Возвращение в отели — 30–60 мин

Организационные детали

  • Едем на комфортабельных минивэнах. Также можете приехать к точке старта самостоятельно — для этого выберите нужный билет
  • Мы будем снимать ваш полёт — после приземления фото и видео можно посмотреть, а при желании — купить. Цены уточняйте в переписке
  • В полёте с вами будет профессиональный инструктор
  • Вход на холм оплачивается дополнительно — €15.

ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет (с трансфером)€70
Стандартный билет (без трансфера)€65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай
Абылай — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
туры в 12 популярных регионах Турции: от Анталии и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Каждую программу мы тестируем лично и работаем только с проверенными гидами и партнёрами — так мы гарантируем качественный сервис и комфорт нашим гостям. Наша миссия — помочь путешественникам открыть Турцию с лучшей стороны и сделать поездки безопасными, насыщенными и доступными. Скоро мы выйдем за пределы Турции, чтобы дарить путешествия по всему миру.

