Едем сплавляться по реке среди скал и хвойных лесов! Будем делать остановки, чтобы искупаться и полюбоваться пейзажами национального парка.
Маршрут подойдёт даже новичкам — профессиональные инструкторы сопровождают группу на всём протяжении пути. Это отличный вариант, чтобы разбавить пляжный отдых драйвом.
Маршрут подойдёт даже новичкам — профессиональные инструкторы сопровождают группу на всём протяжении пути. Это отличный вариант, чтобы разбавить пляжный отдых драйвом.
Описание экскурсии
8:00–9:30 — трансфер из отеля
10:00–11:00 — прибытие к каньону Кепрюлю. Перед стартом мы проведём инструктаж и выдадим всё необходимое снаряжение
11:00–13:30 — сплав около 14 км. По пути вас ждут пороги, спокойные участки реки, остановки для купания. По желанию доступны активности за доплату: зиплайн, джип-сафари, багги, квадрациклах или поездка в каньон Тазы
13:30 — обед в ресторане у реки
14:30–16:00 — свободное время
166:00–18:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- Трансфер, экипировка (шлем и спасжилет), страховка, обед (куриный шашлык) и сопровождение инструкторов входят в стоимость
- Дети могут принять участие с 5–7 лет
- Программа не подойдёт беременным и людям с серьёзными заболеваниями спины и сердца
- Экскурсия подходит для новичков и не требует специальной подготовки
- С вами будет инструктор из нашей команды
ежедневно в 08:00 и 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 17:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бассат — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Если хотите увидеть настоящую Турцию без спешки, очередей, доплат и туристических «разводов» — буду рад познакомиться и организовать для вас идеальный день. Мы выезжаем рано утром, пока город и достопримечательности ещё
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