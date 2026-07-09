Самые большие пещеры Аланьи: джип-сафари, каньон Сападере и Дим-Чай
Провести насыщенный день среди природных сокровищ Турции
Если вам хочется увидеть другую сторону Аланьи, отправляйтесь в путешествие по Таврским горам.
За один день вы посетите две самые известные пещеры региона, прогуляетесь по живописному каньону Сападере, проедете по горным дорогам на джипе и отдохнёте на берегу реки Дим-Чай.
Описание экскурсии
Пещера Джюджелер (30 мин)
Несмотря на сравнительно небольшие размеры, она впечатляет необычными известняковыми образованиями и атмосферой загадочности. Вы увидите причудливые сталактиты и сталагмиты, скальные формы, напоминающие сказочных персонажей, и эффектную подсветку, подчёркивающую рельеф пещеры.
*Пещера Дим (30 мин) Это одна из самых больших и красивых пещер страны. Её возраст насчитывает миллионы лет, а протяжённость открытого для посещения маршрута позволяет в полной мере оценить масштаб подземного мира.
Джип-сафари по Таврским горам
Переезды между локациями станут отдельной частью приключения. Вы проедете по горным дорогам, увидите сельские районы и познакомитесь с более спокойной и аутентичной жизнью региона.
Каньон Сападере (1,5 ч)
Одна из самых живописных природных достопримечательностей Аланьи. По оборудованным деревянным дорожкам вы пройдёте вдоль скал, между которыми течёт горная река с кристально чистой водой.
Отдых и обед на реке Дим-Чай (1 ч)
После активной части маршрута вас ждёт релакс у горной реки Дим-Чай. Это любимое место отдыха жителей Аланьи. Вы пообедаете на деревянных платформах над водой и сможете искупаться.
Организационные детали
Едем на открытых джипах 4×4, оборудованных поручнями и удобными обзорными местами для пассажиров
Маршрут не требует специальной физической подготовки и подходит для большинства путешественников
В стоимость входит: — трансфер из отеля и обратно — обед (курица, рис, овощи) — страховка
Оплачиваются отдельно: — билет в пещеры Джюджелер и Дим — вход в каньон Сападере — напитки во время обеда
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
До 6 лет
Бесплатно
Стандартный
€25
До 12 лет
€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамал — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 606 туристов
Компания работает в сфере туризма с 2012 года и официально зарегистрирована в Ассоциации туристических агентств Турции. Мы соблюдаем все требования законодательства и предоставляем услуги в рамках действующих правил и стандартов.
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направление нашей деятельности — организация экскурсионных программ и туристических мероприятий в регионе Средиземного моря. За годы работы мы накопили большой опыт и выстроили систему обслуживания, которая гарантирует надёжность, безопасность и комфорт для наших гостей.
Мы предлагаем разнообразные экскурсии культурного, исторического и развлекательного характера, а также индивидуальные поездки. Все маршруты создавались годами и проходят с участием профессиональных гидов и водителей.
Для нас важно, чтобы каждый гость почувствовал себя не просто путешественником, а желанным другом. Именно поэтому наши экскурсии — это не только красивые виды и фотографии, но и тёплая атмосфера, личное внимание и забота.
До встречи!
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