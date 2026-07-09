Если вам хочется увидеть другую сторону Аланьи, отправляйтесь в путешествие по Таврским горам. За один день вы посетите две самые известные пещеры региона, прогуляетесь по живописному каньону Сападере, проедете по горным дорогам на джипе и отдохнёте на берегу реки Дим-Чай.

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Описание экскурсии

Пещера Джюджелер (30 мин)

Несмотря на сравнительно небольшие размеры, она впечатляет необычными известняковыми образованиями и атмосферой загадочности. Вы увидите причудливые сталактиты и сталагмиты, скальные формы, напоминающие сказочных персонажей, и эффектную подсветку, подчёркивающую рельеф пещеры.

*Пещера Дим (30 мин)

Это одна из самых больших и красивых пещер страны. Её возраст насчитывает миллионы лет, а протяжённость открытого для посещения маршрута позволяет в полной мере оценить масштаб подземного мира.

Джип-сафари по Таврским горам

Переезды между локациями станут отдельной частью приключения. Вы проедете по горным дорогам, увидите сельские районы и познакомитесь с более спокойной и аутентичной жизнью региона.

Каньон Сападере (1,5 ч)

Одна из самых живописных природных достопримечательностей Аланьи. По оборудованным деревянным дорожкам вы пройдёте вдоль скал, между которыми течёт горная река с кристально чистой водой.

Отдых и обед на реке Дим-Чай (1 ч)

После активной части маршрута вас ждёт релакс у горной реки Дим-Чай. Это любимое место отдыха жителей Аланьи. Вы пообедаете на деревянных платформах над водой и сможете искупаться.

Организационные детали