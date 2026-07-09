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Самые большие пещеры Аланьи: джип-сафари, каньон Сападере и Дим-Чай

Провести насыщенный день среди природных сокровищ Турции
Если вам хочется увидеть другую сторону Аланьи, отправляйтесь в путешествие по Таврским горам.

За один день вы посетите две самые известные пещеры региона, прогуляетесь по живописному каньону Сападере, проедете по горным дорогам на джипе и отдохнёте на берегу реки Дим-Чай.
Самые большие пещеры Аланьи: джип-сафари, каньон Сападере и Дим-Чай
Самые большие пещеры Аланьи: джип-сафари, каньон Сападере и Дим-Чай
Самые большие пещеры Аланьи: джип-сафари, каньон Сападере и Дим-Чай

Описание экскурсии

Пещера Джюджелер (30 мин)

Несмотря на сравнительно небольшие размеры, она впечатляет необычными известняковыми образованиями и атмосферой загадочности. Вы увидите причудливые сталактиты и сталагмиты, скальные формы, напоминающие сказочных персонажей, и эффектную подсветку, подчёркивающую рельеф пещеры.

*Пещера Дим (30 мин)
Это одна из самых больших и красивых пещер страны. Её возраст насчитывает миллионы лет, а протяжённость открытого для посещения маршрута позволяет в полной мере оценить масштаб подземного мира.

Джип-сафари по Таврским горам

Переезды между локациями станут отдельной частью приключения. Вы проедете по горным дорогам, увидите сельские районы и познакомитесь с более спокойной и аутентичной жизнью региона.

Каньон Сападере (1,5 ч)

Одна из самых живописных природных достопримечательностей Аланьи. По оборудованным деревянным дорожкам вы пройдёте вдоль скал, между которыми течёт горная река с кристально чистой водой.

Отдых и обед на реке Дим-Чай (1 ч)

После активной части маршрута вас ждёт релакс у горной реки Дим-Чай. Это любимое место отдыха жителей Аланьи. Вы пообедаете на деревянных платформах над водой и сможете искупаться.

Организационные детали

  • Едем на открытых джипах 4×4, оборудованных поручнями и удобными обзорными местами для пассажиров
  • Маршрут не требует специальной физической подготовки и подходит для большинства путешественников
  • В стоимость входит:
    — трансфер из отеля и обратно
    — обед (курица, рис, овощи)
    — страховка
  • Оплачиваются отдельно:
    — билет в пещеры Джюджелер и Дим
    — вход в каньон Сападере
    — напитки во время обеда

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
До 6 летБесплатно
Стандартный€25
До 12 лет€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамал
Джамал — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 606 туристов
Компания работает в сфере туризма с 2012 года и официально зарегистрирована в Ассоциации туристических агентств Турции. Мы соблюдаем все требования законодательства и предоставляем услуги в рамках действующих правил и стандартов. Основное
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направление нашей деятельности — организация экскурсионных программ и туристических мероприятий в регионе Средиземного моря. За годы работы мы накопили большой опыт и выстроили систему обслуживания, которая гарантирует надёжность, безопасность и комфорт для наших гостей. Мы предлагаем разнообразные экскурсии культурного, исторического и развлекательного характера, а также индивидуальные поездки. Все маршруты создавались годами и проходят с участием профессиональных гидов и водителей. Для нас важно, чтобы каждый гость почувствовал себя не просто путешественником, а желанным другом. Именно поэтому наши экскурсии — это не только красивые виды и фотографии, но и тёплая атмосфера, личное внимание и забота. До встречи!

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