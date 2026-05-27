Тройной экстрим: рафтинг, сафари на багги и зиплайн

Отправиться за острыми ощущениями - из Аланьи
Предлагаем добавить в ваш отдых щепотку экстрима и выбрать приключение «3 в 1».

В дороге вы насладитесь горными деревнями и панорамными видами, а затем вас ждёт активный отдых под руководством опытных инструкторов. Бурлящая горная река, песок из-под колёс и завораживающая высота — программа для яркого дня.
Описание экскурсии

Рафтинг (от 2,5 до 3 часов)

Начнём день с рафтинга по реке Кёпрючай в национальном парке «Кёпрюлю». Этот 12-километровый маршрут подходит для всех уровней подготовки, здесь захватывающие пороги и впечатляющие пейзажи каньона. Профессиональные гиды проведут инструктаж по технике безопасности и предоставят необходимое снаряжение.

Сафари на багги или квадроциклах (45 мин + инструктаж)

Вы можете выбрать багги или квадроцикл, чтобы исследовать пересечённую местность Антальи и Таврские горы. Перед поездкой проводится инструктаж по технике безопасности, а затем вас ждёт захватывающее приключение на бездорожье. Сафари предполагает групповой заезд на общих транспортных средствах, индивидуальные поездки не предусмотрены.

Зиплайн

А завершит приключение полёт над пейзажами Антальи. От спуска на зиплайне захватит дух, а высота подарит яркие впечатления и панорамы.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер из Кемера, Антальи, Сиде, Аланьи и обратно (если выбран вариант с трансфером), обед, защитное снаряжение, страховка
  • Не входит: напитки, обувь для воды (тапочки и шлёпки не подойдут), видео и фотосъёмка, чехол для телефона
  • Ограничения: программа не подходит для детей младше 5 лет, беременных женщин, людей старше 70 лет
  • С вами будет представитель нашей команды

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Рафтинг без трансфера€20
Рафтинг & Багги/Квадроцикл & Зиплайн (3 в 1)€45
Рафтинг & Джип Сафари & Багги/Квадроцикл & Зиплайн (4 в 1)€55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай
Абылай — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
туры в 12 популярных регионах Турции: от Анталии и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Каждую программу мы тестируем лично и работаем только с проверенными гидами и партнёрами — так мы гарантируем качественный сервис и комфорт нашим гостям. Наша миссия — помочь путешественникам открыть Турцию с лучшей стороны и сделать поездки безопасными, насыщенными и доступными. Скоро мы выйдем за пределы Турции, чтобы дарить путешествия по всему миру.

