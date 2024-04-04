Затонувший город Кекова: подводные руины с индивидуальной экскурсией на автобусе
Погрузитесь в историю и красоту с индивидуальным туром в Демре, Мира и Кекова! Если вы мечтаете о незабываемом путешествии, полном исторических открытий и захватывающих пейзажей, то наш индивидуальный тур идеально подходит для вас.
Отправьтесь в захватывающее приключение, где каждая остановка станет настоящим путешествием во времени.
Отправьтесь в захватывающее приключение, где каждая остановка станет настоящим путешествием во времени.
Ближайшие даты:
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даты
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Что вас ожидает:
- Город Демре
- Город Мира
- Остров Кекова
- Церковь Святого Николая
- Амфитеатр Миры
- Мируская базилика
Описание
Аутентичный Демре Наш индивидуальный тур начинается с посещения Демре — удивительного города, находящегося на побережье Турецкой Ривьеры. Вы окунетесь в историческую атмосферу, посетите знаменитую церковь Святого Николая, в которой хранятся реликвии святого Николая Чудотворца. Эта церковь является одним из самых значимых мест для православных христиан. Внутри вы обнаружите потрясающие фрески и мозаики, которые остались практически нетронутыми со времен древнего Рима. Здесь вы сможете ощутить атмосферу духовности и покоя, погрузиться в историю и насладиться неповторимой архитектурой. У вас будет возможность прогуляться по улочкам города и насладиться прекрасными видами на море. Следы Римской империи Следующая остановка — Мира, где вы встретитесь с величественным архитектурным чудом — амфитеатром Миры. Он был построен во времена Древней Римской империи и до сих пор впечатляет своими масштабами и красотой. После вы отправитесь в знаменитую Мирускую базилику, которая является важным религиозным историческим местом. Затонувший город острова Кекова Мы прибываем на Кекова, остров, который поражает своей природной красотой и богатой историей. Здесь вы сможете посетить уникальные подводные руины — останки древнего города, утонувшего после землетрясения. Отправьтесь в увлекательное плавание на лодке вокруг острова, наслаждайтесь прозрачной водой и великолепными пейзажами. Особенности тура Индивидуальный тур будет организован специально для вас, с учетом ваших предпочтений и желаний. Мы предлагаем различные варианты туров, чтобы вы могли выбрать идеальное сочетание достопримечательностей и активностей.
Каждый день
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Демре
- Город Мира
- Остров Кекова
- Церковь Святого Николая
- Амфитеатр Миры
- Мируская базилика
Что входит
- "Трансфер от/до отеля (Mercedes-Benz Vito)"
- Обед
- "Входной билет в «Церковь Святого Николая Угодника»"
- "Входной билет в «Античный город Мира»"
- "Прогулка на групповой яхте в Кекова (Затонувший город)"
- "Живая экскурсия с комментариями на русском языках"
Что не входит
- Напитки
- Завтрак
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
- После Вашего бронирования мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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