Погрузитесь в историю и красоту с индивидуальным туром в Демре, Мира и Кекова! Если вы мечтаете о незабываемом путешествии, полном исторических открытий и захватывающих пейзажей, то наш индивидуальный тур идеально подходит для вас. Отправьтесь в захватывающее приключение, где каждая остановка станет настоящим путешествием во времени.

Описание

Аутентичный Демре Наш индивидуальный тур начинается с посещения Демре — удивительного города, находящегося на побережье Турецкой Ривьеры. Вы окунетесь в историческую атмосферу, посетите знаменитую церковь Святого Николая, в которой хранятся реликвии святого Николая Чудотворца. Эта церковь является одним из самых значимых мест для православных христиан. Внутри вы обнаружите потрясающие фрески и мозаики, которые остались практически нетронутыми со времен древнего Рима. Здесь вы сможете ощутить атмосферу духовности и покоя, погрузиться в историю и насладиться неповторимой архитектурой. У вас будет возможность прогуляться по улочкам города и насладиться прекрасными видами на море. Следы Римской империи Следующая остановка — Мира, где вы встретитесь с величественным архитектурным чудом — амфитеатром Миры. Он был построен во времена Древней Римской империи и до сих пор впечатляет своими масштабами и красотой. После вы отправитесь в знаменитую Мирускую базилику, которая является важным религиозным историческим местом. Затонувший город острова Кекова Мы прибываем на Кекова, остров, который поражает своей природной красотой и богатой историей. Здесь вы сможете посетить уникальные подводные руины — останки древнего города, утонувшего после землетрясения. Отправьтесь в увлекательное плавание на лодке вокруг острова, наслаждайтесь прозрачной водой и великолепными пейзажами. Особенности тура Индивидуальный тур будет организован специально для вас, с учетом ваших предпочтений и желаний. Мы предлагаем различные варианты туров, чтобы вы могли выбрать идеальное сочетание достопримечательностей и активностей.