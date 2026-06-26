С наступлением темноты The Land of Legends превращается в огромную сцену под открытым небом.
Световые инсталляции, музыка, водные эффекты, сказочные персонажи и знаменитый парад лодок создают атмосферу настоящего праздника.
А чтобы вам не пришлось думать о дороге, мы организуем комфортный трансфер из курортов Анталийского побережья и обратно. Останется только наслаждаться вечером и ярким шоу.
Световые инсталляции, музыка, водные эффекты, сказочные персонажи и знаменитый парад лодок создают атмосферу настоящего праздника.
А чтобы вам не пришлось думать о дороге, мы организуем комфортный трансфер из курортов Анталийского побережья и обратно. Останется только наслаждаться вечером и ярким шоу.
Описание трансфер
Организационные детали
- Это не экскурсия с гидом. Пожалуйста, имейте в виду, что данная услуга включает в себя только трансфер в обе стороны.
- Поедем на современных микроавтобусах Volkswagen Crafter или Mercedes Sprinter с кондиционером.
- Забираем гостей из отелей в Аланье, Анталье, Сиде и Кемере.
- Вход в The Land of Legends бесплатный. Расходы на еду и личные покупки в стоимость не входят.
- Ориентировочное время прибытия в парк — 20:00. Шоу обычно заканчивается около 22:45. В 23:00 предусмотрен обратный трансфер в отели.
- По прибытии у вас будет свободное время, чтобы познакомиться с комплексом в удобном темпе. Можно прогуляться по торговой аллее с международными брендами и сувенирными магазинами, перекусить или просто отдохнуть.
- Все представления организуются администрацией The Land of Legends. Изменения или отмены программ случаются редко, но могут произойти без предварительного уведомления.
- Время сбора может меняться в зависимости от дорожной ситуации. Поскольку транспорт не всегда может заехать на узкие улицы, мы можем попросить пройти до ближайшей доступной точки сбора.
ежедневно в 16:30
Стоимость трансфер
|Тариф
|Стоимость
|Трансфер из Коньяалты, центра города, Лара, Кунду, Белека, Кадрие, Богазкента
|€17
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 30 туристов
Я живу в Турции на протяжении многих лет и являюсь гражданкой этой страны. С 2014 года я работаю в туристической отрасли. За это время я побывала в самых интересных, загадочных
Входит в следующие категории Аланьи
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