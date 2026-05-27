Сразу несколько активностей за 1 день — что может быть лучше? Вы посетите живописные каньоны Тазы и Кёпрюлю, заберётесь на джипах на смотровую площадку и насладитесь захватывающими панорамами, покатаетесь на багги и покорите бурную горную реку Кёпрючай во время сплава на рафтах. Сытный обед в красивом месте — также в программе, и он уже включён в стоимость!
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Каньон Тазы
- Каньон Кёпрюлю
- Реку Кёпрючай
- Римский мост
- Долину мудрости
Вы покатаетесь на:
- Лодке во время рафтинга
- Багги по каньону Кёпрюлю
- Зиплайне на высоте 300 метров
- Джипах по горному серпантину
Подробная программа
07:30-9:30 — Сбор гостей.
10:00-10:30 — Прибытие на территорию каньона Кёпрюлю.
11:00-12:30 — Сплав по горной реке: вы проплывёте на лодке около 10 км в окружении кипарисовых, сосновых и эвкалиптовых лесов. По пути сделаем остановку и «полетаем» на зиплайне.
13:30 — Возвращение на базу, где вы сможете принять душ и переодеться.
13:30-14:00 — Обед.
14:00-15:00 — Катание на багги по каньону
15:00-16:30 — Поездка на джипах в Тазы каньон. На смотровой площадке у вас будет 30-40 минут свободного времени, чтобы полюбоваться видами и пофотографироваться.
17:00-18:30 — Обратный трансфер в отели.
Организационные детали
- Экскурсия подходит взрослым и детям от 3 лет
- В стоимость включено: трансфер от вашего отеля и обратно на комфортабельном минивэне Mercedes Vito или Mercedes Sprinter, сопровождение русскоговорящего инструктора, снаряжение, обед
- Отдельно оплачиваются напитки (по желанию) и входной билет в Тазы каньон — €10
- Подробные рассказы гида в этой программе не предусмотрены
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов-инструкторов нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€60
|Дети до 5 лет без места
|Бесплатно
|Дети с 5 до 12 лет
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрдал — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 979 туристов
Я лицензированный гид (русский и немецкий языки) со стажем работы более 20 лет. Имею большой опыт в организации экскурсий, в том числе трансфера. Моя команда профессиональных гидов покажет вам самые известные достопримечательности нашей страны.
Входит в следующие категории Аланьи
Похожие экскурсии на «Лучшие развлечения в Анталье - из Аланьи»
Групповая
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Аланьи)
Погонять по хвойному лесу и покорить водную стихию во время группового сплава по горной реке
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
29 мая в 07:30
€32 за человека
Групповая
Активный день с обедом и рафтингом + на выбор: зиплайн, квадроцикл, багги, джип-сафари
Захватывающее приключение в каньоне Кёпрюлю: рафтинг, обед и выбор между зиплайном, квадроциклом, багги или джип-сафари
Начало: По вашему месту жительства
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
29 мая в 07:30
€35 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
День экстрима в Анталье: рафтинг, сафари и зиплайн (из Аланьи)
С трансфером и обедом
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
€22 за человека
-
10%
Групповая
Захватывающий тур по Аланье: рафтинг, квадроциклы, багги и зиплайн
Погрузитесь в мир приключений в Аланье: рафтинг, квадроциклы, багги и зиплайн. Испытайте адреналин и насладитесь природой в одном туре
Начало: Отели или расположение гостей
Расписание: Ежедневно в 7:30.
$40.50
$45 за человека
€60 за человека