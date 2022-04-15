Понедельник, Четверг

Зеленый Каньон из Алании

Зеленый Каньон из Алании подходит для всех возрастных категорий. Каждый год многие посетители обязательно добавляют Аланию в свои летние планы. И они одну за другой посещают известные бухты. Итак, готовы ли вы к прогулке на яхте вдали от шума? Помимо известных яхт туров в Алании, компании или владельцы лодок проводят своих гостей на Зеленый Каньон из Алании.

Зеленый каньон, которое является скрытым уголком Алании, начинается от плотины озера Оймапынар и находится в районе Манавгат. Его вода прозрачного изумрудно-зеленого цвета и окружена горами Таурус. Некоторые растения вокруг озера окружены редкими видами растений. Кроме того, в этой растительности обитают редкие животные.

Программа экскурсии Зеленый каньон из Алании

Мы доставим вас из вашего отеля или любого места, где вы остановились, на автобусе с кондиционером. После короткого путешествия вы прибудете в Зеленое озеро. И вы начинаете экскурсию на яхте. Зеленый Каньон встречает вас звуками щебетания разных птиц, похожих на рыбную сову.

Зеленый Каньон из Алании обычно занимает 12-14 км. Вы можете насладиться солнцем и пейзажами на палубе яхты во время экскурсии. Примерно через два часа ваша яхта остановится на перерыв для купания. Этот период предоставит вам множество возможностей для купания в изумрудно-зеленой воде, а также вы сможете исследовать растительность и подводных существ региона.

Обед

Когда время истечет, вас позовут на яхту и отвезут в ресторан на берегу озера, чтобы пообедать. Здесь вас будет ждать чудесное меню в сопровождении изумрудно-зеленого озера и великолепной растительности. При желании можно попробовать курицу на гриле, фрикадельки и другие варианты еды. Вы завершите трапезу фруктами, которые подадут после еды.

Также вы можете арендовать частную яхту в Грин Каньоне Алании. Эта программа тура, в которой у вас есть специальный повар по меню, предназначена для людей, которые хотят спокойной обстановки вдали от толпы. Время начала и окончания зависит от вас. В какое время вы хотите стартовать, в это время вас будет ждать экипаж.

Рыбалка также возможна во время экскурсии Грин Каньон из Алании.

Имеются рыболовные снасти и достаточное количество каноэ, которые можно использовать после обеденного перерыва. . Вы можете проплыть по озеру на каноэ, а затем снова искупаться в прохладной воде.