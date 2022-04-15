Понедельник, Четверг

Зеленый Каньон из Алании

Зеленый каньон, которое является скрытым уголком Анталии, начинается от плотины озера Оймапынар

Групповая
Зеленый каньон, которое является скрытым уголком Анталии, начинается от плотины озера Оймапынар и находится в районе Манавгат.

Его вода прозрачного изумрудно-зеленого цвета и окружена горами Таурус.

Некоторые растения вокруг озера окружены редкими видами растений.

Кроме того, в этой растительности обитают редкие животные.

Зеленый Каньон из Анталии подходит для всех возрастных категорий.

Готовы ли вы к прогулке на яхте вдали от шума?
Зеленый Каньон из Алании
Зеленый Каньон из Алании
Зеленый Каньон из Алании
Зеленый Каньон из Алании
Зеленый Каньон из Алании

Зеленый Каньон из Алании

Зеленый Каньон из Алании подходит для всех возрастных категорий. Каждый год многие посетители обязательно добавляют Аланию в свои летние планы. И они одну за другой посещают известные бухты. Итак, готовы ли вы к прогулке на яхте вдали от шума? Помимо известных яхт туров в Алании, компании или владельцы лодок проводят своих гостей на Зеленый Каньон из Алании.
Зеленый каньон, которое является скрытым уголком Алании, начинается от плотины озера Оймапынар и находится в районе Манавгат. Его вода прозрачного изумрудно-зеленого цвета и окружена горами Таурус. Некоторые растения вокруг озера окружены редкими видами растений. Кроме того, в этой растительности обитают редкие животные.
Программа экскурсии Зеленый каньон из Алании
Мы доставим вас из вашего отеля или любого места, где вы остановились, на автобусе с кондиционером. После короткого путешествия вы прибудете в Зеленое озеро. И вы начинаете экскурсию на яхте. Зеленый Каньон встречает вас звуками щебетания разных птиц, похожих на рыбную сову.
Зеленый Каньон из Алании обычно занимает 12-14 км. Вы можете насладиться солнцем и пейзажами на палубе яхты во время экскурсии. Примерно через два часа ваша яхта остановится на перерыв для купания. Этот период предоставит вам множество возможностей для купания в изумрудно-зеленой воде, а также вы сможете исследовать растительность и подводных существ региона.

Обед

Когда время истечет, вас позовут на яхту и отвезут в ресторан на берегу озера, чтобы пообедать. Здесь вас будет ждать чудесное меню в сопровождении изумрудно-зеленого озера и великолепной растительности. При желании можно попробовать курицу на гриле, фрикадельки и другие варианты еды. Вы завершите трапезу фруктами, которые подадут после еды.
Также вы можете арендовать частную яхту в Грин Каньоне Алании. Эта программа тура, в которой у вас есть специальный повар по меню, предназначена для людей, которые хотят спокойной обстановки вдали от толпы. Время начала и окончания зависит от вас. В какое время вы хотите стартовать, в это время вас будет ждать экипаж.
Рыбалка также возможна во время экскурсии Грин Каньон из Алании.
Имеются рыболовные снасти и достаточное количество каноэ, которые можно использовать после обеденного перерыва. . Вы можете проплыть по озеру на каноэ, а затем снова искупаться в прохладной воде.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы из вашего отеля и обратно в отель
  • Вход в национальный парк «Зеленый Каньон»
  • Страховка
  • Обед
Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные затраты
  • Фото и видео
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Четверг
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Время начала экскурсии зависит от места
  • Где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас
  • Нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами
  • Иначе мы не сможем вас найти
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Понедельник, Четверг

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