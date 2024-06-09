Морской круиз на люксовой яхте Моторная яхта с TU NAVY3 с двумя каютами, шикарным салоном, террасой для загорания, навесом от солнца и обеденной зоной покорит ваше сердце. Если вы предпочитаете luxury-отдых, то эта яхта для вас! Мы организуем прогулки длительностью от нескольких часов до чартеров на несколько недель, а также предоставляем все необходимые дополнительные услуги:

питание, • трансфер на яхту и обратно, • фото и видеосъемку, • полноценную организацию праздников на яхте, • катание на гидроцикле или флайборде.