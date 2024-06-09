Морское путешествие по Анталье и окрестностям — отличная возможность разнообразить свой отдых.
У нас вы сможете арендовать комфортабельную моторную яхту со всеми удобствами: уютные каюты, терраса для загорания, обеденная зона. Мы составили живописный маршрут для утренней, дневной и вечерней прогулки. Подарите себе уникальный опыт!
У нас вы сможете арендовать комфортабельную моторную яхту со всеми удобствами: уютные каюты, терраса для загорания, обеденная зона. Мы составили живописный маршрут для утренней, дневной и вечерней прогулки. Подарите себе уникальный опыт!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 16:00
Что вас ожидает:
- Дневной или вечерний тур:
- Черепаший остров - бухта Малый Чалтыджак
- Утренний тур:
- Водопад Дюден - Черепаший остров
Описание экскурсии
Морской круиз на люксовой яхте Моторная яхта с TU NAVY3 с двумя каютами, шикарным салоном, террасой для загорания, навесом от солнца и обеденной зоной покорит ваше сердце. Если вы предпочитаете luxury-отдых, то эта яхта для вас! Мы организуем прогулки длительностью от нескольких часов до чартеров на несколько недель, а также предоставляем все необходимые дополнительные услуги:
питание, • трансфер на яхту и обратно, • фото и видеосъемку, • полноценную организацию праздников на яхте, • катание на гидроцикле или флайборде.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|$765
|Каждый следующий 1 человек
|$67.50
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дневной или вечерний тур:
- Черепаший остров - бухта Малый Чалтыджак
- Утренний тур:
- Водопад Дюден - Черепаший остров
Что включено
- Трансфер от / до отеля
- Аренда яхты
- Обед
- Безалкогольные напитки
Что не входит в цену
- Услуги фотографа/видеографа
- Украшение яхты к памятному событию
- Обед с напитками
- Прокат гидроцикла/флайборда/джетски
- Свыше 4 человек доплата за каждого человека 75$
Где начинаем и завершаем?
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завершение: В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Спасибо за бронирование
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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